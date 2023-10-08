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Водителям дали совет по замене летней резины на зимнюю

Российским водителям в октябре следует заменить летнюю резину на зимнюю. Такой совет дал автоэксперт Никита Соловьев, сообщает МК.

Эксперт уточнил, что производители автомобильных шин рекомендуют менять резину, когда среднесуточные температуры падают ниже 7 градусов. При такой погоде летние шины уже плохо держат дорогу, а ночью и утром на дорогах может появляться наледь.

«Если бы мы с вами прислушались к автопроизводителям, то отправились бы в шиномонтаж уже в эти выходные», – сказал Соловьев.

По его словам, в столичном регионе среднесуточная температура в пятницу составила уже 5 градусов. Местами выпал мокрый снег.

Российские законы запрещают использование летних шин с 1 декабря по 29 февраля.

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Синоптик Вильфанд 5 октября посоветовал автомобилистам не спешить с заменой летней резины на зимнюю.

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