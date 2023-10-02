Автоэксперт оценил идею наказывать таксистов за стоянку во дворах

Штрафы за длительную стоянку такси во дворах нужно выписывать не водителям, а агрегаторам, заявил в беседе с РИАМО председатель Координационного совета межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков. По его словам, владельцы коммерческого транспорта должны заботиться о том, чтобы он хранился в специально отведенных местах, не подвергая никого риску и не захламляя дворы и улицы.

Эксперт отметил, что агрегаторы забирают у таксистов 30–40% от стоимости поездки, поэтому вполне могут заплатить штраф за парковку такси во дворе.

Если автомобили с его логотипом стоят во дворе, то в первую очередь агрегатор должен нести финансовую нагрузку со штрафами, а не какой-то водитель, у которого и так нет ничего. Я считаю, что должен платить агрегатор, если уж ты берешь такие конские проценты, то плати за все, — высказал мнение специалист.

При этом Попков назвал неважным, на кого оформлен автомобиль. По словам эксперта, если на такси есть реклама агрегатора, то ответственность и штрафы нужно возложить на него.