Можно ли не платить транспортный налог за машину, которая не эксплуатируется

В жизни встречается немало ситуаций, когда автомобиль находится в собственности, но не эксплуатируется. Например, есть владельцы мощных автомобилей, на которых они выезжают только в летний сезон, а на зиму ставят в теплый паркинг. Или те, кто «зимует» в теплых странах, уезжая за границу на полгода и более. Или те, кто ездит на машине только на дачу, а зимой запирает ее в гараж. Ну или даже те, чей автомобиль встает на долгий ремонт или реставрацию, оказываясь недвижимым в течение нескольких месяцев, а то и лет. И у всех этих автовладельцев иногда появляется один и тот же вопрос: а можно ли не платить транспортный налог за то время, в которое автомобиль не эксплуатируется? Давайте разберемся.

КАК НАЧИСЛЯЕТСЯ ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ?

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Начисление транспортного налога регламентируется Налоговым Кодексом, а точнее, статьей 362. Пункт 1 этой статьи указывает, что «сумма налога <…> исчисляется на основании сведений органов <…>, осуществляющих государственную регистрацию транспортных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации». То есть, налог начисляется на основании тех данных, которые передаются в ФНС из ГИБДД (и с этим связан другой казус, о котором мы поговорим в отдельном материале). Машина зарегистрирована на конкретного собственника – налог начисляется, снята с регистрации этого собственника – налог начисляться перестает.

Пункт 3 той же статьи 362 указывает, как считается транспортный налог за неполный календарный год владения. Он гласит, что «в случае регистрации транспортного средства и (или) снятия транспортного средства с регистрации <…> в течение налогового (отчетного) периода исчисление суммы налога <…> производится с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение которых данное транспортное средство было зарегистрировано на налогоплательщика, к числу календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде. Проще говоря, сумма налога за год умножается на число месяцев владения и делится на 12 (число месяцев в году. Например, если машиной владели 5 месяцев, то сумма годового налога умножается на 5 и делится на 12. А месяц постановки на учет или снятия с учета считается по дате: если машину поставили на учет до 15 числа или сняли с учета после 15 числа месяца, то он считается полным месяцем владения. Если наоборот – то он не учитывается в расчете транспортного налога.

КАКОЙ МЕХАНИЗМ МОЖЕТ ПРЕКРАТИТЬ НАЧИСЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА?

Теперь определимся с правилами регистрации транспортных средств. Их устанавливает Федеральный закон № 283 от 03.08.2018, и в нем есть две интересующих нас статьи. Статья 19 регламентирует снятие транспортного средства с государственного учета и восстановление государственного учета транспортного средства. А вот статья 18 – прекращение и возобновление государственного учета транспортного средства. И это две кардинально разные вещи.

Снятие с учета – это процедура, причины которой четко оговорены тем же законом. Согласно статье 19 оснований для снятия машины с учета три: вывоз за пределы страны для продажи иностранному лицу, утилизация и истечение срока государственного учета. То есть, снимать машину с учета нужно, когда она отправляется в «путь в один конец» – за границу или в утиль.

А вот статья 18 предусматривает прекращение государственного учета, и здесь вольности куда больше. Например, именно прекращение регистрации может инициировать бывший владелец, чтобы не платить штрафы на проданную машину если покупатель не переоформил ее в 10-дневный срок. С полным списком оснований для прекращения учета можно ознакомиться в законе, но нас интересует пункт 1, согласно которому «государственный учет транспортного средства прекращается по заявлению владельца транспортного средства». То есть, собственник автомобиля вправе просто прийти в ГИБДД и прекратить учет. А пункт 2 той же статьи 18 указывает, что «возобновление государственного учета транспортного средства осуществляется по заявлению его владельца при наличии для этого установленных законодательством Российской Федерации оснований». То есть, если машина в порядке, то собственник может и возобновить учет по собственному желанию.

МОЖНО ЛИ ВРЕМЕННО ПРЕКРАТИТЬ УЧЕТ И НЕ ПЛАТИТЬ ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ?

Ну а теперь – к сути: можно ли не платить транспортный налог, если прекратить регистрацию? Ответ кажется простым, но не очевидным: ведь в статье 362 Налогового Кодекса сказано про снятие с регистрации или учета, а не про прекращение учета. Неоднозначности добавляют сами налоговые органы – например, пояснение по уплате транспортного налога на официальном сайте ФНС. Оно указывает, что «начисление транспортного налога прекращается только при снятии автомобиля с регистрационного учета». Это же пояснение ссылается на тот же пункт 3 статьи 362 Налогового Кодекса РФ. Но снятие с регистрации и прекращение регистрации – все равно не одно и то же.

Чтобы снять все вопросы, мы сделали запрос в ФНС с просьбой разъяснить правила начисления транспортного налога при прекращении государственного учета, и вот полный текст ответа:

"Согласно п. 1 ст. 362 Налогового кодекса Российской Федерации сумма транспортного налога исчисляется на основании сведений органов, осуществляющих государственную регистрацию транспортных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено указанной статьей.

На основе сведений, сообщаемых органами, указанными в ст. 85 НК РФ, включая органы ГИБДД МВД России (п. 4 ст. 85 НК РФ), осуществляется постановка на учет и снятие с учета организации или физического лица в налоговом органе по месту нахождения принадлежащих им транспортных средств.

Таким образом, при получении от органов ГИБДД МВД России сведений о прекращении регистрации автотранспортного средства (снятия его с учета) налоговые органы прекращают исчисление транспортного налога в отношении бывшего владельца транспортного средства независимо от оснований для совершения таких регистрационных действий органами ГИБДД МВД России.

По вопросу о допустимости регистрационных действий в указанных в запросе случаях (в т.ч. при сезонной эксплуатации автомашины) предлагаем обращаться в органы ГИБДД МВД России.

Проще говоря, да, при прекращении учета начисление транспортного налога прекращается. То же самое, например, можно законно сделать, если машину угнали. То есть, если автомобиль не эксплуатируется долгое время, прекращение учета поможет сэкономить на уплате налога. Правда, при этом нужно учитывать некоторые дополнительные факты.

СТОИТ ЛИ ПРЕКРАЩАТЬ РЕГИСТРАЦИЮ ДЛЯ ЭКОНОМИИ НА НАЛОГЕ?

Прежде чем бежать в ГИБДД, стоит учесть, что прекращение учета – это все же не настолько «безболезненная» процедура, как может показаться. Во-первых, прекращение учета сопровождается сдачей в ГИБДД всех документов на автомобиль: СТС и ПТС. Номерные знаки тоже нужно сдать – но их, в отличие от документов, можно сдать на сохранение.

При этом пункт 61 Правил государственной регистрации транспортных средств указывает, что при прекращении учета по заявлению владельца «государственные регистрационные знаки, за исключением принятых регистрационными подразделениями на сохранение, и регистрационные документы признаются недействительными и вносятся регистрационным подразделением в соответствующие разыскные учеты утраченной специальной продукции Госавтоинспекции».

То есть, ваш ПТС не просто положат в архив, а потом выдадут обратно. Пункт 67 тех же Правил указывает, что «возобновление государственного учета транспортного средства производится регистрационным подразделением по месту обращения владельца транспортного средства с выдачей нового регистрационного документа». То есть, владелец получит дубликат ПТС, а к тому же должен будет уплатить госпошлины за выдачу новых ПТС, свидетельства о регистрации и, при необходимости, номеров.