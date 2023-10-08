Дилеры считают, что китайцы захватят 90% авторынка России за два года
Вице-президент и исполнительный директор Российской ассоциации автодилеров (РОАД) Вячеслав Жигалов заявил в интервью РБК, что наш автопром вчистую проиграет конкуренцию китайскому. В ответ на просьбу спрогнозировать развитие российского авторынка руководитель РОАД заметил: предпосылок для качественного улучшения продукции отечественных брендов нет.
Вячеслав Жигалов полагает, что уже через два года 90 процентов российского авторынка будут составлять изделия китайского автопрома. Отечественные бренды едва ли смогут противостоять экспансии, ведь «доля расходов на НИОКР в действующей стратегии автопрома РФ на порядок ниже, чем у лидеров автомобильной отрасли».
Сдержанно оценивают в ассоциации РОАД и взрывной рост российского авторынка в 2023 году: Вячеслав Жигалов напомнил, что результаты зависимы от методики подсчёта, и сейчас в статистике отражается выдача машин, законтрактованных до повышения утильсбора и «возникновения курсовых проблем». В настоящий момент трафик в автосалонах снизился, но провал продаж отразится на статистике авторынка только к концу четвёртого квартала.
Ранее в ассоциации РОАД предупредили об очередной волне подорожания автомобилей из-за ограничений на выдачу Заключения о безопасности единичного транспортного средства (ЗОЕТС) с 1 октября. Теперь ЗОЕТС будут выдаваться только на машины тех брендов, которые официально не представлены на российском рынке.