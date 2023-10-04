Почему подводит надежный мотор Mercedes

Двигатели объемом 1,6 и 2,0 л с турбонаддувом и непосредственным впрыском бензина появились на моделях Mercedes-Benz в 2011 году. При заявленном ресурсе 220 тысяч км большинство моторов уверенно отрабатывают 300 тысяч и больше. Но есть и слабые места, из-за которых вскрывать движок приходится намного раньше.

Конструктивные особенности

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Моторы семейства М274 устанавливал на модели Mercedes-Benz С- и Е-класса с продольным расположением силового агрегата (обозначения W204, W205, W212 и W214). Также двигатели можно встретить на кроссоверах GLK (X204), GLС (Х253) и GLE (W167).

Моторы с индексами М270 предназначены для поперечной установки под капотом. Во многом схожи и по конструкции, и, соответственно, по возникающим проблемам.

Двигатели семейства, несмотря на разницу в литраже, имеют идентичную конструкцию и отличаются лишь ходом поршня. Алюминиевый блок с залитыми чугунными гильзами имеет открытую рубашку охлаждения.

В головке блока цилиндров установлены два распредвала с цепным приводом и фазорегуляторами на впуске и выпуске. Оптимальные зазоры в клапанном механизме поддерживают гидрокомпенсаторы.

В системе смазки работает насос переменной производительности.

На двухлитровом моторе установлены балансирные валы.

У моторов производства до 2014 года цепной привод от коленчатого до распределительных валов ходит меньше, чем 100 000 км. Фазорегуляторы начинают работать с треском, а фазы газораспределения «гуляют». К такому же небольшому пробегу изнашивается цепь.

Работа по замене деталей сложная и недешевая: при использовании оригинальных запчастей ремонт обойдется в 70–90 тысяч рублей.

На автомобилях более позднего выпуска эти узлы модернизировали. Их ресурс стал приемлемым.

Сбой по фазам

Многие владельцы жалуются на плохой пуск двигателя — как холодного, так и горячего. Диагностика показывает ошибку по датчику фаз.

Значит, сместился диск на распределительном валу. Необходимо вскрывать двигатель и устранять проблему.

Перегрев двигателя

Возникает из-за выхода из строя водяного насоса и термостата. Это опасно — при перегреве часто происходит деформация головки блока цилиндров.

На моторе М274 установлен насос охлаждающей жидкости с возможностью отключения крыльчатки от привода. Конструкция получилась сложной и ненадежной — ресурс часто не превышает 60 тысяч км.

Насос просто перестает вращаться в любых режимах. Замена обойдется примерно в 60 тысяч рублей при использовании оригинальных запчастей.

Насос приводится ремнем, а крыльчатка подключается через пневмопривод по команде ЭБУ двигателя.

Корпус термостата тоже утыкан патрубками и датчиками. Имеет кучу уплотнений, а потому и стоит 30 000 рублей (цена оригинала).

Ресурс этого узла, мало похожего на привычный термостат, обычно не превышает 100 000 км.

Чувствительность к топливу

Изначально мотор М274 нормально переваривал бензин не ниже АИ-95. После модернизации в 2015 году конструкцию доработали с целью повышения экономичности. И заметно чаще двигатели стали страдать от детонации (в основном разрушались поршни), особенно в жару и на автомобилях с грязными радиаторами и неисправностями в системе охлаждения.

Поэтому лучше заливать бензин с более высоким октановым числом и обязательно на брендовых заправках. Тем более, что пьезофорсунки очень чувствительны к содержанию смол.

Частые течи масла

Заклинивший клапан вентиляции картерных газов приводит к повышению давления внутри мотора. Это вызывает течи по стыку клапанной крышки, а также через передний сальник коленвала. Часты масло убегает по прокладке теплообменника "масло – антифриз".

Трудности с обслуживанием

При проведении такой (вроде бы несложной) операции, как замена свечей, можно сильно навредить двигателю.

У М274 свечные колодцы расположены сбоку головки блока цилиндров и ничем не уплотнены. Любители советских машин помнят такое решение по мотору Москвича-412. Но тогда попадание нескольких песчинок при выворачивании свечей не приводило к фатальным последствиям.

Современный двигатель намного нежнее. При самостоятельной замене следует тщательно промыть очистителем и продуть сжатым воздухом свечные колодцы перед выворачиванием свечей.