Kia Soul возглавила ТОП-10 самых надежных кроссоверов в 2023 году

Эксперты портала HotCars составили рейтинг самых надежных бюджетных кроссоверов в 2023 году. Это автомобили отличаются надежностью своих углов и агрегатов.

Согласно рейтингу надежности HotCars кроссовер получил 87 балов из 100 возможных. Это переднеприводный кроссовер, который предлагается с двигателями рабочим объемом 1,6 и 2 литра. На втором месте расположился кроссовер Chevrolet Trailblazer 2023 модельного рейтинга, который всего балл уступил корейцу и набрал за надежность 86 баллов из 100 возможных.