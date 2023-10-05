Сможет ли Госдума освободить подержанные машины от двойного налогообложения

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который может сделать подержанные автомобили на рынке дешевле. В нем предлагается отказаться от взимания второго налога на добавленную стоимость для юридических лиц, которые перепродают автомобили. Это позволит снизить цены на б/у машины, которые были приняты в трейд-ин. Некоторые эксперты считают, что такая новация приведет к уходу многих компаний от уплаты этого налога. Однако эксперт "Российской газеты" полагает, что новый закон, если он будет принят, не только позволит снизить стоимость на подержанные авто, но и, наоборот, увеличит доходность бюджета.

Дело в том, что в налоговом законодательстве существуют некие недочеты. В частности, это создающие дополнительные препятствия в сегменте CBBC-сделок (client-business-business-client) для подержанных автомобилей. В переводе это означает: клиент - бизнесу, бизнес - бизнесу, бизнес - клиенту.

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Что это означает на практике? Автовладелец продает свою машину по трейд-ин дилеру в Москве. В Москве рынка на эти машины нет. Зато на них есть спрос в Челябинске. Но у дилера нет там своего филиала. Тогда он перепродает машину автосалону, который находится там. При продаже в цену вкладывается тот самый НДС - 20 процентов. Но когда дилер в Челябинске перепродает машину, он также закладывает в цену 20 процентов НДС. Думаете, машина в итоге подорожала лишь на последние 20 процентов? Отнюдь. Поскольку каждый дилер еще закладывает в цену свои расходы, а также свои доходы. В итоге цена автомобиля может вырасти в два раза, по сравнению с той, по которой ее приобретали.

Схема, безусловно, вызывает вопросы. Но считается, что если от нее отказаться, то автосалоны, да и другие юрлица, будут уходить от уплаты налогов.

Однако, по мнению налогового юриста, члена генерального совета "Деловой России" Александра Хаминского, такой шаг, наоборот, позволит увеличить собираемость налога.

По его словам, необходимость реформирования порядка определения налоговой базы по НДС при перепродаже приобретенных без налога товаров назрела давно. Изначально налоговый кодекс допускал исчисление НДС по ставке 20/120 или 16,67% с торговой наценки при розничной продаже. Затем в 2009 году, чтобы обелить сделки купли-продажи бывших в употреблении автомобилей, такой вариант расчета НДС распространили на автодилеров и автосалоны, принимающие автотехнику от граждан по схеме трейд-ин.

Принятый Госдумой законопроект предлагает расширить эту практику и распространить ее на сделки, совершаемые между двумя юридическими лицами.

- Поясню на простом примере, - говорит Александр Хаминский. - Если автосалон выкупает у физического лица автомобиль за 1 миллион рублей и затем перепродает его юридическому лицу за 1,2 миллиона, то он должен начислить НДС в размере 240 тысяч рублей на полную стоимость машины. Если законопроект будет принят, сумма налога составит 33,3 тысячи рублей, так как ее станут исчислять по ставке 20/120 от величины наценки.

Ожидается, что такие нововведения должны привести к серьезному обелению рынка подержанных авто. Возникает вопрос, а не последует ли за этим снижение налоговых поступлений в бюджет? Как ни странно, новый подход не только не снизит, но даже увеличит поступления. Дело в том, что сегодня большая часть сделок в сегментах CBB (client-business-business) и CBBC (client-business-business-client) находится или в "сером" поле, или прикрывается различными схемами с использованием агентских, комиссионных и прочих договоров. В бюджет от них не поступает ровным счетом ничего. Поэтому лучше реальные 16,67% от наценки, чем виртуальные 20% от оборота.