Экспертиза "За рулем": самые надежные китайские кроссоверы б/у от 1,3 млн руб.

При пробеге до 60–80 тысяч км какие-либо проблемы с моторами и коробками у современных «китайцев» редки. Но не забывайте, что китайские кроссоверы все чаще используют в такси и каршеринге.

ЧТО ИЩЕМ?

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Хороший китайский кроссовер

Цена: 1,3–1,8 млн рублей

Возраст: 3–5 лет

Пробег: 40–100 тысяч км

Changan CS35 Plus

Длина 4335 мм, клиренс 180 мм, багажник 403 л

Явился на смену модели CS35 без приставки «Plus». В продаже с 2019 года. Поначалу везли из Китая. Часть машин (лето 2020 – осень 2021) – белорусской сборки, затем снова китайской.

Цена – 1,6–2,0 млн рублей за четырехлетку. Сильно зависит от комплектации, а их всего две – Комфорт и Люкс. Привод только передний.

Мотор для россиян единственный – атмосферник 1.6 (117 л. с.) от прежней модели. Выносливый и надежный. Ему разрешен АИ 92, что странно: впрыск здесь прямой, а степень сжатия высокая – 13,0. Так что заливать всё же лучше АИ 95.

Сочетается с механикой (редкость) либо гидроавтоматом (исходно Aisin TF 73SC, такой же у Suzuki Vitara). Автомат не переносит пробуксовок и склонен к перегреву, но служит свыше 300 тысяч км.

Слабых мест у «Плюса» не выявлено, разве что рулевой механизм на некоторых машинах начинает стучать рановато. Но тут скорее виноваты дороги и водители. Преобладают лестные оценки: за три года ничего не сломалось. Хвалят подвеску и даже шумоизоляцию. Не хватает только динамики при обгонах. Коррозионную стойкость исследовать рано, но первые три года не ржавеет.

ВЕРДИКТ. Один из лучших «китайцев».

Chery Tiggo 4

Длина 4318 мм, клиренс 190 мм, багажник 340 л

Продавался с 2019 года (тогда же явился рестайлинг), сборка – Китай. Привод только передний. Цена от 1,3 млн при умеренных пробегах 40–70 тысяч км.

Атмосферник 2.0 (122 л. с.) сочетается с МКП или вариатором. Двигатели 1.5 в двух версиях – атмосферный (113 л. с.) и наддувный (147 л. с.). Первый дружит с механикой и вариатором, второй – только с шестиступенчатым роботом, страдающим дергаными переключениями. Оба атмосферника – с чугунными блоками, надежные и живучие. О вариаторе и роботе этого сказать нельзя.

По оснащению недостает разве что обогрева спины. Не всем водителям нравится посадка. Подвеска жесткая, дает неленивую управляемость, но быстро «вытрясает» стойки стабилизатора. Лакокрасочное покрытие мягкое, коррозионная стойкость посредственная. Зимой замерзают газовые упоры задней двери и тупит сенсорный дисплей, через который активируются многие функции. Все обогревы частенько сгорают. Иных массовых болезней нет.

ВЕРДИКТ. Если версия «на ручке» не годится, лучше поискать что-то другое.

Chery Tiggo 7 Pro

Длина 4500 мм, клиренс 190 мм, багажник 475 л

В продаже с 2020 года, сборка – Китай. Привод только передний. Цена трехлеток – от 1,5 млн рублей.

По моторам и трансмиссии выбора нет: турбомотор 1.5 (147 л. с.) и вариатор. Мотор с индексом SQRE4T15C – удивительный союз чугунного блока и распределенного впрыска с турбонагнетателем. Бензин АИ 92 при этом вполне годен, степень сжатия 9,5 – низкая.

Цепь привода ГРМ держится 200 тысяч км. Разорительных поломок двигателя пока не выявлено (завод давал гарантию 5 лет или 150 тысяч км). Много жалоб на высокий расход топлива – в городе порой свыше 15 л/100 км, а объем бензобака всего-то 51 л.

Вариатор CVT25 во многом схож с Jatco JF016E, набор слабостей тот же. То есть после 80–120 тысяч км можно ждать приключений.

Интересная внешность. Богатство оснащения поражает воображение. Остальное – как у среднего «бюджетника». Есть претензии к невнятной управляемости, шумоизоляции, отказам электроники в морозы, мягкому ЛКП и неудобной посадке. Быстро ржавеет задняя дверь. И да – были ­случаи замены вариатора на 50–70 тысячах км.

ВЕРДИКТ. Просторнее, чем Tiggo 4, но в целом не лучше.

Geely Atlas

Длина 4519 мм, клиренс 163 мм, багажник 320 л

Продавали с 2018 го, сборка – белорусская. Самая массовая модель на вторичке среди китайских кроссоверов 3–5 лет. Цена: от 1,4 млн рублей за пятилетки, полный привод ощутимо дороже переднего.

Доминируют машины с атмосферником 2.4 (149 л. с.) или турбомотором 1.8 (184 л. с.) и гидроавтоматом. Атмосферник 2.0 (139 л. с.) – это только механика и только передний привод. Атмосферные родственны моторам Тойоты, ресурс их под 300 тысяч км. Про турбонаддувные мало что известно, поскольку доля продаж невелика. Автомат австралийской марки DSI (принадлежит Geely) – не лучший, но 220–250 тысяч км выдерживает.

Удручающих системных болезней при пробегах до 100 тысяч км не выявлено. Поломки по мелочам – бывает. На двигатели и трансмиссии жалоб нет. За исключением расхода топлива у мотора 2.4 – в городе способен есть вдвое больше обещанных 8 л/100 км.

