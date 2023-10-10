Выбираем подержанный автомобиль за 1 млн рублей

За предыдущие несколько лет автомобильный мир сильно изменился, и сегодня за один миллион рублей трудно купить какую-то хорошую машину. Мы исследовали все машины на www.auto.ru в диапазоне от 0,9 до 1,05 млн рублей. Основными критериями были целостность машины, пробег до 150 000 тысяч, оригинальный ПТС и автоматическая коробка передач. Также это должны быть известные марки с популярными машинами, чтобы не было больших проблем с запчастями. Также мы постарались разнообразить список, чтобы в нем были не только седаны, но и другие типы кузовов. Давайте посмотрим, что из этого получилось.

Skoda Octavia, 2013

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Этот автомобиль не нуждается в представлении, так как его знает каждый автолюбитель. Skoda Octavia 2013 года с пробегом 148 375 км предлагается за 1 019 000 рублей. Скорее всего, вы сможете выбить скидку 20 000 - 40 000 рублей. Турбированный двигатель объемом 1,4 литра выдает 140 л.с., чего достаточно для города. Коробка передач – роботизированная двухступенчатая DSG, поэтому стоит проверить работоспособность перед покупкой.

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В такси автомобиль из объявления замечен не был, да и столь старые машины в такси не ездят. В том же «Ядекс.Такси» в классе «комфорт» и «комфорт+» не может работать машина старше четырех лет. Годовой налог менее 5000 рублей, а починить ее можно будет в любом сервисе из-за большого количества этих машин на дороге. Также стоит обратить внимание на всего двух собственников за десять лет – это очень ценно.

Opel Insignia, 2014

Теперь на очереди пятидверный универсал Opel Insignia 2014 года. Универсал – это хорошая семейная машина, в которую влезут двое детей и собака с канарейкой. Двигатель объемом 1,6 литра на 170 л.с. обеспечит адекватную динамику в городе. Коробка передач установлена автоматическая, а привод – передний.

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Эта машина всегда продавалась в России, поэтому у механиков накоплен большой опыт, что, очевидно, является большим плюсом в сегодняшних условиях. Но в целом Opel не сильно ломучая машина и ездит вполне достойно. Салон тоже приятный: мультируль, большой дисплей и полностью кожаные кресла, что редкость в этом классе. Три владельца за десять лет – это в пределах нормы, поэтому можно проверять машину на техническое состояние и присматриваться.

Lada Vesta, 2019

И ничего улыбаться – эта Vesta с двигателем 1,8 литра на 122 л.с. и автоматической коробкой передач, да еще и с пробегом в 50 682 км. Это топовая комплектация автомобиля, который вам отремонтируют за три копейки в любом гараже. К тому же эта «Веста» - это настоящий досанкционный "топ", в котором есть подогревы передних сидений, электроусилитель руля, подушки безопасности со вспомогательной электроникой, климат-контроль и даже круиз-контроль.

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Эта машина оснащена намного круче тех, что продают сейчас. Обычно мы хотим иномарку, но данный автомобиль является очень хорошим и грамотным вариантом, если нет желания в будущем сильно тратиться на машину и ее содержание. Кроме всего вышеперечисленного, она еще и 2019 года, то есть весьма свежая.

Opel Astra GTC, 2013

Если вам нравятся более компактные автомобили, то Opel Astra GTC должна вас заинтересовать. Это небольшой трехдверный хэтчбек с мотором 1,4 литра на 140 лошадиных сил. За десять лет машина поменяла всего двух владельцев – это хороший признак, который говорит о скромных запросах автомобиля. Если с завода выходит экземпляр, который часто ломается и всячески усложняет жизнь своим владельцам, то он начинает ходить по рукам буквально каждые год-два.

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Комплектация весьма бодрая: аудиосистема, 2-зонный климат-контроль, обогрев сидений и рулевого колеса, четыре подушки безопасности, полный пакет немецкой электроники, круиз-контроль и многое другое. Купив этот автомобиль, вам не будет обидно из-за нехватки опций, да и в целом машина приятная.

Renault Duster, 2013

Вот мы и добрались до одного из самых популярных кроссоверов – Renault Duster. Сразу хочется отметить, что этот экземпляр укомплектован хорошим двигателем объемом 2 литра на 135 л.с., автоматической коробкой передач и полным приводом. Такая совокупность показателей делает машину очень комфортной и универсальной для эксплуатации как в городе, так и за его пределами.

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По опциям и лоску машины Renault никогда звезд с неба не хватали, но так как это европеец, то у вас будет полный набор вспомогательной электроники и подушки безопасности. Также в этой машине есть камера заднего вида, кондиционер, система переключения с полного привода на передний, управление светом и другие приятные функции. Это крайне распространенная в России машина, а значит вы всегда найдете на нее запчасти, хотя бы на вторичном рынке. Также не будет проблем с ремонтом из-за отсутствия сложных компонентов и электрики. Ну а вместимость и полный привод – понятные и неоспоримые плюсы для универсального автомобиля.

Volkswagen Jetta, 2015

Завершим нашу подборку автомобилей за миллион рублей седаном Volkswagen Jetta 2015 года выпуска. Volkswagen Jetta – это достаточно большой седан длиной 4,66 метра с двигателем TFSI объемом 1,4 литра и мощностью 122 л.с. Все это украшено фирменным роботом с двумя сцеплениями DGS, который устанавливается в огромное количество машин от концерна VAG. На сегодняшний день все проблемы с ним уже известны и достаточно лишь проверить работоспособность перед покупкой.

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Этот кузов относится к рестайлингу шестого поколения, поэтому машина не такая уж старая. Внутри вас ждет комфортный кожаный салон с достаточным пространством для задних пассажиров, трехспицевый руль, экран в центральной консоли, камера заднего вида, электропривод кресел с подогревами, вся необходимая электроника с подушками безопасности и даже электропривод зеркал. Также в объявлении заявлена топовая передняя оптика с подруливающими поворотными линзами.

Заключение