Водителям дали совет по замене летней резины на зимнюю
Российским водителям в октябре следует заменить летнюю резину на зимнюю. Такой совет дал автоэксперт Никита Соловьев, сообщает МК.
Эксперт уточнил, что производители автомобильных шин рекомендуют менять резину, когда среднесуточные температуры падают ниже 7 градусов. При такой погоде летние шины уже плохо держат дорогу, а ночью и утром на дорогах может появляться наледь.
«Если бы мы с вами прислушались к автопроизводителям, то отправились бы в шиномонтаж уже в эти выходные», – сказал Соловьев.
По его словам, в столичном регионе среднесуточная температура в пятницу составила уже 5 градусов. Местами выпал мокрый снег.
Российские законы запрещают использование летних шин с 1 декабря по 29 февраля.
Синоптик Вильфанд 5 октября посоветовал автомобилистам не спешить с заменой летней резины на зимнюю.