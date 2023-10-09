Chevrolet Spark III: все за и против

Совсем скромные малолитражки у нас особым спросом не пользуются, нам всегда давай что-нибудь побольше, но подешевле. И всё же и Ока, и Daewoo Matiz своих покупателей как-то находили. Находил их и Chevrolet Spark, первое поколение которого было подозрительно похоже на Matiz. Впрочем, второе поколение Matiz было подозрительно похоже на Chevrolet Spark, а на всех них были ещё более подозрительно похожи Baojun Lechi и Chery QQ. Как вы понимаете, это всё было совсем не случайно. Но это вторично: мы сегодня попробуем выяснить, чем довольны и недовольны владельцы Chevrolet Spark третьего поколения.

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История техники

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Действительно, первое поколение Chevrolet Spark – это всего лишь Daewoo Matiz, который под этим именем продавался на рынках некоторых стран. Как появился Matiz и за что его можно горячо любить и искренне ненавидеть, мы уже рассказывали, так что перейдём сразу к следующему поколению Chevrolet.

Chevrolet Spark (M150) '2003–2011 и Daewoo Matiz (M150) '2000–2002

Второе поколение Spark (только не удивляйтесь) – это второе поколение Matiz, которое дебютировало в 2005 году. В России и Европе эту машину продавали именно как Chevrolet Spark, хотя на рынках других стран его знали в первую очередь как Daewoo. Правда, у нас с ним вышла не очень приятная ситуация: одновременно продавали и Spark второго поколения, и заметно более доступный первый Matiz. Разумеется, плотно облегающий фигуру автомобиль всегда искали в максимально доступной версии, поэтому лавры первенства перетянул на себя Matiz. Но и Spark находил своего покупателя. Несмотря на то, что технически он практически не отличался от предков предыдущего поколения, дизайн у него был хоть немного, но современнее. А вот моторчики объёмом 0,8 (52 л.с.) или 1,0 л (63 л.с.), механическая коробка передач или четырёхступенчатая АКП остались прежними. Были внесены некоторые изменения в ходовую часть, но на этом отличия заканчивались.

Третье поколение Chevrolet Spark (и он же – Daewoo Matiz Creative на родине в Корее) отличалось от второго сильнее, чем второе от первого. Его разрабатывали практически с нуля, и кузов получился совершенно новым. В первую очередь думали о безопасности, добавив в его силовую структуру элементы из высокопрочной стали. В салоне наконец-то появились боковые подушки безопасности, пусть и в виде опции.

На этом поколении ушли в прошлое самые маленькие моторы объёмом 0,8 л, и начальным стал литровый мотор мощностью 67 л.с. Второй мотор оказался вполне серьёзным для маленькой бюджетной машины: при объёме 1,2 л он выдавал 84 л.с.. Все моторы были, разумеется, бензиновыми.

Автоматы Спарка – это обычно классические гидротрансформаторные четырёхступенчатые коробки Jatco серий серии JF400E или JF405E, но иногда встречаются и машины с вариаторами того же производителя JF015E.

Подвески тоже классические: МакФерсон спереди и балка сзади. Вообще, Spark этого поколения технически был не самым сложным автомобилем, но вот интерьер обновили серьёзно, и теперь он выглядел скорее компактно, чем бедно (в отличие от Спарка и Матиза первых поколений).

После ухода GM из России в 2015 году ушёл от нас и Spark. Но ненадолго: с 2016 года его стали выпускать в Узбекистане, и Spark с 1,3-литровым мотором мощностью 85 л.с. и АКП вернулся к нам под именем Ravon R2. Под этим именем он продержался на нашем рынке до 2022 года, но популярным так и не стал.

Ravon R2

А вот Спарков третьего поколения продать успели достаточно, есть они и на вторичном рынке. Нельзя сказать, чтобы их было очень много, но в целом достаточно, чтобы что-нибудь из них присмотреть для себя. Только прежде, чем это делать, желательно почитать, за что эти машины ругают и хвалят их владельцы. Что ж, давайте читать.

