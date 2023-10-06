Почему опасно покупать автомобиль с дубликатом ПТС

Паспорт транспортного средства (ПТС) — это документ, который подтверждает право собственности на автомобиль или иное транспортное средство на территории России. Он содержит таку. информацию, как марка, модель, год выпуска, идентификационный номер (VIN), а также данные о владельце ТС. Помимо этого, в ПТС вносятся данные, если с автомобилем проводились какие-то технические манипуляции, в результате которых изменился цвет, мощность или другой важный параметр. ПТС для автомобиля – это как паспорт для гражданина. И еще один важный момент заключается в том, что ПТС и СТС - разные документы.

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При смене владельца в ПТС делается запись о новом, а также дата передачи права собственности. Сведения о каждой сделке купли-продажи транспортного средства фиксируются в этом документе, что позволяет отслеживать историю собственников. Количество граф для новых собственников составляет шесть штук и в какой-то момент они заканчиваются, и вот ровно на этом моменте появляется дубликат ПТС.

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Как отличить дубликат ПТС от оригинала

Есть несколько признаков, по которым вы безошибочно отличите дубликат от неповторимого оригинала. Самый главный – это надпись «Дубликат» в верхней части документа на первой странице. Далее будет отсутствовать печать таможни, зато вы найдете печать с надписью ГИБДД. Также будет указана причина выдачи дубликата и сведения об оригинале документа.

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Потенциальные проблемы с дубликатом ПТС

С одной стороны – совершенно законная процедура из-за утраченного или закончившегося ПТС. Но так уж вышло, что покупка автомобиля с дубликатом ПТС может нести в себе и ряд рисков и осложнений. Давайте разберемся в причинах, по которым покупка автомобиля с дубликатом ПТС может быть опасной.

Возможность мошенничества

Наиболее распространенная проблема заключается в том, что машина с дубликатом ПТС могла быть украдена или приобретена незаконным путем. Иногда встречаются ситуации, когда продавец предлагает дубликат, заявляя, что оригинал утерян, тогда как на самом деле автомобиль может быть, допустим, в залоге у банка. Купив такую машину, вы получите еще и банковский долг за эту машину от предыдущего владельца, или же банк просто заберет транспортное средство себе на реализацию для покрытия убытков. От этого, кстати, можно уберечься проверив машину перед покупкой в залоговом реестре, которые един по всей стране. Если машина в нем числится – сразу отказывайтесь от покупки даже не выясняя причин.

РИА Новости

Споры о собственности

Также существует риск того, что автомобиль является причиной имущественного спора, и, чтобы скрыть эту ситуацию, продавец делает дубликат ПТС, так как оригинал находится у второго участника спора. В итоге настоящий владелец может появиться с оригинальным ПТС, и возникнет спор о правах собственности на автомобиль, который вы можете проиграть.

Недостоверная информация

С дубликатом ПТС часто трудно установить, насколько достоверна информация об автомобиле. Возможно, автомобиль имел серьезные повреждения или был в угоне, но по новому ПТС такой информации вы уже не узнаете.

Проблемы с реализацией

В дальнейшем, при продаже автомобиля с дубликатом ПТС, возможны трудности, так как потенциальные покупатели могут насторожиться или потребовать снижения цены из-за рисков, связанных с дубликатом.

РИА Новости

Заключение