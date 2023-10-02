«Нищенские» выплаты по ОСАГО: как страховщики наживаются на автомобилистах

В последнее время автозапчасти в России подорожали более, чем на 100%. Однако страховщики корректируют стоимость деталей в справочниках для ремонта по ОСАГО с шагом чуть выше 1%. Эксперты говорят о катастрофической нехватке страховых денег на восстановление машин даже деталями с разбитых автомобилей, а сервисы жалуются на убыточность работы с «автогражданкой». Подробности – у «Газеты.Ru».

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

Российский союз автостраховщиков (РСА) опубликовал новые справочники стоимости запчастей, в соответствии с которыми все страховые компании России начисляют суммы компенсаций по ОСАГО после аварий.

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Согласно документам, средняя стоимость запчастей повысилась всего на 1,4%, по отношению к ценам действовавшим на момент предыдущей коррекции справочника, — 19 июня 2023 года. Тогда изменение цен носило тоже формальный характер — общая стоимость запчастей повысилась на 0,9%.

За прошедшее лето страховщики даже отметили снижение цен по некоторым позициям, что, по словам главы РСА Евгения Уфимцева, позволило союзу с июня снизить стоимость запчастей в справочниках на 2,5% для машин самых популярных марок в России — Hyundai, Kia и Toyota.

Реальное положение дел

Последняя более-менее ощутимая корректировка цен была в марте 2023 года: тогда значения повысились до 19,5% относительно марта 2022 года. Однако все эти обновления страховых прайс-листов РСА не соответствуют реальному положению дел, указывают представители независимых станций техобслуживания.

Так, директор сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова ранее говорила «Газете.Ru», что только с января прошлого года по март 2023 года цены на автозапчасти в России выросли сразу на 30-100% в зависимости от позиции. Она подчеркнула, что по сравнению с докризисным периодом подорожала абсолютно вся номенклатура.

В «Союзе автосервисов» России сообщили «Газете.Ru», что с начала 2023 года (на основе анализа около 300 производителей оригинальных и неоригинальных деталей) общее подорожание запчастей составило около 14%.

«В среднем с января по сентябрь 2023 года оптовые цены выросли на 12-14%. Особенный скачок был, когда доллар стал дороже 100 рублей», — уточнил член правления «Союза автосервисов» Илья Плисов.

В компании Fit Service, которая сама импортирует автокомпоненты в Россию, убеждены, что до конца 2023 года цены на запчасти вырастут еще на 15%.

Причина несовпадения цен

Союз страховщиков, который в этом сентябре скорректировал справочники на 1,4%, обещает, что сделает это еще раз, но уже в конце года — стоимость запчастей в справочниках может вырасти от 10% и до 20% по отдельным деталям.

«РСА организует исследование рынка, актуализирует справочник в строгом соответствии с методикой, утвержденной Банком России, и только после этого можно сравнивать новый справочник с предыдущим — как правило, это делается по группе часто бьющихся деталей, то есть таких, которые наиболее часто используются при восстановительном ремонте автомобилей», — пояснили в союзе.

В РСА уверяют, что денег автомобилистам не хватает из-за того, что в ОСАГО не предусмотрен ремонт исключительно оригинальными запасными частями, средние цены в справочниках формируются с учетом неоригинальных деталей, по этой причине может возникать некоторое расхождение в оценках.

Цены в справочнике могут пересматриваться не реже, чем каждые три месяца, сообщили «Газете.Ru» в Центробанке.

На вопрос о расхождении реальных рыночных цен с теми, что указаны в списке РСА, в регуляторе пояснили, что динамика цен у разных производителей отличается, поэтому данные справочника отличаются от ценников у продавцов.

При этом реального аудита калькуляции страховщиков ЦБ не проводит: как сообщили в пресс-службе регулятора, этим с 2022 года занимаются «правозащитники интересов потребителей». В частности, банк указал на фонд «За права заемщиков», который регулярно фигурирует в СМИ с различными банковскими инициативами, разоблачениями схем мошенников и обращениями в Центробанк.

Глава дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев объяснил, что данные в справочниках РСА запаздывают, поскольку сбор цен для него происходит почти за квартал до публикации. В декабрьском справочнике будут видны последствия падения рубля, предполагает он.

Сравнивать динамику цен в актуальных справочниках, которые обновляются ежеквартально, с ростом цен на запчасти за большой промежуток времени с начала 2022 года некорректно, считает старший управляющий продуктом по автострахованию департамента розничного страхования «РЕСО-Гарантия» Павел Яковлев:

«Этот рост [цен] был связан с дефицитом. Сейчас наполнение рынка запчастями стабилизировалось, как следствие практически стабилизировались и цены, что отразили справочники. Если раньше на редкие запчасти, вроде фары на Lexus, цена «взлетала в космос» из-за дефицита, то сейчас такие ситуации редки.

Появилось больше каналов поставок. При этом на цену также влияет логистика и срок поставки. Можно найти детали дешевле, но ехать в Россию они будут дольше. Справочники же отражают именно средние цены».

Ремонт по ОСАГО убыточен

Направление на ремонт по ОСАГО убыточно для большинства независимых станций, заявил «Газете.Ru» директор по развитию международной сети автосервисов Fit Service Александр Гараньков.

«Мы, как крупнейшая сеть автосервисов, работаем с сегментом страховых компаний комплексно, поэтому можем компенсировать убыток за счет других направлений, но ремонт по ОСАГО и для нас убыточен. Такая ситуация не новость этого года, это многолетняя практика», — сказал он.

В августе 2023 года по сравнению с январем сильнее всего в цене выросли запчасти, которые везут под заказ: крупноузловые детали (рулевые рейки в сборе, двигатели, элементы трансмиссии), некоторые кузовные элементы и оптика.

«Также традиционно более заметен рост запчастей для европейских и американских брендов автомобилей. Так, например, если многие фильтры для корейских, японских авто снизились в цене, то для BMW даже аналоги выросли на 15-20%», — сообщила Овчинникова.

Страховщики ищут выгоду

Страховые компании пользуются справочниками РСА, чтобы как можно сильнее занизить выплаты пострадавшим автомобилистам, полагает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин:

«Справочник РСА по большому счету к ремонту автомобилей запчастями никакого отношения не имеет. Это инструмент занижения выплат по ОСАГО, который позволяет страховым компаниям прикрыть себя какими-то цифрами. Он построен так, чтобы сознательно занизить стоимость, и на ее основе уменьшить выплату».

По словам Шапарина, если в справочнике нет конкретных запчастей, страховщики оценивают выплаты по самым дешевым китайским аналогам. Сейчас они также стремятся добиться выплат из расчета цен на подержанные детали с авторазборок, которые еще дешевле китайских аналогов. Планируемое РСА декабрьское увеличение стоимости запчастей в справочниках не изменит ситуацию.

«Эти справочники нужно полностью пересматривать, весь механизм их формирования и принцип осуществления выплат, потому что если цифры будут такими же нищенскими, то ремонта в ОСАГО мы не увидим никогда», — подчеркнул эксперт.

Выплат по ОСАГО практически никогда не хватает для починки автомобиля и сервисы не желают брать машины в ремонт по этим ценам, отметил адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько:

«Цены в справочниках всегда были неадекватными, их увеличение на 1,4% ни на что не влияет.