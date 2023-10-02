Как продлить срок службы ДВС

Эксперт дал рекомендации для продления срока службы ДВС автомобиля
Сегодняшние двигатели внутреннего сгорания часто сталкиваются с критикой из-за их короткого жизненного цикла и быстрого износа. В то время как многие считают, что ДВС старых моделей были более надежными. Специалисты говорят, что основная проблема новых двигателей - это их неправильное обслуживание. Эксперты из Тарантас Ньюс дали рекомендации по уходу за двигателем для увеличения его долговечности.
Проверяйте состояние топливного фильтра
Помимо регулярного технического обслуживания, не забывайте проверять топливный фильтр. Топливо, даже с надежных станций, может содержать различные примеси из-за износа оборудования. Если не менять топливный фильтр согласно рекомендациям (30–50 тысяч км в зависимости от автомобиля), это может привести к повреждению компонентов двигателя.
Следите за состоянием моторного масла
Выбор масла не только по его вязкости, но и по его качеству, крайне важен. После каждого обслуживания проверяйте его. Если цвет масла не меняется со временем, возможно, его качество оставляет желать лучшего и его стоит заменить, пишет портал Тарантас Ньюс.
Проводите замену ремня ГРМ своевременно и правильно
Не стоит рисковать, доводя ремень ГРМ до предела, указанного производителем. Лучше проводить замену раньше. Помимо ремня и роликов, необходимо обращать внимание на другие компоненты, такие как сальники и насосы.
Проверяйте зазоры клапанов
Даже если современные автомобили не требуют регулировки клапанов, на старых автомобилях это может быть актуально. Для правильной работы двигателя рекомендуется ежегодно контролировать зазоры клапанов.