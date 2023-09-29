Как разводят в автосервисе: любимые уловки ремонтников

На обман и мелкое мошенничество при ремонте можно нарваться не только в гаражной мастерской, но и на станции технического обслуживания у официального дилера.

Неправильно оформляют документы

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При сдаче автомобиля в ремонт нужно заключить письменный договор об оказании услуг. Для этого владелец предъявляет свидетельство о регистрации автомобиля и документ, удостоверяющий личность.

Договор может быть в виде заказ-наряда или заявки на ремонт и должен содержать сведения о заказчике и исполнителе, а также об автомобиле. В нем указываются перечень и стоимость работ, необходимые запасные части и расходные материалы, а также дата начала и срок выполнения работ. На документе ставится печать сервиса и подпись мастера-приемщика.

Расплачиваетесь после завершения работ. Вам должны выдать документ, подтверждающий оплату (чек, квитанцию, платежное поручение). Иначе при возникновении проблем предъявлять претензии будет трудно.

Навязывают ненужную диагностику

Автовладелец приезжает на СТО с конкретной неисправностью. Но мастер-приемщик заявляет, что принимает в работу автомобиль только после полной диагностики.

Большинство клиентов соглашается, ведь стоит эта услуга недорого (около 1000 рублей). Но и проводится такая диагностика обычно формально и никаких других неисправностей не выявляет.

Уговаривают на дополнительные работы

Предлагают заменить изношенные детали, которые на самом деле могут еще долго служить.

Часто «приговаривают» сайлент-блоки, хотя трещинки на резине совсем небольшие и поверхностные. Или убеждают в необходимости срочно поменять текущий сальник, указывая на небольшое запотевание.

Если таких неисправностей набирается много, не спешите их устранять на месте. Попросите показать дефекты, выслушайте рекомендации сервисменов и обратитесь в другой сервис на повторную диагностику. Если мнения специалистов совпадут – тогда готовьтесь к ремонту.

В большинстве случаев ремонт оказывается заметно выгоднее для клиента. Например, даже считающиеся неремонтопригодными рулевые механизмы специализированные мастерские качественно восстанавливают. И обходится ремонт в несколько раз дешевле, чем покупка нового узла.

Чаще всего сервисмены зарабатывают на замене стартеров, генераторов, механизмов стеклоочистителей и модулей топливного насоса.

Хотя в некоторых случаях заменить узел или агрегат в сборе действительно целесообразнее и выгоднее. Например, убитый двигатель или коробку на контрактную.

Мастерские по ремонту двигателей тоже часто не хотят связываться с невыгодным ремонтом. Головку блока цилиндров можно восстановить, а ее меняют на бэушную, даже не установив новые маслоотражательные колпачки.

В таких случаях попросите просчитать два варианта ремонта – замену или восстановление узла или агрегата. И, конечно, сделайте это в нескольких сервисах.

До начала ремонта обязательно обговорите и зафиксируйте на бумаге условия гарантии в случае выхода агрегатов из строя.

Расширяют заказ-наряд

Этот внутрицеховой термин прекрасно знают все работники любых автосервисов – от официальных до небольших мультибрендовых. У мастеров даже бывает план на расширение заказ-наряда.

Например, предлагают промыть для профилактики дроссельной узел или форсунки, заменить раньше срока тормозную жидкость, антифриз или масло в коробке передач. Уговаривают проверить и отрегулировать сход-развал, хотя не было ни ремонта ходовой части, ни сильных ударов колесом и шины изнашиваются равномерно.

Не ведитесь на уговоры. Помните, что эти «негорящие» операции можно сделать в любое время и в другом сервисе. И, скорее всего, даже дешевле.

Одна из популярных в последнее время разводок – удаление нейтрализаторов на автомобилях с небольшими пробегами. Делается под предлогом заботы о клиенте, чтобы у него в дальнейшем не возникло никаких проблем. На самом деле ремонтникам нужна «начинка», содержащая драгоценные металлы. Ее можно сдать и заработать до нескольких десятков тысяч рублей.

Завышают стоимость работ

Часто за сломанную при ремонте деталь деньги берут с клиентов. Мол, она свое отслужила, все равно менять.

Однако порой дополнительную плату берут обоснованно. На немолодой машине болты и гайки могут приржаветь так, что снимать их приходится с помощью болгарки и газовой горелки. Квалифицированные сервисы заранее оговаривают этот момент при приемке автомобиля. За сложный демонтаж стоимость работы увеличивается в среднем на 10%.

Обычно проблемы возникают с регулировкой сход-развала на немолодых автомобилях. И в этом случае надбавка за ржавый крепеж оправдана.

Иногда в сервисе могут просто побрызгать детали медной смазкой, но не проводить никаких работ.

Навариваются на запчастях

Запасные части, которые сервис сам приобретет, обойдутся минимум на 50% дороже, чем купленные вами. Это обоснованная переплата, ведь специалисты экономят ваше время и купят именно то, что нужно.

Однако вместо оригинальной запчасти сервисмены могут установить заменитель (который стоит в несколько раз дешевле), да еще и сомнительного качества.

Проверить подлинность установленных деталей порой невозможно. Поэтому обязательно уточните, есть ли гарантия на запчасти и упоминается ли это в заказ-наряде.

Повреждают и подменяют детали

Такие случаи нечасты, но все же порой возникают. Повреждают пыльник или шланг и настаивают (в данном случае обоснованно), что дефект нужно немедленно устранить.