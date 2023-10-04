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Советуют поменять местами передние и задние колеса. Рекомендуете?

Менять местами колеса на автомобиле допустимо и даже полезно. Но следует помнить о двух вещах, предупреждает эксперт «За рулем».

О чем важно помнить при перестановке колес с одной оси на другую
© Михаил Терещенко / ТАСС

Читатель «За рулем» хочет узнать:

— Допустимо ли при обслуживании современного автомобиля переставлять местами передние и задние колеса для их равномерного износа?

Ответ эксперта

Александр Виноградов, редактор:

– Если рисунок протектора направленного типа, нельзя переставлять колеса с одного борта на другой: в этом случае шина не обеспечивает должных сцепных свойств.

И второе: у некоторых автомобилей может отличаться размер передних и задних шин. Разумеется, в этом случае о перестановке колес с одной оси на другую не может быть и речи.