«Дилеры — лишнее звено»: как будет работать онлайн-продажа автомобилей в России

Россиянам стала доступна покупка автомобилей китайского бренда Chery в онлайн-маркетплейсе. На данный момент услуга доступна только жителям Москвы и Московской области. «Вечерняя Москва» узнала у автоэксперта, заместителя главного редактора журнала «За рулем» Никиты Гудкова, как будет работать онлайн-продажа автомобилей в России.

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Лишнее звено

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По его словам, сейчас дилеры являются лишним звеном в процессе продажи автомобилей, поэтому онлайн-торговля будет набирать обороты.

— Мы давно и долго к этому шли. Уже были неоднократные попытки онлайн-торговли. Например, автомобилями Renault и Hyundai. Но все упиралось в протест дилеров. Они не хотят упускать поток клиентов и терять доход. Но на сегодняшний день для производителя дилер — это лишнее звено. Многие покупают автомобиль только из-за дизайна или берут знакомую модель, поэтому им не нужно смотреть на нее в салоне и совершать тест-драйв. Они с радостью отдали бы деньги и получили машину «под окно». Сейчас это стало доступно, — сказал он.

Безусловно, все дилеры не «вымрут», но их число постепенно будет сокращаться. Как бы они не сопротивлялись, прогресс не остановить, уверен автоэксперт.

Путь к дешевым авто

Специалист подчеркнул, что это путь к тому, чтобы машины стали дешевле. Но это станет возможным, когда рынок будет конкурентным. А сейчас он находится в дефиците.

— Автомобили китайского бренда Chery, которые представлены для покупки на маркетплейсе, стоят так же, как у дилеров. Разницу в цене получает фирма-производитель или онлайн-площадка, — считает Гудков.

Но когда рынок насытится и такая форма торговли разовьется, а в стране будет представлен большой выбор машин, то автомобили станут дешевле, сообщил собеседник «ВМ».

Условия как в салоне

Кроме того, эксперт заверил, что покупатель получает такую же юридическую гарантию на автомобиль, как и при покупке у дилера.

— Гарантию на автомобиль дает покупателям не дилер, а производитель. При покупке онлайн человек получит такие же условия, как и в салоне, — сказал он.

Специалист отметил, что жители Москвы и области при заказе на маркетплейсе могут получить автомобиль в любом удобном для них месте.

— Насколько мне известно, маркетплейс готов привезти автомобиль в любое место, которое удобно покупателю в Москве и Московской области. Автомобиль доставляют на автовозе, — рассказал он.

А если во время транспортировки машину повредят, то это будет считаться гарантийным случаем. При покупке онлайн отсутствуют дополнительные риски, подытожил Гудков.