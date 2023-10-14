Список самых надежных автомобилей: от Kia до BMW

Британское издание Whatcar.com периодически составляет списки самых проблемных автомобилей, основываясь на данных страховой компании MotorEasy. Для этого компания проводит опрос 25 000 владельцев машин, после чего формирует рейтинги. Издание Autonews изучило отчет и рассказало о самых надежных машинах, ну а мы выбрали для вас самые интересные.

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Самые надежные кроссоверы

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Kia Soul (2014–2019 гг.)

Первое место среди кроссоверов внезапно занимает корейский автомобиль Kia Soul. Согласно опросу, ни один владелец за два прошедших года не столкнулся с какой-либо поломкой. Честно говоря, это даже удивительно, истории с катализаторами до сих пор приводят в ужас всех владельцев KIA. Но, видимо опрошенных эта проблема не коснулась, и им достались нормальные версии.

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На российском рынке такая машина стоит от 1,2 млн, если брать дорестайлинговую модель. Мощность двигателей - от 124 до 132 л.с. Есть варианты как на механике, так и на автомате. Рестайлинговые машины не сильно дороже и стоят от 1,3 до 1,9 млн. Мы рекомендуем обратить внимание на рестайлинг не только из-за того, что машины будут более свежими, но и из-за наличия двигателей мощностью от 150 до 204 л.с. На такой машине будет приятнее ездить и по городу, и на междугородних трассах.

Kia Sportage (2016-2021 гг.)

Удивительно, но и второй кроссовер в этом списке тоже родом из Кореи – Kia Sportage модели 2016 года. Этот автомобиль уже весьма популярен в России и его часто можно встретить на дорогах. Согласно опросам, всего у 13% пользователей возникли проблемы за предыдущие два года, и самые частые проблемы касаются не крупных узлов, а кузова и элементов подвески. Здесь можно отметить в плюс то, что с такими проблемами машина обычно может доехать до сервиса самостоятельно, минуя вызов эвакуатора.

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Это чуть более дорогой автомобиль, чем предыдущий Kia Soul, а потому за дорест просят от 1,5 млн рублей. Правда и двигатели здесь уже мощнее: от 150 до 177 л.с. Рестайлинг, который пошел с 2019 года уже заметно дороже и начинается с 1,95 млн рублей. Внешность осталась практически без изменений, зато появился более мощный двигатель объемом 2,4 литра мощностью 184 л.с. Также можно найти дизельный вариант мощностью 136 л.с., но такие подороже: за них просят от 2,2 млн рублей. Но есть ли смысл отдавать больше денег за маломощный дизель – это вопрос.

Самые надежные премиальные кроссоверы

Volkswagen Touareg (2010-2018 гг.)

В лиге премиальных кроссоверов успешно защищается Volkswagen Touareg с 2010 до 2018 годов, который оказался самым надежным в своем классе, несмотря на то, что проблемы возникли у 21% опрошенных пользователей. Но здесь ждать низких результатов бесперспективно, так как дорогие премиальные машины оснащены кучей электроники и с ней всегда будут дополнительные хлопоты. Если говорить проще, то чем сложнее машина технически, тем чаще она ломается. Собственно, больше всего проблем у опрошенных владельцев было именно с электроникой.

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В России Touareg – очень популярная машина, и, кстати, даже на auto.ru у нее рейтинг 4,8 из 5, что тоже подтверждает хорошие пользовательские отзывы. В Москве ценники начинаются от 1,6 млн рублей за самый ранний год выпуска этого кузова. Ну а гамма двигателей очень большая: от 204 до 280 лошадиных сил, как бензиновых, так и дизельных. Больше всего продается бензиновых машин с мотором мощностью 249 л.с. – популярная в России цифра, так как попадает в «маленький налог» до 250 л.с. Рестайлингов меньше, и они дороже – от 2,5 млн рублей, но есть грозные движки мощностью до 360 л.с. объемом до 4,2 литра. Рестайлинг выпускался до 2019 года, так что можно найти относительно свежий вариант.

BMW X5 2013–2018 гг.

А вот BMW Х5 в этом списке – это большая неожиданность. Так уж сложилось, в России – это очень стереотипная машина, которая каждый день должна ездить на эвакуаторе. Само собой, что в реальной жизни с современными моделями такого не происходит, и этот пример тому подтверждение. BMW X5 – это большой премиальный кроссовер, который всегда выделяется на дороге. У него много электроники и невероятно большая гамма двигателей от самых простых на 218 л.с. до ураганных монстров под 600 л.с.

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У кузова F15, который и выпускался с 2013 по 2018 года, не было рестайлинга по каким-то причинам. Видимо, сразу получился очень удачным, зато в продаже их нереальное количество по всей России. Стоимость начинается с 2,5 млн, но лучше закладывать 3–3,5 млн. рублей, чтобы не напороться на откровенно отжатый вариант. Также лучше не покупать машины с двигателем объемом 4,4 литра – он не очень надежный и может вас разорить.

Самые надежные хэтчбеки

Mazda 3 (2014–2019 гг.)

Лидером по надежности среди хэтчбэков стала Mazda 3, и это не вызывает никакого удивления. У этой машины огромная армия поклонников, а плохие отзывы про «трешку» надо еще поискать. Согласно данным из британского источника, всего 3,6% пользователей столкнулись за два года с какой-то поломкой, и все случаи касались электроники, а машины при этом оставались на ходу, то есть огромных трат не было.

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Машин в продаже не так много, как BMW, но тоже достаточно. В Москве ценники начинаются от 1,3 млн рублей. Гамма двигателей большая: от 104 до 150 л.с. и все бензиновые. Рестайлинг стоит уже от 1,5 млн рублей, но и гамма двигателей здесь шире: есть вариант на 2,5 литра и 184 лошадиные силы и 2 литра на 155 сил. Покупать можно любой понравившийся вариант, главное - проверить на криминальность и наличие серьезных ДТП.

Honda Civic (2014-2018 гг.)

Автомобиль Honda Civic в России не так популярен, как Honda Accord, но тоже пользуется небольшим спросом. Зато купив его, вы купите один из самых надежных хэтчбэков. И, судя по данным от британского страхового агентства, лучше покупать бензиновую, а не дизельную машину, на которую жаловались всего 6% пользователей. Основные претензии были к тормозам и коробке передач.

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В России такая машина обойдется в среднем в 1 млн рублей, что делает ее весьма доступной. Все найденные варианты обладали двигателем 1,8 литра на 142 лошадиные силы. Но автомобильный рынок - штука динамическая, поэтому новые варианты могут появляться каждый день.

Заключение