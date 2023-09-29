Назван самый продаваемый электрокар на рынке авто с пробегом

Продажи автомобилей с пробегом на российском рынке выросли за первые восемь месяцев текущего года на 28,6% в годовом выражении с 3 427 880 до 4 406 604 авто, о чем говорят данные статистики «Автостат Инфо».

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В отчетный период продажи электромобилей с пробегом увеличились с 5877 до 7883 ед., что составляет незначительную долю от всех проданных авто с пробегом.

Nissan Leaf лидирует в сегменте подержанных электромобилей с результатом 4298 проданных машин за январь-август 2023 года, что на 24% выше результата за аналогичный период прошлого года — 3474 ед. Второе место среди электрокаров с пробегом занимает Tesla 3 — 729 ед. (+25,7%), а на третьей строчке рейтинга находится Hyundai Kona — 447 машин (+342%). Топ-5 самых продаваемых электромобилей в России по итогам отчетного периода дополнили две модели Tesla: Tesla S — 320 шт. (+10%) и Tesla Y — 255 ед. (+254%).

Москва находится на первом месте по продажам подержанных электромобилей. В столице с начала года и по август включительно было продано 1090 таких машин, что на 27% превышает результаты за аналогичный период 2022 года. Второе место среди региональных рынков по продажам б/у электромобилей у Краснодарской области — 560 ед. (+37%), а третье — у Иркутской области (526 авто, +26%). В первой пятерке регионов представлены также Московская область (429 ед., +43%) и Приморский край (373 ед., +29%).