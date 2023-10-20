Российские, но не "наши": кто будет собираться в России под старыми брендами

Российская автомобильная промышленность переживает не лучший период, но сдаваться не собирается. Как говорится "свято место пусто не бывает". И вот уже наш рынок заполонили китайские машины, часть из которых будет собираться в России. Но пусть известные названия не вводят вас в заблуждение, так как в большинстве своем это уже не те машины, что были ранее.

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Sollers ST6

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Начинаем с перелицованного пикапа Sollers ST6, который ранее был известен как JAC T6. Автомобиль собирается во Владивостоке на бывшем заводе Mazda. На эту машину, кстати, уже известна цена – 2,4 млн в базовой конфигурации. На выбор предложат бензиновый и дизельный двигатели. Оба мотора имеют объем два литра, а вот мощность – разная. Бензинка развивает 176 лошадиных сил, а дизельный агрегат - лишь 136 сил.

Sollers

Самое интересное, что планируется только механическая коробка передач, которая убивает все на корню. Китайского робота не предусмотрено. Видимо, зная нелюбовь к пикапам в России, производитель сразу определил машину в число чисто утилитарных моделей, которые будут возить грузы по бездорожью. На это намекают и полный привод, и понижающая передача. Комплектаций будет две: Base и Comfort. Даже в базу вошли всевозможные помощники вроде ABS, ASC и EBD. Старт продаж намечен на октябрь.

«Атом»

А это наш ответ американской Tesla – российский "Атом", который тоже работает на электричестве. Проект интересный, но на сегодня о нем известно мало что. Сборка планируется на двух заводах: московский завод "Москвич" и в Набережных Челнах.

Атом

Старт продаж намечен на 2025 год, но предзаказать машину можно уже сейчас. Чтобы стать полноправным владельцем предзаказа, придется заплатить всего 7000 рублей. Сказать что-то большее, чем то, что машина будет обладать футуристичной внешностью и дверьми в стиле Rolls-Royce – нельзя.

ГАЗ «Соболь NN»

Удивлены микроавтобусу? Ну а что, не все же могут приобрести Mercedes-Benz V-class. У нового «Соболя» под капотом установлен турбированный дизельный мотор объемом 2,5 литра мощностью 150 лошадиных сил. На текущий момент есть версия только с задним приводом и механической коробкой передач, но уже в декабре 2023 планируется старт сборки полноприводной версии.

ГАЗ

Салон у машины огромный: есть три ряда с шестью креслами. Второй ряд установлен против движения и смотрит в салон. В базовой комплектации есть мультимедийная система с девятидюймовым дисплеем и водительское кресло с восемнадцатью диапазонами. Также автомобиль укомплектован камерой заднего вида, кондиционером, предпусковым отопителем и парктрониками. Нужно отметить – неплохая комплектация для новой маршрутки. Просят за нее уже от 3,5 млн рублей, кстати.

«Москвич 6»

Первым нам представили «Москвич 3», а теперь еще и «Москвич 6», который выступает в лиге седанов, а точнее - лифтбеков. Машину представили в цвете total black, когда черное все, даже колесные диски.

Wikimedia Commons

Это городской седан принадлежащий к классу С, который будет доступен в трех комплектациях: «Стандарт», «Комфорт» и «Престиж». Но даже базовая комплектация будет оснащена кондиционером, 10-дюймовым экраном, камерой заднего вида и аудиосистемой с шестью динамиками. Мотор – 1,5 литра на 136 или 174 лошадиные силы в "турбовой" версии. Механику не предлагают, только семиступенчатый робот. Как обычно, это не «Москвич», а JAC A5 Plus с перебитым шильдиком.

Lada Vesta Aura

А вот это очень интересная машина, которая пока еще не производится. Но в свете того, что все правительство решили пересадить на отечественный автопром, у новой Lada Vesta Aura есть хороший шанс, так как это удлиненная версия классической «Весты». Vesta Aura – это практически лимузин, по сравнению с обычной короткой версией.

Wikipedia

На сегодняшний день по ней нет информации, но мы уже видели предсерийный экземпляр, который показывали на экономическом форме. Внутри - мощный двигатель 1,8 литра, автоматическая коробка передач, кожа, дисплеи и многое другое. Старт серийной сборки предварительно назначен на сентябрь 2024 года, но это пока лишь предположения.

Lada X-Cross-5

Вот и еще один перемаркированный автомобиль - Lada X-Cross-5, который известен как FAW Bestune T77. Автомобиль не претерпел никаких изменений, кроме логотипа и локализации относительно своего китайского исходника. Машину официально презентовали еще 13 апреля, а сборка началась в конце лета на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. В новую «Ладу» устанавливают типичный для китайских машин двигатель объемом 1,5 литра мощностью 160 л.с., которые выжимаются благодаря турбине. На выбор покупателю будут предложены две коробки передач: шестиступенчатая механика и семиступенчатый робот.

Lada

Несмотря на внешность полновесного кроссовера, привод планируется только передний, поэтому о внедорожных способностях можно сказать лишь то, что их не будет. На текущий момент запланировано две комплектации: Enjoy и Techno. Так как это изначально китайская машина, то с базовыми системами безопасности вроде ABS или ADAC проблем нет. В топовой комплектации также будут предложены адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша, камеры по кругу, мультимедиа с большим экраном и многое другое.

Заключение