Трудно ожидать от городской микролитражки проходимости, как у ГАЗ-66. Это наша Ока имела неплохие способности к оффроуду, а вот корейско-американско-узбекский хэтчбек к этому, конечно, не готовили. Кто это понимает, сильно не жалуется, а кто понял это слишком поздно, тот иногда ворчит: «Клиренс небольшой, в московской области зимой во дворах можно цеплять защитой лед». Справедливости ради замечу, что такое ворчание раздаётся, но не слишком часто. Чаще жалуются не столько на маленький дорожный просвет, сколько на сочетание этого просвета с длинным передним свесом. Делают это приблизительно в таких выражениях: «Не советую к бордюрам парковаться передом: бампер низкий»; «Низковато висит передний бампер – аккуратнее при парковке»; «Припарковаться не составит проблем в любом месте, однако поосторожнее с бордюрами, губа переднего бампера расположена очень низко. Клиренс всего 135 мм, этого в России крайне мало!».

Chevrolet Spark '2010–2013

Опыт владения Спарком помог коллективному разуму найти выход из ситуации: спасает установка колёс нестандартного размера, чуть больше стоковых. Этим можно решить две проблемы: немного приподнять машину над дорогой, а главное – избавиться от необходимости покупать крайне редкие шины размерности 155/80 R13.

Правда, непонятно, как посмотрит на это ГИБДД. Теоретически установка колёс нештатного размера сейчас недопустима.

Удивительно, но если на Матиз первого поколения многие жаловались из-за его взрослого аппетита, то с Chevrolet Spark ситуация ровно обратная: он практически всегда радует владельца своей экономичностью. Может быть, дело в том, что 16-клапанные двигатели Спарка всё же новее, чем моторы Матиза с двумя клапанами на цилиндр. Но как бы там ни было, про расход пишут следующее: «Автомобиль крайне экономичен. Расход топлива составляет 4-5 литров на 100 километров»; «расход смешной – около 5 л на 100 км»; «Кушает бензин очень экономно, если плавно разгоняться и плавно тормозить. По трассе 5 л на 100 км подтверждаю». Ну или даже так: «Бензин машина не расходует, а, кажется, всасывает обратно в бак».

Chevrolet Spark '2010–2013

При этом хвалят экономичность Спарка и обладатели машин с далеко не прогрессивным четырёхступенчатым автоматом.

Откуда же иногда прорываются гневные крики? Как правило, их издают те, кто требует от машинки динамики спорткара. Для этого приходится крутить мотор до визга и не отпускать педаль газа во время всей поездки. С такой манерой вождения расход, само собой, увеличивается. А Spark всё равно не становится спорткаром.

Жалобы на то, что Chevrolet Spark не так уж дёшево обслуживать и ремонтировать, во времени распространяются волнообразно. Когда он только появился, в массах было заметно волнение: «Стоимость обслуживания не самая низкая в классе за счёт почти полного отсутствия неоригинальных запчастей». Действительно, оригинальные запчасти на Спарк не такие доступные, как нам хотелось бы (GM всегда был известен своей склонностью наживаться на продаже запчастей). Кроме того, их часто приходилось ждать неделями даже у дилера. Со временем ситуация стала меняться, появилось множество аналогов, а необходимость обслуживать машину у дилера пропала (вместе с дилерами после ухода GM с нашего рынка). Да и гарантийные сроки потихоньку все эти машины уже отъездили. Акцент стонов сместился на неудобство замены свечей со снятием впускного коллектора, но претензий к ценам стало заметно меньше. Впрочем, многим хотелось всё получать вообще бесплатно: «Тянет безумно карман! Очень неудачный для обслуживания движок… Очень трудоемкая замена свечей и дорогая регулировка клапанов на 100 тысячах, еще масло в МКПП надо менять каждые 30 тысяч».

Chevrolet Spark '2010–2013

Сейчас количество недовольных опять выросло: запчасти даже на микролитражки GM не фантастически, но дорогие. Хорошо, что количество аналогов снизилось не так сильно, и почти всё найти можно по более приемлемой цене. Хотя отзывы такого рода были, есть и будут всегда: «Меняли выхлопную систему в 2020 году, удивила цена – 18 000 рублей, заменителей нет, только оригинал».

