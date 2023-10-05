Из жестяной бочки или пластиковой канистры: какое моторное масло лучше

Моторное масло для автомобилей может продаваться как в канистрах, так и в бочках. Автовладельцы часто спорят, какое масло лучше использовать — из бочки или из канистры. Эксперты портала «Тарантас Ньюс» рассказали о преимуществах смазочного материала из бочки и чем он предпочтительнее.

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Во-первых, крупные партии масел покупаются напрямую у поставщиков и официальных производителей. В этом случае масло сложнее подделать, а поставщики могут предоставить соответствующую документацию на товар.

Во-вторых, при покупке моторного масла из бочки стоимость одного литра для покупателя окажется ниже, чем в канистре. Также изготовитель масла экономит на упаковке и в цену не закладывается стоимость пломб, наклеек и защитной омологации.