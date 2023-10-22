Как поменять автомобильные права в 2023 году

Срок действия водительского удостоверения в России составляет десять лет, поэтому менять его приходится не так уж часто. Но, во-первых, и этот срок когда-нибудь проходит, а во-вторых, есть еще причины, из-за которых требуется замена. Документ можно потерять, его могут украсть, его можно испортить, а также иногда меняется фамилия. Все эти ситуации неизменно ведут за новым документом. Издание Autonews подготовило большой материал на эту тему, ну а мы сделали для вас краткую выжимку самого важного.

© ТАСС

Правительство продлило срок действия прав

Видео дня

В 2022 году российские власти приняли постановление, согласно которому все права продлеваются на три года, если они заканчиваются в 2022 или 2023 годах. Допустим, ваши права годны до декабря 2023 года. По новому распоряжению ваши права автоматически продлеваются до декабря 2026 года, и ничего менять не нужно. Никаких отметок делать также не требуется. Но на носу уже 2024 год, а на него распоряжение не распространяется. Поэтому будьте внимательны и не садитесь за руль с просроченными правами. Езда с просроченными правами попадает под часть 1 статьи 12.7 КоАП РФ и карается штрафом в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Если вы забыли, когда заканчивается срок действия ваших прав, то лучше проверить этот момент прямо сейчас.

ТАСС

Документы для замены прав

Паспорт гражданина РФ.

Заявление на замену прав.

Текущее водительское удостоверение.

Медицинская справка. Если вы меняете права из-за истечения срока годности текущих, то вам понадобятся следующие документы:

Но это при обычной замене, а если, допустим, у вас изменилась фамилия из-за вступления в брак, то вам потребуется свидетельство о браке. Если смена происходит из-за открытия новых категорий, то необходим документ о прохождении обучения и сдачи экзамена. Просто запомните, что любая специфичная причина для смены прав должна быть подтверждена документально.

Стоимость замены прав

При замене прав необходимо будет уплатить госпошлину в размере 2000 рублей. Но если вы хотите немного сэкономить, то оплатите пошлину через портал «Госуслуги» в размере 1400 рублей. Медицинская справка и в государственном, и в частном медицинском учреждении обойдется еще примерно в 3000-4000 рублей.

ТАСС

Получение медицинской справки

Озвученные выше 3000-4000 рублей уйдут на посещение специалистов, которых необходимо пройти для признания годным к управлению транспортным средством. Вам нужно будет зайти к психиатру, наркологу, офтальмологу и терапевту. Если вы выберете районную поликлинику, то там может не оказаться всех врачей и потребуется ехать в диспансеры.

С 1 марта 2022 года вступило в силу постановление Минздрава. В нем говорится, что водители, ранее пойманные пьяными за рулем, или с подозрением на алкоголизм и наркоманию, должны сдать дополнительные анализы. Врач может отправить на дополнительные анализы даже по косвенным признакам, вроде уколов на руках.

Где можно поменять права

У гражданина РФ есть три варианта, как можно поменять права: сайт «Госуслуги», МФЦ и ГИБДД. На сайте «Госуслуги» вам потребуется специальный раздел, который легко ищется поиском. В МФЦ вам нужно прийти со всеми документами, а дальше все сделают за вас, и вам останется лишь забрать новый документ через некоторое время. Ну а в ГИБДД все придется делать самостоятельно, зато максимально быстро. Но лучше заранее узнать, какие именно подразделения оказывают такие услуги.

ТАСС

Заключение