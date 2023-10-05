Skoda представила Kodiaq 2024: новый хит без компромиссов

Первый кузов Skoda Kodiaq появился еще в 2016 году, а значит прошло семь лет и по европейской традиции его пора заменить новым. Собственно, это и произошло: показали Skoda Kodiaq 2024. Первым делом хочется отметить, что это не просто фейслифтинг или рестайлинг. Это абсолютно новое поколение, которое будет продаваться следующие семь лет.

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Трудно не заметить, что новый Kodiaq спереди стал еще сильнее напоминать BMW X7 с его «двухэтажными» фарами. И если в рестайлинге первого поколения это смотрелось иначе из-за короткой нижней части, то в Kodiaq второго поколения нижний сегмент фары стал намного больше. Капот сохранил свои очертания, но рельеф стал обратным: углубление вместо подъема в центральной части. Бампер стал более массивным и современным, и даже чем-то напоминает таковой у электромобилей с обтекаемой передней частью. Также на премьерных экземплярах отсутствую омыватели фар – вероятно они более не требуются по мнению инженеров или дизайнеров.

На боковой части полностью исчезла акцентная полоска, которая шла от передних фар через весь кузов и доходила до задних фонарей. В нижней части есть угловатая выпуклость, поэтому боковина не совсем плоская. Боковая линия стекол теперь не ровная, а поднимается к задней части, создавая небольшое закругление. Зеркала заднего вида стали более угловатыми и визуально чуть меньше, чем у первого поколения. Задняя часть изменилась за счет фонарей, которые теперь в форме двузубца и напоминают вилку для мяса. Смотрится образ весьма современно и закончено.

Skoda

Салон также полностью новый с отсутствующим рычагом АКПП на центральной части: он переехал на рулевую колонку. Центральная часть теперь вообще максимально пустая и на ней есть два больших слайдера, под которыми прячутся подстаканники и ниши для вещей. В центральной части крутилки климат-контроля, а чуть выше – большой сенсорный дисплей, через который можно управлять всей системой мультимедиа. Приборная панель тоже не совсем панель, а скорее еще один дисплей, как уже принято в современных машинах. В целом салон крайне лаконичен и снова навевает ассоциации с электрокарами – все слишком лаконичное и минималистичное. Но по фотографиям салон выглядит очень вместительным, что, конечно же, хорошо.

Skoda

Теперь поговорим о двигателях в новых «Кодиаках». Базовая версия получит гибридную установку с ДВС объемом 1,5 литра мощностью 150 л.с. и передний привод. Если этого мало, то стоит обратить внимание на движок объемом 2,0 литра на 204 л.с., который уже будет оснащаться полным приводом. Отдельно на электродвигателе также можно будет передвигаться, но не более, чем на 100 км. В жизни, скорее всего, это будет около 50-60 км пути по городу. Электромотор можно отдельно заряжать от сети переменного тока. Версия PHEV первое время будет доступна только с мотором 1,5 литра и передним приводом. Что касается дизелей, то они тоже будут: 2 литра на 150 и 193 л.с. Как вы уже догадались по аналогии с бензиновым вариантом, версия на 150 л.с. будет оснащаться передним приводом, а на 193 л.с. – полным.

Skoda