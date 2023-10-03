Исследование «За рулем»: почему дорожает и когда подешевеет бензин

Главная причина и роста цен на заправках, и дефицита топлива ясна: его выгоднее продавать за границей, чем дома. А что надо сделать, чтобы ситуация нормализовалась?

В конце июля президент России подписал закон, корректирующий компенсации нефтяникам при поставках топлива на внутренний рынок. Прежде, по соглашению с правительством, продавцы топлива держали розничные цены заниженными, а недополученную прибыль им возмещали из бюджета – от 48 млрд до 109 млрд рублей в месяц. Новый закон сокращает компенсации в два раза – на период до 2026 года, по всем видам топлива.

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Цены

На этом можно было и закончить. Но цены полезли вверх еще в июле (плюс 2,2% к июню), а в сентябре побили исторические рекорды оптом и в розницу. Хотя новый демпфирующий механизм планировали запустить как раз в сентябре.

Бензин АИ 95 в первых числах сентября на бирже подрос почти до 77 тысяч рублей за тонну: в пересчете с веса на объем это дает 57 рублей за литр.

Расходы на хранение, доставку и зарплаты персоналу АЗС никто не отменял. Но демпфер работал, потому по состоянию на 11 сентября средняя стоимость АИ 95 в розницу составила 55,77 рубля за литр, АИ 92 – 51,02 рубля, солярки – 62,64 рублей.

Болезни роста

Росстат зафиксировал рост цен в августе в 79 субъектах РФ. Одновременно в десятке регионов был отмечен дефицит топлива.

На ситуацию отреагировали перевозчики, обратившись к премьер-министру с просьбой заморозить цену дизтоплива на уровне 60 рублей. Минэнерго оперативно дало ответ: нет.

Затем представители независимых сетей АЗС (не занимающихся добычей и переработкой нефти) предрекли себе разорение, так как закупают топливо на бирже – у компаний с собственной добычей и переработкой. И решение видели одно: устранить слишком большой разрыв между ценами на внешнем и внутреннем рынке. Например, за счет повышения экспортных пошлин.

Из всего этого ясна главная причина и роста цен, и дефицита – топливо выгоднее продавать за границей, чем дома. Чем нефтяники и пользуются. К слову, Татнефть весной приобрела сеть из 568 АЗС в Турции. При том, что в России у нее 774 заправки.

Качество

Скверное топливо может убить двигатель, что обойдется гораздо дороже, чем какое-то подорожание бензина. Этим обеспокоился Национальный автомобильный союз (НАС) и тоже отправил письмо премьер-министру.

Цены на топливо продолжают расти

В последние годы число официальных проверок автозаправок Росстандартом неизменно сокращалось. В 2019 году – 1087 проверок (некачественное топливо выявлено на 97 АЗС), в 2020 году – 1015 проверок (130 нарушений по качеству, 213 случаев недолива). В 2022 году проверили только 347 АЗС (72 нарушения, из них 10 – некачественное топливо). Ныне плановых проверок нет вообще – их проводят только по предписаниям Генпрокуратуры.

Попутно НАС отмечает активизацию сомнительных мобильных заправок и полагает, что сегодня не соответствующее стандартам топливо продают массово. Посему требует вернуть регулярные проверки во все регионы. Полностью поддерживаем!

А ЧТО У СОСЕДЕЙ?

В Белоруссии бензин тоже дорожал и по состоянию на 11 сентября АИ 92 стоил 67,51 российских рублей за литр, а АИ 95 –70,49 рубля.

В Казахстане для АИ 92 государство весной установило предельную розничную цену (205 тенге за литр), в августе он продавался за 202 тенге – это 41,41 рубль. АИ 95 – за 52,28 рублей.

В богатом нефтью Азербайджане в августе литр АИ 95 стоил 2 маната – 111 рублей за литр. В Турции – около 124 рублей.

В Китае власти с 10 августа повысили розничные цены примерно на 2,3 рубля, цена бензина АИ 95 – около 90 рублей за литр.

Средняя цена АИ 95 по Европе в августе увеличилась на €0,06 и составила €1,59 – около 162 рублей. В Эстонии – 173,8 руб­ля, в Финляндии – 202,4 рубля.

Чего ждать

По всей видимости, дальнейшего подорожания. А с 1 января планово повысят акцизы – на 5%. Так что надо или меньше ездить, или… больше зарабатывать, по примеру нефтяников.