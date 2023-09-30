Kia Soul возглавила ТОП-10 самых надежных кроссоверов в 2023 году
Эксперты портала HotCars составили рейтинг самых надежных бюджетных кроссоверов в 2023 году. Это автомобили отличаются надежностью своих углов и агрегатов.
Согласно рейтингу надежности HotCars кроссовер получил 87 балов из 100 возможных. Это переднеприводный кроссовер, который предлагается с двигателями рабочим объемом 1,6 и 2 литра. На втором месте расположился кроссовер Chevrolet Trailblazer 2023 модельного рейтинга, который всего балл уступил корейцу и набрал за надежность 86 баллов из 100 возможных.
Замкнул первую тройку самых надежных кроссоверов компактная модель Nissan Kicks. Машина получила за надежность 85 баллов из 100 возможных. Также надежными кроссоверами эксперты признали Subaru Forester, Hyundai Kona, Honda CR-V, Kia Seltos, Hyundai Venue, Toyota Corolla Cross, Subaru Crosstrek, Toyota RAV4 и Honda HR-V.