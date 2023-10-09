Выбираем зимнюю резину: шипы или липучка в 2023 году

На носу очередной зимний сезон, поэтому самое время задуматься о том, какую же резину прикупить для вашего железного коня. Давайте разберемся, чем зимняя резина отличается от летней, какие виды бывают и какую лучше купить.

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Зимняя резина: основные свойства

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Основное отличие зимних шин – это их состав. В производстве используется специальная резиновая смесь, которая сохраняет мягкость и эластичность при отрицательных температурах. Это позволяет шинам не твердеть и не терять сцепление с дорогой даже при сильных морозах. Также у зимних шин протектор имеет большое количество мелких ламелей, которые обеспечивают сцепление с ледяным или снежным покрытием. Если обычного протектора не хватает, то прибегают к шипованным зимним шинам. Шипы нужно покупать осознано: они улучшают сцепление со льдом, но ухудшают на асфальте.

Типы зимней резины

Есть всего два основных типа зимней резины – липучка и шипованная. Шипованная резина оснащена металлическими шипами, что обеспечивает отличное сцепление с ледяными дорогами. Но из-за шипов ухудшается сцепление на обычном асфальте, а также сильно повышается уровень шума. На парковках ваша резина будет даже царапать покрытие.

РИА Новости

Липучка (зимняя резина без шипов) не имеет металлических шипов, но благодаря специальной резиновой смеси и дизайну протектора с ламелями, которые как бы прилипают к поверхности, выгоняя влагу и воздух между покрышкой и асфальтом, обеспечивает надежное сцепление с дорогой. Термин "липучка" в отношении зимних шин является разговорным и произошел от главного качества этой резины — её способности "липнуть" к дороге, обеспечивая хорошее сцепление даже на скользких участках. Липучки тихие, эффективные на снегу и мокром асфальте. Они являются универсальным вариантом для большинства зимних условий. Но они не особо эффективны, если на асфальте есть корка льда, для которой нужны шипы.

Как правильно выбрать зимнюю резину

Размер шины

Начните с определения размера, который подойдет для вашего автомобиля. Зимняя резина – не летняя, и лучше выбирать наиболее мелкий размер. Дело в том, что чем больше резина, тем она шире и постепенно превращается в «лыжню», которая хороша только летом. Зимой же лучше надевать узкую резину, чтобы она проваливалась до асфальта, как можно быстрее прорезая снег и лед. При широкой резине этот процесс идет намного медленнее, а может и вовсе не дойти до контакта с тем, за что можно зацепиться.

Шипы или липучка

Выбор зависит от климатических особенностей вашего региона, автомобиля и предпочтений в вождении. Если вы катаетесь исключительно по городу, то есть смысл подумать о липучке, так как шипы вам могут лишь навредить. Особенно если у вас полноприводная машина, которая сама по себе неплохо держится за дорогу, и шанс соскользнуть стремится к нулю. Но если вы планируете выезжать за черту города, то стоит присмотреться к шиповке, потому что там вас может ждать лед, особенно на подъезде к даче. Несмотря на то, что на дворе 2023 год, далеко не во всех уголках нашей родины быстро и качественно очищают дорогу.

РИА Новости

Бренд и дата производства

Если вы живете в относительно суровых зимних условиях, то лучше не экономить и покупать проверенные бренды с хорошими отзывами. Некоторые производители специализируются на создании шин для особых условий, например, для экстремальных морозов или снежных гор. С такими шинами меньше шансов на то, что вы застрянете в самый неудобный момент. Также старайтесь приобретать свежую резину, так как со временем материал теряет характеристики. Дату производства вы всегда найдете на самой резине, поэтому не спрашивайте эту информацию у продавца, а проверяйте самостоятельно.

Заключение