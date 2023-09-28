Финляндия ввела круглосуточный контроль за автомобилями из России

Финляндия ввела круглосуточный контроль на контрольно-пропускном пункте «Нейден» на границе с Норвегией для предотвращения въезда автомобилей с российскими номерами. Об этом сообщает норвежский портал The Barents Observer.

Отмечается, что до принятия соответствующего решения таможенный контроль осуществлялся лишь в дневное время, а ночью проводились эпизодические проверки. С введением круглосуточного контроля финские власти рассчитывают полностью перекрыть транзит автомобилей из России через Норвегию, которая по-прежнему разрешает въезд россиянам.