Поругивают сбоящий в сырую погоду бесключевой доступ, мнительный датчик света, мудреное головное устройство и маленький багажник. Коррозия проявляется только вспученным хромом. Подвеска комфортная, эргономика и оснащение – достойные.

ВЕРДИКТ. С атмосферными моторами – можно брать.

Geely Coolray

Длина 4330 мм, клиренс 190 мм, багажник 330 л

Продают с 2019 года. С февраля 2020 года – белорусская сборка. Привод только передний. Цена: от 1,3 до 2,0 млн рублей за трехлетки со схожими пробегами. Чем вызван такой разброс, не очень понятно.

Комбинация мотор-коробка единственная: вольвовский наддувный трехцилиндровый 1.5 (150 или 177 л. с.) и робот 7DCT с двумя «мокрыми» сцеплениями. По динамике и расходу связка хороша. По ресурсу – нет. Агрегаты вряд ли способны больше чем на 220–250 тысяч км, а любой ремонт сложен и дорог. Завод разрешает АИ 92, но он нежелателен: быстрее нарастают нагар и угар масла, а форсунки прямого впрыска и на 95 м часто требуют чистки.

Оснащен модно и богато. Жесткая, тряская подвеска. На раннюю коррозию жалоб нет. Серьезных поломок за 60–80 тысяч пробега тоже почти не бывает, если не считать регулярно выпадающие пластиковые клипсы и иные пустяки. Ругают неадекватный климат-контроль: зимой в салоне или слишком жарко, или слишком холодно – и всё запотело. Дорогое ТО и запчасти, межсервисный интервал 10 тысяч км.

ВЕРДИКТ: С пробегом от 100 тысяч км – лучше не надо.

FAW Besturn X80

Длина 4620 мм, клиренс 190 мм, багажник 398 л

Продажи начались в 2017 году, летом 2018 го сделали рестайлинг. До весны 2019 года собирали в Калининграде. Привод только передний. Цена – от 1,5 млн рублей за машину с пробегом не выше 70 тысяч км.

Шасси заимствовано у Мазды 6 и доработано – сочетает надежность, высокий комфорт и хорошую управляемость. Те же корни у двухлитрового атмосферника (142 л. с.). В его основе старый маздовский мотор LF-DE с выносливой цепью привода ГРМ и ресурсом 300 тысяч км. Приемлет бензин АИ 92, дружит с механикой или гидроавтоматом Aisin TF 70SC, к которому претензия только одна – недостаточно эффективен теплообменник. Рекомендуем после окончания гарантии заменить его внешним радиатором, это типовая переделка. Ну и чаще менять масло, конечно.

Трудно поверить, но единственные часто упоминаемые владельцами недостатки – слабая шумоизоляция и нехватка обогревов в простой комплектации. Мелкие поломки довольно редки, системных среди них нет. Ругают тонкий металл, но хвалят жизнестойкое ЛКП – жалобы на коррозию единичны. А низкая ликвидность выгодна при покупке.

ВЕРДИКТ. Можно брать в любом сочетании.

Haval H6

Длина 4649 мм, клиренс 180 мм, багажник 808 л

Поясним: багажник замеряли «под потолок». Под шторкой выходит около 350 л. Первое поколение продавали до 2019 года, сборка – Китай. Привод передний или полный, причем 4х4 возможен только с механической коробкой передач. Цена – от 1,6 млн за машину с пробегом менее 100 тысяч км.

Двигатель 1.5 (143 л. с.) сохранил тойотовские корни и ходит свыше 300 тысяч км, но прожорливый, и динамикой не радует. Установка турбины на старый блок с распределенным впрыском при использовании сомнительного бензина АИ 92 порождает высокий расход масла – загрязняются кольца и вентиляция картера. К 100 тысячам км может растянуться цепь привода ГРМ и потребовать замены фазорегулятор. Гидрокомпенсаторов нет.

Автомат 6F24 – клон коробки Hyundai A6MF1, спокойный и надежный агрегат. У механики быстро изнашиваются синхронизаторы — слабоват диск сцепления.

Подвеска настроена отлично и при этом весьма живучая. Кузов очень стойкий к коррозии, сколы не цветут. Хорошая эргономика, богатое оснащение. По общей надежности сопоставим с «японцами».

Массовые нарекания сводятся к посредственной «шумке» и мультимедийной системе со странностями.

ВЕРДИКТ. Можно брать, причем лучше с автоматом.

Haval F7

Длина 4620 мм, клиренс 190 мм, багажник 324 л

Второй по численности на вторичке, в продаже с 2018 года, с лета 2019 го – сборка в Тульской области. Привод передний или полный. Версия F7x – с купеобразным кузовом. Цена – от 1,7 млн рублей за машины 2019 года.

Двигатели только наддувные: 1.5 (150 л. с.) или 2.0 (190 л. с.) – с чугунными блоками, но с прямым впрыском, фазовращателями на впуске и на выпуске, двухконтурной системой охлаждения и масляным насосом переменной производительности. Надежные, с цепным приводом ГРМ, ресурс пока достоверно не установлен – агрегаты молодые.

Коробка передач – безальтернативный робот 7DCT с двумя «мокрыми» сцеплениями. Отмечены случаи сильной вибрации на холостых оборотах при удерживании педали тормоза в положении селектора Драйв, но дилеры не считают, что это следует чинить. Нет сомнений, что робот дольше прослужит с менее мощным мотором. И есть опасения, что в любом случае большой ремонт может вызреть к 120–150 тысячам км – при заявленном ресурсе в 300 тысяч.

В остальном машина не хуже H6, а по электронике более продвинутая. Три самые популярные жалобы: нет электропривода пятой двери, неудобные сиденья с короткой подушкой, посредственная обзорность.