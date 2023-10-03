Эксперты рассказали, на каком транспорте предпочитают передвигаться россияне

Россияне в III квартале 2023 года предпочитали передвигаться на автобусах и личном автотранспорте, реже - на такси. К таким выводам пришли эксперты банка "Русский стандарт", проанализировав траты на различные виды транспорта за июль - сентябрь (данные есть в распоряжении ТАСС).

В топ-5 видов транспорта в зависимости от числа платежей в III квартале 2023 года вошли автобус, автомобиль, такси, железнодорожный транспорт и авиаперелеты.

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"Как показала статистика банка, автобус - самый популярный вид транспорта. Интерес к таким поездкам городскими, междугородними и пригородными маршрутами на волне развития внутреннего туризма не снижается. В III квартале доля платежей за проезд автобусами от общего числа операций по картам среди вышеупомянутого топ-5 видов транспорта осталась неизменной относительно II квартала и составила 44%", - отметили в "Русском стандарте".

Средний чек на билет на автобус в июле - сентябре 2023 года также не изменился относительно апреля - июня и составил 119 руб. Вместе с тем число трат на обслуживание автомобиля, в том числе на заправку и магазины автозапчастей, немного выросли. Их доля в общем объеме расходов россиян на транспорт достигла 35% против 34% кварталом ранее. Средний чек одного платежа в этой категории вырос до 1,699 тыс. руб. с 1,675 тыс. руб. в II квартале.

Услугами такси россияне стали пользоваться реже. Так, доля поездок на такси в июле - сентябре составила 17%, тогда как в апреле - июне - 19%. При этом средняя сумма за поездку в такси увеличилась до 462 руб. с 402 руб. в II квартале. Доля платежей за ж/д билеты в туристический сезон в III квартале выросла до 3% с 2% в II квартале. При этом средний чек снизился до 6,232 тыс. руб. с 6,285 тыс. руб.