Как проверить автомобильный генератор

В электрической системе автомобиля есть деталь, которая называется «генератор», если просто – то это сердце электросистемы. Если чуть сложнее, то этот узел отвечает за выработку энергии и поддержание корректного напряжения в системе. Дело в том, что при пониженном напряжении перестает заряжаться аккумулятор, а это грозит большой потерей времени в день, когда ему не хватит сил для старта двигателя.

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Генератор, как и любая деталь, со временем изнашивается, а из-за этого падает его эффективность. Поэтому мы расскажем вам про основные варианты поломки генератора и о том, как проверять корректность его работы, пока он еще не сломался.

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Износ или обрыв ремня генератора

Ремень генератора со временем изнашивается и может порваться в самый неподходящий момент. Ничего страшного в этот момент не произойдет, так как есть аккумулятор, и система некоторое время еще поработает. Но придется срочно искать решение проблемы, так как на одном аккумуляторе без подзарядки далеко не уехать.

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Неисправность диодного моста

Диодный мост служит для преобразования переменного тока в постоянный. Выгорание даже одного из диодов в цепи моста приводит к полной потере работоспособности генератора. Это может произойти из-за перегрева, короткого замыкания или износа компонентов.

Износ щёток

Щётки со временем изнашиваются и теряют свойство проводимости, что вызывает прекращение подачи тока от генератора. Основная причина — время, а точнее износ из-за длительной эксплуатации.

Неисправность вольтажного регулятора

Вольтажный регулятор поддерживает напряжение выходного тока генератора на постоянном уровне. Именно этот компонент следит за тем, чтобы напряжение в сети автомобиля было около 14 Вольт.

Износ подшипников

Изношенные подшипники сначала вызывают появление шума и вибрации, а в долгосрочной перспективе — выход генератора из строя из-за полного разрушения или заклинивания. Причиной износа подшипников часто является недостаток смазки.

Как проверить работоспособность генератора

Всего есть три способа проверки аккумулятора, которые мы можем вам посоветовать с чистым сердцем. Первый способ является «дедовским» и не подходит для современных машин с кучей электроники, ибо «мало ли что». Способ простой – сдернуть клемму аккумулятора на работающем автомобиле и посмотреть, изменился ли поведение электросистемы.

Второй способ является более профессиональным и подходит для любых транспортных средств. Для этого типа тестирования вам потребуется мильтиметр, которым необходимо замерить напряжение в цепи.

Óhmetro

На выключенном автомобиле подключите черный щуп к минусовой клемме аккумулятора, а красный – к плюсовой. Также можно подключаться к специальным точкам, выведенным под капот в современных машинах для упрощения процедуры диагностики и зарядки. На заглушенном двигателе аккумулятор должен показать около 12,5-12,8 вольт. Теперь запускайте двигатель, но не отключайте клеммы. Показания на мультиметре должны достаточно резко увеличиться до 14-14,5 вольт. Если этого не произошло и напряжение ниже 13,5 вольт – генератор явно готовится к тотальной поломке. Если же вы видите корректные значения – генератор чувствует себя хорошо и корректно выполняет свою задачу. Для максимальной надежности можете включить все подогревы, музыку, свет и прочие электрические компоненты, а потом еще раз взглянуть на мультиметр, показания которого особо меняться не должны. Прыжки в диапазоне от 0 до 0,5 вольта существенными не являются.

Третий способ – заехать в сервисный центр и провести комплексную диагностику генератора, потому что самостоятельно разбившийся подшипник вы можете не определить, а это проблема не лучше остальных. В сервисе, при необходимости, также смажут подшипник, если обнаружится, что смазка в нем закончилась. Все это сделать самостоятельно можно только имея небольшую мастерскую под руками.

Совет от редакции

Держите в машине стартер или бустер, который вас сможет выручить при поломке генератора и разрядке аккумулятора. Иногда так случается, что вы слишком далеко от цивилизации и нужно проехать хотя бы немного. Простой бустер стоит не так уж много, а вот помочь холодным утром сможет на все сто.

carku

Заключение