В Сети показали новый компактный электрокар KIA EV3

Субкомпактный электрокар KIA EV3 готовится к выходу на рынок. Модель будет конкурировать с Jeep Avenger и Peugeot e-2008.

Электрокар KIA EV3 внешне напоминает уменьшенную копию EV9. Производитель планирует представить целую линейку электромобилей, которая будет охватывать все сегменты рынка. Акцент будет делаться на кроссоверах и внедорожниках в разных размерах. Уже к 2027 году в линейке компании KIA будет представлено 15 электрических моделей. Из общего числа 9 будут представлены под маркой EV1-EV9.

Пока производитель показал только три модели - EV6, EV9 и EV5. Следующим в линейке может стать EV3 - компактный кроссовер. Название данной модели предварительное, так как производитель еще не делал никаких заявлений.

Высока вероятность, что автомобиль получит то же оформление, что и большой 3-рядный EV9. Так, производитель будет использовать квадратный кузов, угловатые поверхности, короткие свесы. Среди особенностей выделяются Т-образная оптика, спортивное оформление переднего бампера и черные декоративные вставки. Новинка может получить оригинальное оформление колесных дисков.

В основе кроссовера будет лежать платформа eM. Тестовые прототипы уже проходят испытания на дорогах общего пользования. Такой автомобиль будет ориентирован на движение по городским дорогам. Он может стать преемником для Soul EV.

В дальнейшем в линейке появится еще одна модель - EV4. По габаритам такой автомобиль будет сопоставим с KIA Xceed. Официальные подробности о новой платформе eM пока не представлены. Ожидается, что запас хода у кроссовера EV3 составит 645 км.