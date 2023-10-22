Как проверить автомобиль на залог перед покупкой

Покупка подержанного автомобиля – дело хлопотное. Нужно определиться с потребностями и бюджетом, найти интересные варианты, выбрать из них несколько лучших, проверить каждый, а потом выбрать один единственный и купить его. Но многие упускают одну очень важную деталь, которая в будущем причинит огромные проблемы. Машина может оказаться под залогом, и тогда через какое-то время на вас, как на нового владельца, подадут в суд, а суд уже заберет новенькую машину и передаст ее залогодержателю. Давайте разберемся, почему так получается и как не попасть в подобную ситуацию.

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Как автомобиль может оказаться в залоге

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Огромное количество машин покупается с кредитных средств и в этом нет ничего плохого. Но есть машины, которые просто купили с денег, взятых в кредит у банка, а есть те, которые являются еще и залогом кредита.

ТАСС

Это означает, что пока не будет выплачен последний рубль банку, который выдал кредит, машина является его собственностью и с ней запрещено производить какие-либо действия. Продав вам машину, бывший собственник нарушит условия договора, а всю ответственность переложит на вас.

Как вычислить проблемный автомобиль

Это очень сложный вопрос, так как любой автомобиль может оказаться проблемным. Но все же нужно сильнее напрячься, если автомобиль продается намного дешевле рынка, нет оригинальных документов или продавец смутился при вопросе о кредите. Дубликат ПТС тоже не очень хорошая штука, так как оригинальный документ может лежать в банке, а дубликат был получен якобы взамен утерянного. Эта схема легка и идеально работает.

РИА новости

Но есть более точные способы. Если у автомобиля есть КАСКО, нужно обязательно заглянуть в полис и посмотреть, в пользу кого застраховано транспортное средство. Если там указан владелец – все нормально, но если указан банк, то стоит разворачиваться от автомобиля примерно на 180 градусов и топать как можно быстрее. Банки всегда обязывают страховать машину в свою пользу, если она находится в залоге. При этом никто не будет страховать имущество в пользу банка просто так: страхуют всегда для себя. Есть вариант, что кредит погасили месяц назад, а полис просто еще старый, но это необходимо очень внимательно проверять и нынешний владелец не должен ничего утаивать. Если вы чувствуете, что вам не хотят показывать документы и ведут себя подозрительно, то совет про 180 градусов снова в силе.

ТАСС

Но если полисы – это косвенные показатели, которые от вас могут скрыть, то есть более действенные варианты. Например, вы можете посетить сайт www.reestr-zalogov.ru/state и проверить автомобиль по VIN-номеру. Но это сработает только в том случае, если автомобиль находится в залоге по классической банковской схеме и все данные были переданы.

Также имеет смысл посетить сайт https://гибдд.рф/check/auto/ и тоже проверить машину на запрет каких-либо действий. Иногда залоговым машинам запрещают любые регистрационные действия, что тоже многое расскажет вам о машине.

Защита для суда

Вышеперечисленные способы хороши, но есть одна проблема – это мало вам поможет, если вы ошибетесь. Как же надежно оградить себя от таких ситуаций, чтобы машину не забрали? Для этого перед покупкой вам придется сходить к нотариусу и получить официально заверенную выписку из государственного залогового реестра. Дело в том, что залогодержатель обязан подать соответствующие бумаги о залоге, и это не по желанию, а по закону от 1 июля 2014 года. Но вашим словам о том, что в день покупки машины в реестре не было, могут не поверить. Но если у вас есть заверенная бумага от нотариуса о том, что на такую-то дату автомобиль с соответствующим VIN-номером не находился в залоговом реестре, то вы становитесь честным выгодоприобретателем и машину у вас не заберут (ГК ст. 346 и 352).

РИА Новости

Такая бумага стоит несколько тысяч рублей, но она гарантирует, что в суде вам будет чем защищаться и доказать, что вы не виноваты, а вся ответственность лежит на нечестном продавце.

Заключение