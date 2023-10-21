Что делать, если вас остановил сотрудник ГИБДД
Каждого водителя, интенсивно пользующегося своим автомобилем, иногда останавливают сотрудники ДПС. Это совершенно рядовое мероприятие и бояться его не нужно, а вот знать, как вести себя – очень даже.
Остановка сотрудником
Если инспектор указывает вам на обочину, то стоит немедленно подчиниться, иначе это будет расценено как неподчинение указаниям инспектора и за вами бросятся в погоню. Постарайтесь остановиться так, чтобы не мешать другим водителям ехать по своим делам. После остановки выходить из машины не нужно, зато стоит приготовить документы. Согласно статье 5 ФЗ «О полиции» сотрудник сам должен подойти к вам, представиться, назвать свою должность и звание. Вы можете попросить показать удостоверение, и инспектор обязан выполнить просьбу.
После «знакомства» инспектор должен объяснить, по какой причине он вас остановил, и причина не может быть любой. Самыми распространенными причинами являются проверка документов, нарушение вами ПДД и просьба побыть понятым для составления протокола. Есть и другие причины, вроде розыска подозреваемых или вы стали свидетелями преступления, но это редчайшие случаи. Но в любом случае, даже если происходит специальная операция по розыску какой-то машины, инспектор не может останавливать всех подряд, а только подходящие по описанию машины.
Инспектор хочет осмотреть или досмотреть машину
Если инспектор хочет осмотреть ваш автомобиль, то вы не можете ему в этом отказать. Но очень важно понимать, что осмотр является именно осмотром, то есть сотрудник не может прикасаться к вам или же вашему автомобилю руками, простукивать поверхности и рыскать в багажнике. При осмотре изучаются только внешние данные, не более. Если сотрудник хочет прикасаться руками для проверки, то такая процедура называется досмотром и требует составления протокола и двух понятых того же пола, что и досматриваемые лица. Если инспектор ведет видеофиксацию с помощью служебного нагрудного прибора, то понятые не требуются.
Здесь стоит указать, что иногда инспектора идут на хитрость и просят вас самостоятельно открыть багажник, бардачок или показать содержимое карманов. Эти действия тоже попадают под досмотр, хоть руками вас и вашего автомобиля и не касаются. Документ составляется до процедуры досмотра, а не после, как это любят делать некоторые инспекторы.
Видеосъемка инспектора
Очень часто сотрудники полиции просят прекратить видеофиксацию их действий с вашей стороны, но это просьба незаконна. Согласно статье 8 закона «О полиции», деятельность сотрудников является открытой. Исключения бывают, вроде специальных операций, но на это всегда должны быть соответствующие документы, которые вам должны показать, потому что верить сотрудникам на слово в ваши обязанности не входит.
Подписание документов
Если был составлен протокол, то вас должны с ним полностью ознакомить и дать на подпись. Вы можете не подписывать бумагу, если считаете, что указанные в ней данные не являются верными. Но более грамотным ходом будет указать в протоколе, что инспектор неверно истолковал ситуацию или нарушил ваши права, а после этого подписать и взять копию. Потому что молчаливый протест в виде отсутствия подписи не дает вам никаких привилегий при последующем изучении дела, а указанные нарушения дают повод для оспаривания.
Если же вы нашли ошибки в протоколе в виде неверной даты или фамилии, то имеете право не говорить об этом, а потом использовать для полной отмены документа. Мы не призываем вас пользоваться этим, но вы имеете на это право, так как все документы должны быть составлены без ошибок.
Заключение
Если вас остановил сотрудник ДПС, то вы обязаны подчиниться и припарковать машину как можно ближе к нему. Но все последующее общение должно быть только с соблюдением ваших прав. У сотрудника ДПС есть определенные полномочия, которые он может к вам применить, но каждое его действие должно быть подкреплено буквой закона. Инспектор не может применять силовое воздействие или вытаскивать вас из машины, если для этого нет веских оснований. Водителю со своей стороны также стоит общаться вежливо и не пытаться учить инспектора законам, если вы не чувствуете какой-либо угрозы. Инспекторы ДПС тоже выполняют свою работу, и если вам нужно просто показать документы, то лучше так и сделать, а после спокойно продолжить свой путь.