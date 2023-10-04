Lexus сохранит производство седанов

По данным Dataforce, на сегмент рынка внедорожников пришлось более 50% всех автомобилей, проданных в Европе с начала 2023 года, что создало исторический прецедент. Седаны теряют популярность, но Lexus только что заверил нас, что продолжит их производство – по крайней мере, какое-то время.В беседе с Drive Australia Такаси Ватанабэ признал, что спрос на седаны во всем мире снижается, но отметил, что они по-прежнему достаточно популярны, чтобы оправдать инвестиции.В частности, в Китае существует оживленный рынок трехместных автомобилей: например, только на Lexus ES приходится половина общего объема продаж марки там. Тем не менее, рынок самой густонаселенной страны мира быстро трансформируется, и, возможно, появление внедорожников и на нем станет лишь вопросом времени.