Manhart представил единственный в своем роде BMW X6 M

Компания BMW представила фейслифтинг X6 M Competition 2024 еще в феврале этого года, но тюнеры до сих пор находят способы доработки этой модели. Компания Manhart представила, пожалуй, одну из самых диких модификаций F96: купе- внедорожник получил кованый карбоновый обвес с золотыми акцентами.

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По словам представителя тюнингового ателье, это единственный в своем роде проект, отличающийся штамповками на крыльях и обновленным оборудованием. Широкие «бедра» дополнены колесными дисками размером 23", обутые в мощные шины 315/25. Manhart установил на X6 M подвеску с койловерами KW с переменной регулировкой высоты.

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В качестве альтернативы комплект H&R опускает мощный внедорожник на 30 мм для более агрессивной посадки. X6 M, окрашенный в фиолетовый цвет с яркими золотыми полосами, украшен золотыми чешуйками на решетке радиатора, переднем спойлере и боковых юбках. Аналогичная отделка заметна на увеличенных колесных арках, а также на заднем диффузоре и крыльях, установленных на двери багажника.

Компания Manhart заменила круглую эмблему BMW собственными значками и названием пакета модернизации: MHX6 700. Кроме того, надпись "01/01" на боковой стороне обозначает эксклюзивность автомобиля.

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Под капотом, где располагается двигатель S63, также произошли некоторые изменения. Твин-турбо 4,4-литровый V8 был модифицирован для достижения чудовищной мощности в 730 л.с. и крутящего момента в 900 Ньютон-метров благодаря перепрограммированному ЭБУ.

Манхарт заменил оригинальный выхлоп, чтобы освободить место для индивидуальной системы из нержавеющей стали с четырьмя 100-миллиметровыми наконечниками и заслонкой для регулировки звукового сопровождения. Идея сборки принадлежит заказчику, который выбрал гоночные выхлопные трубы без катализаторов и сажевого фильтра, так что этот X6 M должен быть особенно громким.

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