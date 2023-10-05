Мне б в Китай: экспресс-тест Changan Lamore

Несмотря на то, что Changan Lamore уже можно купить в России, его коротенький тест мы провели на родине Чангана, в китайском Чунцине. Нам повезло и с погодой (шёл дождь), и с местом (кроме заводской площадки, на нём можно было проехаться и на испытательном полигоне). Тест получился не слишком длительным и подробным, но некоторые основные вещи не заметить было невозможно.

© Колеса.ру

Что такое Lamore?

Видео дня

Честно говоря, в первую очередь Lamore привлёк меня своей стоимостью. В Китае, как сообщала информационная табличка, цена Lamore в простых комплектациях существенно ниже ста тысяч юаней, а топовая версия стоит чуть дороже ста тысяч. То есть, не дороже 1,4 миллиона рублей. И это – в топе. При этом габариты Lamore (4770 х 1840 х 1440 мм) близки к габаритам, например, Ford Mondeo четвёртого поколения (4778 x 1886 x 1500 мм). То есть, машина эта далеко не маленькая и явно не В-класса. Не знаю, как вам, а мне уже завидно: у нас за такие деньги можно купить только Весту. И то если повезёт. Но это ещё не всё.

Второй момент: как сказали на заводе Changan, зарплата рабочего на конвейере составляет 6 000 юаней. Это около 80 тысяч рублей. Ради интереса посмотрел зарплаты в Тольятти: там оператору автоматических и полуавтоматических линий станков и установок обещают от 47 491 до 58 224 р. Если не лень, то можно посчитать, как долго будет копить на Lamore китайский рабочий и на Весту – наш. Да и машины они в итоге получат очень разные. Впрочем, в этом не виноваты ни ВАЗ, ни Changan, так что оставим этот вопрос без ответа и вернёмся непосредственно к Lamore.

Видимо, в Changan решили, что даже сравнительно бюджетная машина должна быть большой и богатой. В итоге недорогой (в Китае) Lamore выглядит весьма небедно. И дело не только в его размерах автомобиля D-класса, но и в комплектации. Не буду приводить список оснащения полностью (его можно найти на российском сайте Changan), но поверьте: бюджетностью Логана там даже не пахнет. Хотя бы из-за наличия климат-контроля с функцией ионизации воздуха, без которой китайцы, по-моему, уже ничего делать не собираются.

Внешне, конечно, китайское происхождение автомобиля заметно сразу. Что бы там ни говорили, но у азиатских машин есть некоторые дизайнерские решения, которые сразу выдают их происхождение. Огромная пластиковая решётка радиатора с агрессивным рисунком, множество острых углов и резких линий, утопленные в двери ручки, странный и совершенно бесполезный спойлер на крышке багажника, узкая передняя оптика, которая «течёт» по крыльям в сторону салона аж за арку колеса… Всё это, конечно, присутствует. Но на фоне некоторых других слишком уж футуристичных «китайцев» в общем выглядит вполне прилично. Но при виде сбоку сразу возникает вопрос: неужели на Lamore можно будет ездить где-то за пределами Москвы? Шины 225/45R18 и клиренс в 128 мм при колёсной базе 2765 мм – это немного не то, чего хочется русским людям. Однако не будем придираться: те, кому это не нравится, могут купить себе кроссовер, которых у нас в продаже множество – от отечественного Москвич 3 до китайского JAC JS4 и ему подобных. Тут выбор есть.

Привод у седана передний, единственный мотор – 1,5-литровый турбированный JL473ZQA. Как ни странно, такой двигатель есть только у Lamore, на других моделях Changan его пока нет. Коробка передач – семиступенчатый робот. Передняя подвеска – McPherson, задняя – полузависимая с торсионной балкой. Вроде бы всё достаточно скромно, но характеристики двигателя (166 л.с. и 300 Нм) намекают, что Lamore со снаряженной массой 1325 кг должен быть достаточно динамичным. Что ж, попробуем. Но сначала осмотримся в салоне.

Ищите кнопки!

Дверные ручки Lamore, разумеется, утоплены в двери. Их трудно назвать удобными, но ощущения хрупкости нет, дёргать их можно без страха. Поэтому дёргаем ручку и садимся на водительское место.

Сразу можно отметить, что с пространством тут всё нормально: места везде много, и даже кресло вполне благосклонно принимает в себя славянскую спину и то, что выросло под ней.

