$100.49+0.81106.01+1.22

Имеет ли право сотрудник ГИБДД требовать от водителя паспорт

Многие считают, что каждый сотрудник полиции может попросить у вас абсолютно любой документ, в том числе, что сотрудник ГИБДД может попросить у вас паспорт или что-нибудь еще. Но это в корне неверно, потому что каждое ведомство наделено ограниченными полномочиями, которые регулируются законами. Давайте же разберемся, какие документы у вас может попросить сотрудник ГИБДД в 2023 году.

Имеет ли право сотрудник ГИБДД требовать от водителя паспорт
© РИА новости

Какие документы может попросить сотрудника ГИБДД

Видео дня

Если вы находитесь за рулем, то согласно пункту 2.1.1 правил дорожного движения, у вас при себе должны быть следующие документы: водительское удостоверение, СТС и страховка ОСАГО. Само собой, это работает только если вы обычный водитель, а если вы водитель-дальнобойщик или таксист, то у вас собой должен быть путевой лист, накладная на груз, лицензия на работу и так далее. Исходя из этого можно предположить, что сотрудник ДПС не имеет права попросить у водителя паспорт. Но это не так, поэтому давайте разбираться.

РИА Новости
В федеральном законе «О полиции» есть пункт 2 части 1 статьи 13, в котором указано, что инспектор вправе потребовать от водителя показать паспорт в следующих случаях.
  • Требуется произвести задержание.
  • На водителя есть розыскная ориентировка.
  • Есть зафиксированный факт административного правонарушения.
  • Наличие обоснованных подозрений в совершении какого-либо преступления.

Стоит также помнить, что в этих же ситуациях инспектор ДПС может проверить паспорт не только у самого водителя, но и у его пассажиров. Здесь важно помнить, что при таком требовании сотрудник обязан уведомить гражданина о происходящем и показать необходимые документы.

РИА Новости

Можно ли отказаться показывать паспорт сотруднику ДПС

Если инспектор доходчиво изложил суть проблемы, из-за которой ему необходим ваш паспорт, то отказ предъявить документы повлечет за собой применение к вам статьи 19.3 КоАП РФ за неисполнение законного требования сотрудника полиции. Как вы понимаете, такое просто так с рук не сходит, а потому к вам применят одно из трех наказаний:
  • штраф от 2000 до 4000 рублей,
  • обязательные работы на срок до 120 часов,
  • арест сроком до 15 суток.

Обычно после отказа выполнения законного требования первым делом следует силовое задержание гражданина, а потом уже - выбор меры наказания. Исходя из этого, крайне не рекомендуем вам отказываться предъявлять паспорт. Если вы ни в чем не виноваты, то лучше спокойно показать паспорт и через пару минут вернуться к свои делам, чем провести ближайшие сутки-двое под арестом за неподчинение требованиям. То же самое касается вашего права не передавать паспорт сотруднику ДПС в руки. Да, вы имеете право показать паспорт из своих рук, но, если у вас нет причин подозревать инспектора в противоправных действиях, лучше не раздувать скандал на ровном месте.

Заключение

Теперь, когда мы выяснили при каких условиях сотрудник ДПС может попросить ваш паспорт, вы можете вести диалог в такой ситуации более уверенно. Но всегда помните, что проще показать необходимый документ и продолжить свой путь, чем «качать права», чего сотрудники полиции очень не любят. Будьте уверены, что отказ предъявить документы сделает только хуже, а не лучше.

Главное из автомира
Больше новостей
Рамблер: главные новости