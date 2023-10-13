Что такое обратная полярность в аккумуляторах

В каждом автомобиле есть аккумулятор – без него она просто не заведется. И для большинства людей автомобильный аккумулятор ничем не отличается от пальчиковой батарейки, кроме размера. Но есть одна особенность, которая часто пугает начинающих автовладельцев – полярность аккумулятора. Когда они узнают, что полярности бывают разными, их охватывает страх сделать что-то не так. Страх оправдан, так как неверное подключение уничтожит электронику в машине и сломает генератор. Поэтому мы составили для вас шпаргалку, которая ответит на вопрос, что такое «АКБ с прямой полярностью», и что такое «АКБ с обратно полярностью».

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Полярности автомобильных аккумуляторов

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Каждый автомобильный аккумулятор имеет две клеммы: положительную, или «плюс», и отрицательную, или «минус». Эти клеммы необходимы для подключения аккумулятора к электросистеме автомобиля. Положительная клемма обычно красного цвета и обозначена символом «+», а отрицательная — черного цвета с символом «-».

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Термины «прямая полярность» и «обратная полярность» относятся к ориентации этих клемм. При прямой полярности положительная клемма расположена справа, когда аккумулятор стоит клеммами к вам, а отрицательная слева, при обратной полярности – наоборот. Эти различия кажутся минимальными, но они крайне важны, поскольку неправильное подключение приведет к серьезным последствиям.

Зачем это придумали

Но почему же существует обратная полярность, и почему не использовать стандартные аккумуляторы везде? В чем смысл, создавать такую путаницу? Ответ кроется в разнообразии автомобильных брендов и моделей. Все производители автомобилей имеют различные требования к дизайну и конструкции своих машин, и, как следствие, местоположение аккумулятора в автомобиле может различаться. Аккумулятор может быть установлен под капотом, в багажнике, за бардачком и даже под задним диваном. Само собой, во всех случаях батарея будет стоять по-разному.

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В некоторых случаях обратная полярность позволяет оптимизировать пространство и облегчает процесс установки аккумулятора. Более того, в современных автомобилях все рассчитано до таких мелочей, что вы не сможете вытащить минусовой и плюсовой провода так, чтобы они между собой пересеклись и дотянулись до противоположных клемм. В большинстве машин вы даже не сможете соединить между собой минус и плюс – это тоже техника безопасности. Поэтому вместо того, чтобы конструкторы автомобиля при проектировке машины и прокладывании проводки подстраивались под расположение клемм на аккумуляторах, в какой-то момент просто решили создать аккумуляторы с поменянными местами клеммами и назвали их «АКБ с обратно полярностью». Таким образом, наличие аккумуляторов с прямой и обратной полярностью поддерживает разнообразие автомобильных конструкций, предоставляя производителям гибкость в дизайне.

Однако это также требует от владельцев автомобилей повышенного внимания при замене аккумуляторов, чтобы избежать ошибок подключения. Чтобы узнать, какой аккумулятор установлен в вашем автомобиле, необходимо обратиться к инструкции для вашего транспортного средства.

Заключение