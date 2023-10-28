Что такое резонатор в автомобиле

Несмотря на внешнюю простоту, выхлопная система является сложным элементом, который очень важен в повседневной работе машины. Одной из частей этой системы является резонатор, о котором мы и поговорим.

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Что такое выхлопная система

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Выхлопная система автомобиля представляет из себя объединенный комплекс элементов, задачей которых является отвод и обработка выхлопных газов, образующихся в процессе сгорания топлива в двигателе. Одной из частей выхлопной системы является секция с катализатором, в котором догорает оставшееся топливо, а токсичные вещества преобразуются в менее вредные. Также есть глушитель и резонатор, которые отвечают за звуковой профиль и делают шум от работы двигателя более спокойным и приятным для слуха.

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Все это соединено между собой металлическими патрубками разной формы, чтобы система компактно легла под автомобиль и не задевала за неровности дороги.

Глушитель или резонатор?

Многие думают, что глушитель и резонатор – это одно и то же. Но это не так - это разные элементы с разными задачами. В выпускном тракте после катализаторов стоит резонатор, а уже после него – глушитель. Резонатор помогает уменьшить нежелательные высокочастотные звуки, которые могут возникать в процессе работы двигателя. Он собирает и отражает звуковые волны, создавая таким образом "антишум", который сглаживает общий звуковой профиль выхлопа. В большинстве случаев резонатор убирает неприятный гул, который идет от сжигания топлива, а также высокочастотные вибрации. Одновременно с этим резонатор уменьшает сопротивление, увеличивая отдачу двигателя.

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В чем принципиальное отличие от глушителя

Основной задачей глушителя является приглушать общий звук, делать его тихим, чтобы соседи не просыпались по утрам от вашего непрогретого двигателя. На мощных машинах часто ставят заслонки, которые можно увидеть в самом конце выхлопной системы. Такие заслонки могут открываться после прогрева двигателя или при достижении двигателем определенных оборотов. Допустим, вы спокойно катитесь по городу, но в какой-то момент захотели притопить и обороты взлетели выше 3000 в минуту. В этот момент заслонка открывается, уменьшая сопротивление в выхлопной системе и сильно увеличивая громкость выхлопа, что добавляет эмоциональности при вождении. В общем основная задача глушителя и его компонентов – это снижение и регулировка общего уровня громкости.

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Резонатор же может даже повышать громкость, если этого захотят проектировщики автомобиля. Но его основная задача заключается в том, чтобы делать звук выхлопа чистым, без паразитных гулов и звонов, которые будут неприятны человеческому слуху, путем отсечение определенных частот, которые выбираются на этапе проектирования. Резонатор – это первая линия обороны, которая подготавливает звук выхлопа к тому, чтобы с ним работал глушитель.

Как узнать, что резонатор прогорел

Чтобы узнать, что резонатор в вашем автомобиле прогорел, достаточно быть внимательным хозяином. Прогоревший резонатор сразу изменит звук выхлопа, может добавить звон на высоких оборотах, или «бубнение» на холостых, когда машину вообще не должно быть слышно. Если же вы купили машину недавно и не знаете родной звук, лучше отвезти ее в сервис и проверить на подъемнике, если есть подозрения.

Заключение