Что такое ТО автомобиля

Автомобиль — сложная комплексная система, узлы которой с течением времени подвергаются износу и требуют тщательного ухода. Без регулярного технического обслуживания, некоторые компоненты, вроде двигателя и КПП, могут быстро выйти из строя, что, в конечном счете, приведет к серьезным тратам.

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Базовое техническое обслуживание

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Базовое техническое обслуживание автомобиля необходимо делать раз в год. В это ТО входят: масло в двигателе, масляный фильтр, воздушный фильтр и салонный фильтр. Масло необходимо менять по пробегу (зависит от типа двигателя), но если даже вы его не выкатываете, то раз в год все равно необходимо. Тоже самое касается и фильтров, которые тоже нужно менять раз в год. Экономить на таких мелочах категорически не рекомендуется - может привести к серьезным проблемам в будущем.

РИА Новости

Помимо смены масла и фильтров, ТО включает проверку уровня всех жидкостей, осмотр ремней, шлангов, тормозной системы и других важных компонентов. Многие забывают об этой части, стараясь не тратить лишних денег, но сильно заблуждаются, потому что многие будущие проблемы хорошо видны в зачаточном состоянии, пока еще ничего не сломалось.

Расширенное техническое обслуживание

Однако это лишь начало. В рамках углубленного технического обслуживания многие проводят чистку тормозной системы, промывают радиаторы, проверяют состояние и, при необходимости, меняют свечи зажигания и даже проводят замену трансмиссионного масла. Эти процедуры нацелены на поддержание автомобиля в оптимальном состоянии и обеспечение его долговечности и надежности.

Тормозная система — самый важный компонент в машине для безопасности, требующий особого внимания. Замена тормозной жидкости и проверка тормозных колодок и дисков обеспечивают безопасность движения, а также предотвращают дорогостоящие поломки. Промывка радиатора помогает предотвратить перегрев двигателя и обеспечивает его стабильную работу. Также нужно мыть радиатор коробки передач, если таковой имеется. Замена свечей зажигания важна для обеспечения эффективного сгорания топлива, что, в свою очередь, содействует оптимальной работе двигателя и снижает расход топлива. Более того, если свечи окончательно "умрут", то машина может просто не завестись холодным утром. Ну а замена масла в коробке передач обеспечивает удаление мелкой стружки и чистку компонентов коробки, что необходимо для нормальной работы трансмиссии. Также не забывайте раз в два года менять тормозную жидкость.

Где делать ТО

Если вам нужно просто поменять масло и фильтры, то можно заехать в любой адекватный сервис. Но если намечается комплексное обслуживание, то лучше обратиться к дилеру с необходимыми инструментами и диагностическим оборудованием. Делать ТО у дилера всегда дороже, но если автомобиль находится на гарантии, то вам в любом случае придется приезжать раз в год к дилеру на минимальное ТО, чтобы машина не слетела с гарантии.

Заключение