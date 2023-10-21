Что делать, если вас остановил сотрудник ГИБДД

Каждого водителя, интенсивно пользующегося своим автомобилем, иногда останавливают сотрудники ДПС. Это совершенно рядовое мероприятие и бояться его не нужно, а вот знать, как вести себя – очень даже.

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Остановка сотрудником

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Если инспектор указывает вам на обочину, то стоит немедленно подчиниться, иначе это будет расценено как неподчинение указаниям инспектора и за вами бросятся в погоню. Постарайтесь остановиться так, чтобы не мешать другим водителям ехать по своим делам. После остановки выходить из машины не нужно, зато стоит приготовить документы. Согласно статье 5 ФЗ «О полиции» сотрудник сам должен подойти к вам, представиться, назвать свою должность и звание. Вы можете попросить показать удостоверение, и инспектор обязан выполнить просьбу.

После «знакомства» инспектор должен объяснить, по какой причине он вас остановил, и причина не может быть любой. Самыми распространенными причинами являются проверка документов, нарушение вами ПДД и просьба побыть понятым для составления протокола. Есть и другие причины, вроде розыска подозреваемых или вы стали свидетелями преступления, но это редчайшие случаи. Но в любом случае, даже если происходит специальная операция по розыску какой-то машины, инспектор не может останавливать всех подряд, а только подходящие по описанию машины.

Инспектор хочет осмотреть или досмотреть машину

Если инспектор хочет осмотреть ваш автомобиль, то вы не можете ему в этом отказать. Но очень важно понимать, что осмотр является именно осмотром, то есть сотрудник не может прикасаться к вам или же вашему автомобилю руками, простукивать поверхности и рыскать в багажнике. При осмотре изучаются только внешние данные, не более. Если сотрудник хочет прикасаться руками для проверки, то такая процедура называется досмотром и требует составления протокола и двух понятых того же пола, что и досматриваемые лица. Если инспектор ведет видеофиксацию с помощью служебного нагрудного прибора, то понятые не требуются.

РИА Новости

Здесь стоит указать, что иногда инспектора идут на хитрость и просят вас самостоятельно открыть багажник, бардачок или показать содержимое карманов. Эти действия тоже попадают под досмотр, хоть руками вас и вашего автомобиля и не касаются. Документ составляется до процедуры досмотра, а не после, как это любят делать некоторые инспекторы.

Видеосъемка инспектора

Очень часто сотрудники полиции просят прекратить видеофиксацию их действий с вашей стороны, но это просьба незаконна. Согласно статье 8 закона «О полиции», деятельность сотрудников является открытой. Исключения бывают, вроде специальных операций, но на это всегда должны быть соответствующие документы, которые вам должны показать, потому что верить сотрудникам на слово в ваши обязанности не входит.

Подписание документов

Если был составлен протокол, то вас должны с ним полностью ознакомить и дать на подпись. Вы можете не подписывать бумагу, если считаете, что указанные в ней данные не являются верными. Но более грамотным ходом будет указать в протоколе, что инспектор неверно истолковал ситуацию или нарушил ваши права, а после этого подписать и взять копию. Потому что молчаливый протест в виде отсутствия подписи не дает вам никаких привилегий при последующем изучении дела, а указанные нарушения дают повод для оспаривания.

ТАСС

Если же вы нашли ошибки в протоколе в виде неверной даты или фамилии, то имеете право не говорить об этом, а потом использовать для полной отмены документа. Мы не призываем вас пользоваться этим, но вы имеете на это право, так как все документы должны быть составлены без ошибок.

Заключение