Имеет ли право сотрудник ГИБДД требовать от водителя паспорт

Многие считают, что каждый сотрудник полиции может попросить у вас абсолютно любой документ, в том числе, что сотрудник ГИБДД может попросить у вас паспорт или что-нибудь еще. Но это в корне неверно, потому что каждое ведомство наделено ограниченными полномочиями, которые регулируются законами. Давайте же разберемся, какие документы у вас может попросить сотрудник ГИБДД в 2023 году.

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Какие документы может попросить сотрудника ГИБДД

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Если вы находитесь за рулем, то согласно пункту 2.1.1 правил дорожного движения, у вас при себе должны быть следующие документы: водительское удостоверение, СТС и страховка ОСАГО. Само собой, это работает только если вы обычный водитель, а если вы водитель-дальнобойщик или таксист, то у вас собой должен быть путевой лист, накладная на груз, лицензия на работу и так далее. Исходя из этого можно предположить, что сотрудник ДПС не имеет права попросить у водителя паспорт. Но это не так, поэтому давайте разбираться.

РИА Новости

Требуется произвести задержание.

На водителя есть розыскная ориентировка.

Есть зафиксированный факт административного правонарушения.

Наличие обоснованных подозрений в совершении какого-либо преступления. В федеральном законе «О полиции» есть пункт 2 части 1 статьи 13, в котором указано, что инспектор вправе потребовать от водителя показать паспорт в следующих случаях.

Стоит также помнить, что в этих же ситуациях инспектор ДПС может проверить паспорт не только у самого водителя, но и у его пассажиров. Здесь важно помнить, что при таком требовании сотрудник обязан уведомить гражданина о происходящем и показать необходимые документы.

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Можно ли отказаться показывать паспорт сотруднику ДПС

штраф от 2000 до 4000 рублей,

обязательные работы на срок до 120 часов,

арест сроком до 15 суток. Если инспектор доходчиво изложил суть проблемы, из-за которой ему необходим ваш паспорт, то отказ предъявить документы повлечет за собой применение к вам статьи 19.3 КоАП РФ за неисполнение законного требования сотрудника полиции. Как вы понимаете, такое просто так с рук не сходит, а потому к вам применят одно из трех наказаний:

Обычно после отказа выполнения законного требования первым делом следует силовое задержание гражданина, а потом уже - выбор меры наказания. Исходя из этого, крайне не рекомендуем вам отказываться предъявлять паспорт. Если вы ни в чем не виноваты, то лучше спокойно показать паспорт и через пару минут вернуться к свои делам, чем провести ближайшие сутки-двое под арестом за неподчинение требованиям. То же самое касается вашего права не передавать паспорт сотруднику ДПС в руки. Да, вы имеете право показать паспорт из своих рук, но, если у вас нет причин подозревать инспектора в противоправных действиях, лучше не раздувать скандал на ровном месте.

Заключение