Трудно оценить объективно, что владельцы Спарков считают дорогим, а что – доступным. Но в любом случае не надо думать, что маленькая и недорогая в 2012 году машинка будет совсем дешёвой в содержании. Всё-таки это автомобиль, а с запчастями сейчас действительно не всё слишком хорошо.

Разумеется, Chevrolet Spark – автомобиль городской. И при эксплуатации в городе у владельцев нет никаких претензий к ходовой части Спарка. Иногда кто-то скажет, что, мол, жестковато, но тут же оговорится: да у нас и дорог-то толком нет… Да и не напрягает это… Так что эти редкие реплики отметаем напрочь.

Chevrolet Spark '2010–2013

Лучше обратим внимание на то, что владельцы очень высоко оценивают ходовые качества Спарка на трассе: «Подвеска тоже порадовала, кочки ей не страшны, на разумной скорости (100-140) дорогу держит хорошо»; «На дороге устойчивая даже на трассе при скорости в 140 с полной загрузкой (пришлось ехать с Урала в Сибирь, 1800 км за два дня в два руля с битком загруженным салоном)». Отзывов о том, что на трассе машина приятно удивляет хорошей управляемостью и неплохим комфортом, подавляющее большинство. Особенно это ценно на фоне того, что очень много комментариев начинается с извинений: это машина не моя, я купил её жене, и вообще это вторая машина в семье, а я езжу на «гелике»/«финике»/«крузаке» (нужное подчеркните сами). За руль, мол, попал совершенно случайно, пока мой «гелик»/«финик»/«крузак» стоял в сервисе, вот и пришлось выехать на трассу. А дальше – рассказ о том, как Спарк удивил в ходе длительной поездки. Что ж, поверим и резюмируем следующей цитатой: «На ходу всё работает упруго, инженеры добились золотой середины между мягкостью и управляемостью. Машинка не валкая, в то же время подвеска проглатывает мелкие и средние неровности мягко, без зубодробительной тряски».

Извините, но без ложки дёгтя я обойтись не смогу. Вот она: чаще всего во время рассказах о неисправностях и поломках Спарка вспоминают ту же ходовую часть. Тут жалуются на небольшой ресурс амортизаторов и опорных подшипников передних стоек. Больше у Спарка, судя по отзывам, ничего не ломается.

Даже не знаю, требуются ли тут какие-то комментарии? Ведь если чего-то нет, то нет и проблем… Давайте просто почитаем это: «Шумоизоляция. Не буду описывать то, чего нет! Её нет! Нигде! Ни грамма! Ни сантиметра! Можно открыть окно и не заметить разницы! На зимней резине по трассе с пассажиром перекрикиваешься!». Судя по количеству восклицательных знаков в этом отзыве, его автор в Спарке уже давно оглох и даже сейчас пытается орать во всё горло. Ну а куда деваться, если с ним солидарны очень и очень многие владельцы этих машин: «Шумоизоляция отсутствует полностью, в салоне слышно все: шум резины, трещинки, камешки, воду, снег и даже песок»; «Шумоизоляция.... как в наших Жигулях»; «шумоизоляции скорее нет, чем есть».

Chevrolet Spark '2013–2015

Иногда говорят, что основной шум – это шум колёс, а звук мотора сильно не досаждает. И хотя бы какая-то звукоизоляция колёсных арок проблему отчасти решает. Получается не очень дорого, но после того, как шумоизоляции не было вообще, а потом она появилась хотя бы в каком-то виде, в Спарке становится намного комфортнее.

Скажу сразу: пластик салона у Спарка дубовый. И он царапается. Почему же тогда один из самых сильных стимулов любить Спарк – это его салон? Да потому что он большой, тёплый, удобный и немного необычный.

