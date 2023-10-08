Дилеры считают, что китайцы захватят 90% авторынка России за два года

Вице-президент и исполнительный директор Российской ассоциации автодилеров (РОАД) Вячеслав Жигалов заявил в интервью РБК, что наш автопром вчистую проиграет конкуренцию китайскому. В ответ на просьбу спрогнозировать развитие российского авторынка руководитель РОАД заметил: предпосылок для качественного улучшения продукции отечественных брендов нет.

© Geely

Вячеслав Жигалов полагает, что уже через два года 90 процентов российского авторынка будут составлять изделия китайского автопрома. Отечественные бренды едва ли смогут противостоять экспансии, ведь «доля расходов на НИОКР в действующей стратегии автопрома РФ на порядок ниже, чем у лидеров автомобильной отрасли».

Сдержанно оценивают в ассоциации РОАД и взрывной рост российского авторынка в 2023 году: Вячеслав Жигалов напомнил, что результаты зависимы от методики подсчёта, и сейчас в статистике отражается выдача машин, законтрактованных до повышения утильсбора и «возникновения курсовых проблем». В настоящий момент трафик в автосалонах снизился, но провал продаж отразится на статистике авторынка только к концу четвёртого квартала.