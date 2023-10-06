Fit Service: обслуживание автомобилей в России подорожало на 23%

С начала 2023 года стоимость обслуживания автомобилей в России выросла почти на четверть, рассказали «Газете.Ru» представители автосервисов. Почему запчасти подорожали, на чем экономить и что будет с ценами дальше — в нашем материале.

Как подорожало обслуживание авто

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Средний чек по обслуживанию автомобилей в России по итогам девяти месяцев 2023 года составил 8,6 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 23,4%, подсчитали для «Газеты.Ru» в международной сети автосервисов Fit Service.

«Сильнее всего в 2023 году подорожало обслуживание европейских марок, менее всего — японских и корейских. Причина в том, что на «народные» японские и корейские автомобили легко найти автозапчасти-аналоги из категории «эконом». Например, колодки тормозные дисковые на популярную BMW 528i выросли за год (январь — август 2023 года) на 20%, фильтр салона — на 15%. На бюджетный седан Kia Rio колодки подорожали на 5%, а фильтр даже немного подешевел», — сообщили в Fit Service.

В январе этого года стоимость ТО в среднем составляла 7,3 тыс. рублей, к апрелю она снизилась до 7,1 тыс. рублей. Наибольший прирост среднего чека (+7,6%) произошел в августе (до 8,4 тыс. рублей) по отношению к июлю. Это произошло из-за валютных колебаний и традиционного роста спроса на ремонт ближе к осени.

«Мы ожидаем, что в осенние месяцы 2023 года средние чеки продолжат расти и, вероятно, стабилизируются зимой», — прогнозируют в компании.

Ключевой причиной увеличения среднего чека в 2023 году стал рост цен на автозапчасти, при этом в течение года зарплаты сотрудников автосервисной отрасли выросли на 10-15%, добавили в Fit Service. В чеках выросло количество услуг и их объем из-за общего старения автопарка в стране. Количество машинозаездов выросло на 5,3%. По словам представителя компании, покупательская способность у граждан низкая, автовладельцы стремятся продлить жизнь своих машин, поэтому вкладывают деньги в ремонт.

Запасные части на автомобили в России дорожают быстрее, чем меняется курс валюты, рассказал «Газете.Ru» директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.

По данным специалиста, рост цен на комплектующие для кузовного ремонта с начала 2023 года составил от 36% до 61% в зависимости от типа конкретной детали. При этом средний чек по кузовному ремонту вырос с 90-96 тыс. рублей с января 2023 года до 130 тыс. рублей в июле-августе.

Что дорожает, а что дешевеет

Сильнее всего подорожал типичный набор так называемого страхового ДТП: ветровые стекла (+61%), передние бамперы (+49%), и крылья (+39%), а также задние бамперы (+36%), сообщил Тимашов.

«С закупочной стоимостью запчастей для ТО ситуация повторяется. Фильтры для салона в среднем подорожали на 37%, фильтры для двигателя и тормозные колодки — на 21%.

Причин этому несколько: рост курса доллара, евро и юаня; повышение отпускной цены у поставщиков из-за роста себестоимости деталей и затраты на логистику — возить запчасти стало сложнее и дороже», — объясняет специалист.

По его оценке, до конца года цены останутся на прежнем уровне только при условии стабилизации курсов валют.

В «Союзе автосервисов» отмечают разностороннее движение по некоторым позициям. Например, моторное масло для Toyota RAV4 с начала года выросло в цене на 32%, а воздушный фильтр — на 11%. В то же время масляный фильтр для кроссовера стал дешевле на 24%. Моторное масло для Kia Rio подорожало на 15%, а салонный фильтр подешевел на 20%. Для Volkswagen Polo цена масляного фильтра уменьшилась на 13%, а воздушного — выросла на 8%.

Дополнительная причина роста стоимости ремонта — дефицит кадров в автосервисах, а также рост зарплат сервисменам, объясняет член правления «Союза автосервисов» Илья Плисов.

Китай обошел ушедшие бренды

Стоимость запчастей и работ по ремонту и обслуживанию китайских машин выросла на 25%, причиной стало доминирующее положение на российском рынке компаний из КНР, отмечает вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр.

«У китайских компаний растет маржинальность, они занимают монопольное положение на рынке, фиксируют достаточно уверенную прибыль, которой не было даже у ушедших брендов, ведь раньше существовала жесткая конкуренция. Сейчас далеко не все автосервисы занимаются ремонтом китайских автомобилей и не могут противопоставить себя дилерам», — уточняет он.

Неоригинальные запчасти, которые поступают преимущественно из Китая, с начала 2023 года подорожали на 30%, подсчитал эксперт.