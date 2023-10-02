Как продлить срок службы ДВС

Сегодняшние двигатели внутреннего сгорания часто сталкиваются с критикой из-за их короткого жизненного цикла и быстрого износа. В то время как многие считают, что ДВС старых моделей были более надежными. Специалисты говорят, что основная проблема новых двигателей - это их неправильное обслуживание. Эксперты из Тарантас Ньюс дали рекомендации по уходу за двигателем для увеличения его долговечности.

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Проверяйте состояние топливного фильтра

Помимо регулярного технического обслуживания, не забывайте проверять топливный фильтр. Топливо, даже с надежных станций, может содержать различные примеси из-за износа оборудования. Если не менять топливный фильтр согласно рекомендациям (30–50 тысяч км в зависимости от автомобиля), это может привести к повреждению компонентов двигателя.

Следите за состоянием моторного масла

Выбор масла не только по его вязкости, но и по его качеству, крайне важен. После каждого обслуживания проверяйте его. Если цвет масла не меняется со временем, возможно, его качество оставляет желать лучшего и его стоит заменить, пишет портал Тарантас Ньюс.

Проводите замену ремня ГРМ своевременно и правильно

Не стоит рисковать, доводя ремень ГРМ до предела, указанного производителем. Лучше проводить замену раньше. Помимо ремня и роликов, необходимо обращать внимание на другие компоненты, такие как сальники и насосы.

Проверяйте зазоры клапанов