Первые впечатления от интерьера чуть хуже, чем от сиденья: как-то тут скучновато. И даже вроде бы бедненько. Но первые впечатления часто бывают обманчивыми, и тут как раз такой случай. Бедность тут, как я уже говорил, отсутствует как класс. И неуместная критика пропадает сразу после включения зажигания, вместе с которым загораются и оба экрана – 10-дюймовый приборной панели и 13,2-дюймовый мультимедийной системы. Вот только жаль, что все эти экраны вещают исключительно на родном для них китайском языке, который я до сих пор не выучил (хотя казалось бы… ). В лучшем случае на экране присутствует солянка из китайских иероглифов и английских слов. И это очень грустно, потому что практически всё управление опциями автомобиля сосредоточено как раз на большом сенсорном дисплее. Картинка там красивая, а что в ней тыкать – непонятно. Не сразу даже можно понять, как подстроить под себя зеркала заднего вида. На привычном месте в подлокотнике есть только управление стеклоподъёмниками, а вот зеркалами – нет. Недолгий поиск по машине – и вот он, ответ. Кнопки управления зеркалами расположены рядом с колёсиком корректора света слева от рулевой колонки. Немного странно, но что поделать – пусть они будут там, не так уж часто приходится ими пользоваться.

Замечаний к другим нужным элементам (регулировке рулевой колонки в двух направлениях, регулировке сиденья в шести направлениях и всему остальному) нет. Тут всё привычно, логично и с хорошим диапазоном. Во всяком случае после довольно щуплого водителя завода я быстро отрегулировал посадку под свой рост и вес, и никаких претензий к процессу настройки у меня не возникло. Они возникли к рулю. Я понимаю, что нормальный круглый руль остался в прошлом, и сейчас хотя бы не сделать ему срез по хорде в нижней части – всё равно что расписаться в собственной отсталости. Чёрт с ним, привыкли уже. Но вот такой странный овальный руль – это уже перебор. По большому счёту, эта баранка странной формы – единственное, что моя душа в Lamore не приняла безоговорочно. По сравнению с этим рулём даже уже традиционное расположение порта USB и гнезда прикуривателя под парящей центральной панелью уже не кажется таким бестолковым.

Управление коробкой и стояночным тормозом стандартное – тут ничего нового не придумали. И опять же минимализм рулит: рядом с селектором робота красуется только кнопка стояночного тормоза и – совершенно неожиданно – аварийки. Хотя чего тут неожиданного: на панели кнопок нет совсем, не портить же её вид красным треугольничком. Пусть он лучше будет рядом с кнопкой ручника…

Ладно-ладно, я соврал! Есть одна кнопка на панели – кнопка пуска двигателя. Давайте её нажмём, потому что больше тут нажимать решительно нечего.

Ровно 300 Нм – неплохой крутящий момент. Настолько неплохой, что разгон Lamore может только радовать. Официальных данных о разгоне до 100 км/ч нет, но по впечатлению эти данные могут даже провоцировать. Если бы не одно «но»: при старте с места ведущие колёса прокручивались на мокром асфальте, несмотря даже на наличие системы контроля сцепления TCS. Но не буду делать каких-то поспешных выводов: более вероятно, что причина этого явления не в каких-то ошибках системы или монструозной мощности полуторалитрового мотора, а в не слишком удачных шинах, на которых не стоит ездить в дождь.

При динамичном разгоне до 130 км/ч (быстрее ездить не разрешили, хотя максимальная скорость Lamore ограничена на 200 км/ч) иногда чувствуется немного нервная работа робота, но меня она не напрягала. Да, иногда переключения заметны, но всё вполне прилично. А вот с шумоизоляцией стоило бы поработать чуть получше: аэродинамические шумы и звук шин почти не досаждают, но вой моторчика объёмом 1,5 л – это не тот звук мотора, который хотелось бы услышать при разгоне. Точнее, звук не того мотора.

Поведение в поворотах описывать тоже не возьмусь: привет дождю и шинам. Ничего критичного заметить не удалось, но и слишком азартно рулить желания тоже не возникло: срабатывала система стабилизации.

А вот к ходовой части вопросы есть. Кажется, поиск баланса в настройке ходовой не увенчался безоговорочным успехом: на неровностях машину потрясывает, в поворотах она заметно кренится. Получается странно: едешь по неидеальному покрытию и думаешь: «Ну ладно, жестковато. Зато сейчас как заложу вираж!». А в вираже недоумеваешь: «А куда делась жёсткость? Чего это машина стала валиться в крен?». На всякий случай отмечу: тест был коротким, и возможно, я просто не успел оценить ходовую по достоинству. Но первые впечатления обычно самые верные.

Своим – отечественное