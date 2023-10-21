Как проверить уровень масла в коробке передач

Все автомобили с дизельными или бензиновыми двигателями оснащены коробками передач, а в этих самых коробках есть трансмиссионная жидкость. По поводу того, что и когда с ней делать до сих пор ходит много споров и единого мнения нет.

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Проблема заключается в том, что все автопроизводители утверждают, что коробки передач обслуживать не нужно, а жидкость рассчитана на весь срок службы. Но у этого утверждения есть два нюанса. Первый нюанс заключается в том, что срок службы у дорогих иномарок обычно 10 лет, а не «пока машина не развалится на части», как мы это воспринимаем. Второй заключается в опыте механиков сторонних сервисов, которые спустя несколько лет эксплуатации находят в КПП стружку и фиксируют изменившуюся структуру жидкости. Все это говорит о том, что детали внутри КПП подвержены механическому износу, а жидкость – устареванию с изменением свойств.

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Исходя из этого мы делаем вывод, что обслуживать коробки нужно, просто не так часто, как двигатели. Для АКПП вполне подойдет интервал смены масла в районе 30-50 000 километров. Но это работает в идеальных случаях, когда КПП ведет себя безукоризненно. Но всегда есть вариант, что где-то порвется уплотнитель, и жидкость начнет вытекать, или же вы перегреете АКПП продолжительным буксом и дрифтом. Это намекает нам на необходимость дополнительного обслуживания коробки передач между комплексными подходами со сменой жидкости.

Признаки нехватки трансмиссионной жидкости в коробке

Признаки нехватки жидкости в коробке достаточно простые. Машина будет усиленно вибрировать при включении передачи после нейтрали, а также появятся пинки и задержки при переключении скоростей.

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Здесь важно помнить, что похожие симптомы могут быть и при других проблемах, но нехватка трансмиссионной жидкости – одна из них. Как только в коробке снижается уровень жидкости, начинается повышенное трение, износ деталей с выработкой металлической стружки, которая, в свою очередь, забьет собой фильтры и повредит другие компоненты КПП.

Как проверить уровень трансмиссионной жидкости в коробке

Здесь есть два варианта, один из которых очень простой. Простой вариант заключается в проверке уровня по щупу, если он есть в вашем автомобиле. Тогда вы просто заводите машину, даете прогреться коробке хотя бы до 40-45 градусов, чтобы жидкость приобрела рабочую консистенцию, и проверяете. А вот если щупа нет, то придется лезть под машину.

drive2.ru / evgeniy93

Для проверки уровня жидкости в КПП загоните машину на платформу, после чего обязательно прогоните все режимы: D, R, N, Sport, Manual. Это необходимо для того, чтобы заполнились все пакеты, и вы не получили ложную информацию. После этого глушите двигатель и спускайтесь под машину. В центральной части автомобиля найдите коробку передач, а после открутите пробку заливной горловины. Если сразу потекло масло, то все в порядке и ничего доливать не нужно. А если горловина осталась сухой, тогда вам потребуется долить жидкость. Какую именно жидкость доливать – прочитайте в инструкции по эксплуатации автомобиля. Также вы найдете точное расположение заливной горловины и необходимого ключа.

Как сменить жидкость в коробке передач

Процедуру по полной смене жидкости в коробке передач лучше доверить профессионалам, потому что есть шансы повредить внутренности АКПП. При смене трансмиссионной жидкости обязательно меняются поддон, уплотнители и винты - они тоже одноразовые. Поддон необходимо заменить из-за того, что у него есть встроенные фильтр и магнит, которые собирают стружку и прочую муть.

Если вы решите действовать самостоятельно, крайне рекомендуется сначала внимательно изучить мануал к машине и посмотреть обучающие ролики в интернете. Перед тем как снять поддон и слить масло, убедитесь, что у вас есть все необходимое для замены в нужном количестве, иначе машина с подъемника не уедет.

Заключение