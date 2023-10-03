Как отполировать фары автомобиля

Первым делом необходимо купить материалы, которые потребуются во время полировки:

Защитные перчатки.

Защитные очки.

Вода.

Мыло или «Фейри»

Наждачная бумага (разной зернистости: 400, 800, 1000, 2000 и 3000).

Полировальный состав.

Мягкая ткань или губка.

УФ-защитное покрытие и лак Чистая и прозрачная оптика всегда украшает любой автомобиль. Но со временем фары царапаются, тускнеют и мутнеют. Мало того, что это выглядит некрасиво и портит общий внешний вид, так фары еще и теряют свою эффективность: пучок света становится более рассеянным и светит уже не так далеко. Чтобы исправить ситуацию необходимо отполировать фары. Самый эффективный способ – отвезти их в профессиональный сервис, где мастера с опытом сделают свою работу. Но мы рассмотрим ситуацию, когда такой возможности нет, а отполировать фары нужно в домашних условиях.

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Этап 1. Подготовка

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Первым делом необходимо качественно очистить фару, предварительно сняв с машины. Намочите мягкую ткань в воде с мылом и тщательно очистите фару от грязи и жира. Не используйте растворители или подобные агрессивные составы. Вам потребуется простой «Фейри» или его аналог, чтобы удалить грязь и жир с фары. Если фара очень грязная внутри, то можно промыть и внутреннюю часть, предварительно удалив все лампы, блоки и проводку. Внутрянку лучше мыть простой водой, чтобы не облезла краска отражателя.

После того, как вы помыли фару, ее необходимо идеально высушить. Для этого можно использовать фен без включения подогрева, так как горячий воздух может повредить пластик. Когда фара будет сухая на 100%, ее необходимо собрать и заклеить все отверстия, чтобы во внутрь ничего не попало.

Этап 2. Шлифовка

Перед шлифовкой необходимо набрать тазик с водой, потому что полировать по сухой поверхности нельзя. Более того, многие даже рекомендуют смачивать саму наждачную бумагу, чтобы процесс был максимально эффективным. Но мы рекомендуем использовать специальную пасту для полировки фар – так эффективней и меньше шансов повредить поверхность.

После того, как вы все смочили, можно переходить к процедуре самой полировки. Начните с наждачной бумаги зернистостью 400 и постепенно увеличивайте до 3000. Каждым типом шлифовальной бумаги необходимо полировать всю поверхность фары, иначе по итогу будет разная толщина пластика в отдельных местах и свет будет преломляться, светя куда угодно, но не вперед.

Rambler

Между каждой сменой бумаги тщательно ополаскивайте фару водой и смывайте всю стружку. Переходите к более тонкой бумаге только после того, как все царапины от предыдущей бумаги будут устранены. Полировать лучше не кругами, а прямыми движениями от края до края, чтобы не было круглых «кратеров». По этой же причине нельзя тереть бумагой только в одном месте. И так полируете до самой мелкой бумаги и появления равномерно матовой поверхности.

Этап 3. Нанесение защитного покрытия

Теперь необходимо вернуть фаре прозрачность и защитить от воздействия ультрафиолета. Если этого не сделать, то очень скоро фара снова помутнее или станет желтой.

Rambler

Мы рекомендуем покупать лак в баллончиках и просто распылять его на подготовленную поверхность с расстояния около 20-30 сантиметров. Если делать это слишком близко – будет плохой эффект с каплями и неравномерным слоем. После этого мы оставляете фару до полной полимеризации поверхности. Обращаем внимание, что делать это нужно в хорошо проветриваемом помещении.

После того, как состав полностью загустеет – проверьте, устраивает ли вас результат. Если где-то под лаком осталось мутное пятно или заметна пыль - лучше повторить процедуру, чтобы фара приобрела новый вид.

Ramler

После полировки налейте УФ-защитное покрытие на чистую ткань и равномерно распределите по поверхности фары. Это покрытие защитит фару от ультрафиолетового излучения и окисления, чтобы все ваши труды не пропали зря.

Совет

Если у вас серьезные планы по восстановлению фар, лучше купить или попросить у друга шлифовальную машинку с дисками, иначе руки после такой процедуры будут болеть несколько дней. Но с машинкой нужно уметь работать. Из-за высокой скорости вращения диска, даже при небольшой нажатии, можно протереть дырку за несколько секунд. Чтобы научиться работать со шлифовальной машинкой, которая дает более качественный результат, лучше поискать соответствующие обучающие видео в интернете.

Автоцарапина.рф

Заключение