Дилеры Kia и Hyundai ответили на слухи об уходе из России

Слухи об уходе из России марок Kia и Hyundai не подтвердились. О том, что корейские автопроизводители планируют до Нового года полностью свернуть деятельность в стране, написал телеграм-канал Mash: якобы автосалоны распродают оставшиеся автомобили с наценкой в 1 миллион рублей, меняют вывески и ассортимент на китайские машины, а «персонал массово увольняется». Однако позже появилась информация, что Kia и Hyundai уходить из России не собираются — об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на дилеров брендов.

Работа дилерских центров и сервисных зон Hyundai и Kia продолжается в штатном режиме, а обслуживание автомобилей и выполнение гарантийных обязательств идет «согласно регламенту», цитирует газета дилеров компаний. Российские сайты обеих марок функционируют. При этом ни Kia, ни Hyundai не производят машины в России и официально не поставляют их в страну уже более полутора лет.

Ранее сообщалось, что Kia частично переводит бизнес из России в Казахстан. Согласно налоговым и уставным документам, российский офис Kia открывает представительство на местном рынке, где сможет возобновить прямую операционную деятельность. При этом корейская марка не отказывается от своего российского импортера, работа которого сведена к минимуму. В Казахстане же Kia намерена построить завод совместно с компанией Allur Auto, который будет выпускать автомобили в том числе для рынка России. Первую партию машин планируется произвести в 2025 году.