Имеет ли право сотрудник ГИБДД требовать от водителя паспорт
Многие считают, что каждый сотрудник полиции может попросить у вас абсолютно любой документ, в том числе, что сотрудник ГИБДД может попросить у вас паспорт или что-нибудь еще. Но это в корне неверно, потому что каждое ведомство наделено ограниченными полномочиями, которые регулируются законами. Давайте же разберемся, какие документы у вас может попросить сотрудник ГИБДД в 2023 году.
Какие документы может попросить сотрудника ГИБДД
Если вы находитесь за рулем, то согласно пункту 2.1.1 правил дорожного движения, у вас при себе должны быть следующие документы: водительское удостоверение, СТС и страховка ОСАГО. Само собой, это работает только если вы обычный водитель, а если вы водитель-дальнобойщик или таксист, то у вас собой должен быть путевой лист, накладная на груз, лицензия на работу и так далее. Исходя из этого можно предположить, что сотрудник ДПС не имеет права попросить у водителя паспорт. Но это не так, поэтому давайте разбираться.
- Требуется произвести задержание.
- На водителя есть розыскная ориентировка.
- Есть зафиксированный факт административного правонарушения.
- Наличие обоснованных подозрений в совершении какого-либо преступления.
Стоит также помнить, что в этих же ситуациях инспектор ДПС может проверить паспорт не только у самого водителя, но и у его пассажиров. Здесь важно помнить, что при таком требовании сотрудник обязан уведомить гражданина о происходящем и показать необходимые документы.
Можно ли отказаться показывать паспорт сотруднику ДПС
- штраф от 2000 до 4000 рублей,
- обязательные работы на срок до 120 часов,
- арест сроком до 15 суток.
Обычно после отказа выполнения законного требования первым делом следует силовое задержание гражданина, а потом уже - выбор меры наказания. Исходя из этого, крайне не рекомендуем вам отказываться предъявлять паспорт. Если вы ни в чем не виноваты, то лучше спокойно показать паспорт и через пару минут вернуться к свои делам, чем провести ближайшие сутки-двое под арестом за неподчинение требованиям. То же самое касается вашего права не передавать паспорт сотруднику ДПС в руки. Да, вы имеете право показать паспорт из своих рук, но, если у вас нет причин подозревать инспектора в противоправных действиях, лучше не раздувать скандал на ровном месте.
Заключение
Теперь, когда мы выяснили при каких условиях сотрудник ДПС может попросить ваш паспорт, вы можете вести диалог в такой ситуации более уверенно. Но всегда помните, что проще показать необходимый документ и продолжить свой путь, чем «качать права», чего сотрудники полиции очень не любят. Будьте уверены, что отказ предъявить документы сделает только хуже, а не лучше.