Chevrolet Spark '2013–2015

Начнём с размеров. Никто не ждёт от Спарка вместимости Газели, но многие удивлены тем, что внутри он намного больше, чем кажется снаружи: «Изнутри автомобиль субъективно кажется больше, чем снаружи. За продольную вместимость смело можно ставить твёрдую четвёрку: друг за другом свободно усядутся два среднестатистических пассажира ростом 175-180 см и весом 75-90 кг. А вот в плечах салон узковат: пятому человеку здесь не место. В принципе сзади могут более-менее комфортно разместиться и два толстяка». А если учесть, что на Спарках любят рассекать молодые мамы, то можно понять огромное количество подобных отзывов: «В салон помимо водителя влезает правый пассажир, сзади ребенок в кресле (ISOFIX есть), детская коляска (большая – приходится складывать 2/3 сиденья), и остается место под покупки». Вот тут, правда, замечу, что багажник, в отличие от салона, у Спарка действительно маленький, так что при перевозке большой детской коляски сиденье действительно приходится складывать: в багажник она не помещается. Часто причиной продажи Спарка становилось именно появление в семье детской коляски, после чего в машину помещалась либо семья, либо коляска, но не все вместе. Можно ли считать это недостатком? Наверное, нет: все понимают, что машина небольшая, и на семью из двух взрослых с кучей детей в колясках она не рассчитана.

Второй приятный момент – это работа печки и кондиционера (который был даже в базовом оснащении). Видимо, дело в компактном размере салона, а может, и в чём-то ещё, но работают они очень эффективно: «Салон не гремучий, удобный, уютный, зимой – теплый, летом – прохладный»; «Кондей дует хорошо, зимой печка отлично жарит». Этот факт отмечают почти все, и только один раз попался комментарий, в котором автор сетовал по поводу идущего из дефлекторов тёплого воздуха при включенном в пробке кондиционере. Но тут может возникнуть вопрос к неисправности кондиционера и системы охлаждения, так что акцентировать внимание на одном отрицательном отзыве не стоит.

С пластиком, как я уже говорил, ситуация неоднозначная. Плюсы – ничего не скрипит, сверчков не бывает. Минусы – легко царапается, о чём говорят все. И, как ни странно, это никого не расстраивает. Видимо, владельцы понимают, что машина всё-таки бюджетная, и дорогого пластика в ней ждать не надо: «Что касается пластика, очень грубый, не скрипит, но легко царапается»; «Пластик в салоне – это нечто: царапается очень и постоянно страдает от перевозки коляски. Ну и чёрт с ним». Как видите, царапины в салоне Спарков не оставляют шрамов на сердцах владельцев этих машин, и это хорошо.

Chevrolet Spark '2010–2013

Ну и напоследок добавлю, что немного необычный дизайн тоже часто становится предметом восторга:

«В салоне приятно и интересно для неискушенного глаза, мне очень нравится панель приборов, не космос, конечно, но и незаурядная. Приятная голубая подсветка…. Конечно, часто пишут о том, что всё это на любителя, но в массе владельцы довольны. Не изысканно, но хотя бы не скучно.

Честно говоря, я был удивлён тем, что в подавляющем большинстве отзывов люди рассказывают о звуке штатной магнитолы. Видимо, не знают, к чему придраться, и придираются к нему. А может быть, свою лепту вносит отсутствующая шумоизоляция, из-за которой приходится делать звук громче, и из динамиков доносится «кастрюльный звон, а не музыка». Ну или «штатная магнитола с CD звучит, как радио на холодильнике у мамы».

Несмотря на то, что магнитола имеет и разъём AUX, и связь через Bluetooth, есть у неё недостаток: всего два динамика в передних дверях в базовой комплектации. И качество у них, прямо скажем, так себе. Некоторые решают вопрос просто («нужно добавить пару хороших колонок»), кто-то заморачивается с установкой сабвуфера. После чего, к сожалению, в машину уже ничего не помещается.

Согласен: немного странная причина для ненависти, можно было бы найти что-то серьёзнее. Но в формате этого материала автор – не рассказчик, а пересказчик. Так что о чём люди пишут, о том мы тут и рассказываем. А пишут они о магнитоле.

