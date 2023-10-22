Как поменять автомобильные права в 2023 году
Срок действия водительского удостоверения в России составляет десять лет, поэтому менять его приходится не так уж часто. Но, во-первых, и этот срок когда-нибудь проходит, а во-вторых, есть еще причины, из-за которых требуется замена. Документ можно потерять, его могут украсть, его можно испортить, а также иногда меняется фамилия. Все эти ситуации неизменно ведут за новым документом. Издание Autonews подготовило большой материал на эту тему, ну а мы сделали для вас краткую выжимку самого важного.
Правительство продлило срок действия прав
В 2022 году российские власти приняли постановление, согласно которому все права продлеваются на три года, если они заканчиваются в 2022 или 2023 годах. Допустим, ваши права годны до декабря 2023 года. По новому распоряжению ваши права автоматически продлеваются до декабря 2026 года, и ничего менять не нужно. Никаких отметок делать также не требуется. Но на носу уже 2024 год, а на него распоряжение не распространяется. Поэтому будьте внимательны и не садитесь за руль с просроченными правами. Езда с просроченными правами попадает под часть 1 статьи 12.7 КоАП РФ и карается штрафом в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Если вы забыли, когда заканчивается срок действия ваших прав, то лучше проверить этот момент прямо сейчас.
Документы для замены прав
- Паспорт гражданина РФ.
- Заявление на замену прав.
- Текущее водительское удостоверение.
- Медицинская справка.
Но это при обычной замене, а если, допустим, у вас изменилась фамилия из-за вступления в брак, то вам потребуется свидетельство о браке. Если смена происходит из-за открытия новых категорий, то необходим документ о прохождении обучения и сдачи экзамена. Просто запомните, что любая специфичная причина для смены прав должна быть подтверждена документально.
Стоимость замены прав
При замене прав необходимо будет уплатить госпошлину в размере 2000 рублей. Но если вы хотите немного сэкономить, то оплатите пошлину через портал «Госуслуги» в размере 1400 рублей. Медицинская справка и в государственном, и в частном медицинском учреждении обойдется еще примерно в 3000-4000 рублей.
Получение медицинской справки
Озвученные выше 3000-4000 рублей уйдут на посещение специалистов, которых необходимо пройти для признания годным к управлению транспортным средством. Вам нужно будет зайти к психиатру, наркологу, офтальмологу и терапевту. Если вы выберете районную поликлинику, то там может не оказаться всех врачей и потребуется ехать в диспансеры.
С 1 марта 2022 года вступило в силу постановление Минздрава. В нем говорится, что водители, ранее пойманные пьяными за рулем, или с подозрением на алкоголизм и наркоманию, должны сдать дополнительные анализы. Врач может отправить на дополнительные анализы даже по косвенным признакам, вроде уколов на руках.
Где можно поменять права
У гражданина РФ есть три варианта, как можно поменять права: сайт «Госуслуги», МФЦ и ГИБДД. На сайте «Госуслуги» вам потребуется специальный раздел, который легко ищется поиском. В МФЦ вам нужно прийти со всеми документами, а дальше все сделают за вас, и вам останется лишь забрать новый документ через некоторое время. Ну а в ГИБДД все придется делать самостоятельно, зато максимально быстро. Но лучше заранее узнать, какие именно подразделения оказывают такие услуги.
Заключение
Автомобильные права – самый важный документ любого автомобилиста, без которого он не имеет права садиться за руль машины. Если вы боитесь пропустить срок замены прав, то лучше сделать это заранее и подготовить неспеша все документы. Помните, что езда с просроченными правами карается штрафом в размере от 5 до 15 тысяч рублей.