Вот тут, конечно, хотелось бы немного расширить пункт и написать не про пуск мотора в мороз, а про зимнюю эксплуатацию в целом (мы же помним, что в Спарке хорошая печка, не так ли?). Хотелось бы, но нет: не позволяют клиренс и юбка переднего бампера, с которыми в снежную зиму иногда сложно проехать по сугробам. Но это не отменяет того факта, что все спарководы поголовно радуются тому, как просто запустить мотор машины даже в самый лютый мороз («зимой главное, чтоб был заряжен аккумулятор, заводится и в -35»). Кстати, старый или севший аккумулятор в подавляющем количестве отзывов был единственной причиной, по которой не удалось когда-то раз в 10 лет завести машину. Неплохо, да?

Все отзывы о зимнем пуске похожи, как левая и правая ноздри одного носа. Поэтому не буду приводить много цитат, но ещё одну на свет божий всё-таки вытащу. Читаем: «Заводится в любой мороз при условии нормального аккумулятора. Ближе к -30 или ниже запускаем вручную с выжатой педалью сцепления». Вручную – это потому что на машине владельца стоит сигнализация с автозапуском. Интереснее другое: с выжатой педалью сцепления. Можете закидать меня помутневшими фарами от первого Матиза, но запускать мотор зимой без выжима сцепления – это моветон. А в минус 30 – вообще преступление против машины.

Тут даже комментировать нечего: как бы ни был хорош Chevrolet Spark на трассе, а обгонять на нём сложно: моторчик у него маловат. Понятно, что труднее всего приходится тем, кто сажает полный салон людей, включает кондиционер и едет куда-нибудь на бессмысленный и беспощадный русский юг. Четыре человека и кондиционер делают из Спарка то, что в народе называют овощем: еле ползущий автомобиль. В городе ещё ничего, не жалуются, но трасса – это другое: «Про разгон можно забыть, это улитка Спиди»; «Обгоны крайне сложные по трассе из-за мощности, а точнее, из-за ее отсутствия»; «На трассе ведёт себя неплохо, но маловато мощности, обгон – тот ещё квест». Особенно показательна последняя цитата: досадно, что на дороге Spark стоит хорошо, но при этом абсолютно не предназначен для обгонов. Глагол «раскочегарить» среди владельцев Спарков так же популярен, как глагол «ремонтировать» у владельцев Range Rover.

Сразу цитата в лоб: «...литровый на автомате …уже почти 300 000 км проехал без ремонта АКПП и ДВС. Правда, в последнем компрессия стала мала». Пробег для городского автомобиля не очень типичный – обычно у Спарков он заметно меньше. Но главное тут, что даже при таком пробеге ничего серьёзного ремонтировать не пришлось.

Отзывы разряда «За 10 лет и 100 000 пробега по сути не ломалось ничего (расходники, ТО)» не будем принимать во внимание: их очень много, а сто тысяч – не такой уж большой пробег. Внимание стоит обратить на владельцев Спарков с пробегом 150-200 тысяч. И знаете, что скажу? Они не жалуются. Конечно, что-то менять приходится (те же самые амортизаторы, опорные и ступичные подшипники, иногда приходится ремонтировать генераторы и менять от природы слабые радиаторы), но в целом – это всё, на что жалуются более-менее массово. Ни на мотор, ни на коробки передач (в том числе и на автоматические) жалоб практически нет. Видимо, машина действительно получилась надёжной и ресурсной.

Тем не менее отмечу, что очень часто на Спарки жаловались первые владельцы. Точнее, жаловались они то на «пьяных корейцев», то на других рабочих, которые то перепутают на заводе кнопки обогрева сидений, то не затянут хомут патрубка системы охлаждения, то потеряют пару гаек в салоне. Жалобы на качество сборки есть, и это факт. Другое дело, что сейчас они уже утратили актуальность: всё давно докручено и доверчено первыми и вторыми владельцами, так что на огрехи сборки сейчас можно не смотреть.

Chevrolet Spark '2010–2013