Самые опасные автомобили

В мире существует много разных типов автомобилей: гражданские городские, для бездорожья, спортивные и так далее. Но есть машины, которые относятся к ещё одному неформальному классу – опасные. Опасные они из-за того, что малейшая ошибка при пилотировании может стоить жизни. При этом необходимо понимать, что далеко не все быстрые машины столь опасны. Для примера можно взять мощнейшую BMW M5 CS мощностью 635 л.с., но максимально безопасную. У нее хороший полный привод и невероятное количество умной электроники, чтобы клиенты, купившие такого зверя, не погибали при малейших ошибках. А есть другие машины, при создании которых, понятие безопасности ушло на задний план.

Dodge Viper

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Начнем, пожалуй, с самого дикого автомобиля, который только можем припомнить. Dodge Viper по праву занимает первое место в этом списке, так как унесла большое количество жизней. Бывали случаи, когда даже профессиональные пилоты уходили с трассы, а один даже упал со скалы. Автомобиль был максимально диким и неуправляемым, о чем при продаже оповещали всех покупателей, но бывали случаи, когда машину разбивали буквально на соседней улице.

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В чем же причина столь дикого нрава этого автомобиля? А причина в огромном двигателе V10 объемом 8 литров мощностью 400 л.с. в самое первой версии в 1989 году. В последующих кузовах мощность достигала 1000 л.с. в модификациях вроде Venom 1000. И этот восьмилитровый движок должен был контролировать только водитель. Привыкли ездить с электронными помощниками, стабилизацией и ABS? Забудьте, так как ничего из перечисленного в «Вайпер» не устанавливалось. Да что там электроника, если не было даже подушек безопасности. Они появились лишь в 1996 году во втором поколении, и их было всего две.

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Само собой машина была на заднем приводе и механической коробке передач. Это был самый настоящий аттракцион на выживание, который требовал серьезнейших навыков вождения. Пилоту необходимо было учитывать все, даже тип покрытия асфальта, температуру и влажность, потому что в дождь Dodge Viper просто не тормозил. Про поездки в легкий снег лучше даже не заикаться. Несколько лет назад в Сочи был разбит Dodge Viper Venom 1000, под капотом у которого был доработанный движок объемом 8,4 литра на 1000+ лошадиных сил.

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В момент выхода Dodge Viper первого поколения стоил всего 52 000 долларов, поэтому многие пытались попробовать укротить зверя думая, что у них-то точно получится.

Porsche Carrera GT

Через некоторое время после выхода Porsche Carrera GT, машина получила прозвище «поставщик вдов». Она была похожа на Viper по своей философии, место в которой было только для опытных пилотов. У нее также практически отсутствовали электронные помощники, а просвет с дорогой составлял всего 86 мм. При весе в 1,35 тонны, это было большой проблемой, так как машина буквально взлетала на любых неровностях, что вело к мгновенной потере сцепления с дорогой и аварии. Ко всему этому нужно добавить жесткую спортивную подвеску и двигатель, который изначально разрабатывался для «Формула-1». Как так вышло? А очень просто: изначально планировался классический для Porsche шестицилиндровый оппозитник, но потом кто-то решил смахнуть пыль с заброшенного проекта, который был построен, но не реализован. В итоге на выходе получился огромный V10 объемом 5,7 литра с мощностью 612 л.с.

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После выхода Carrera GT мир получил еще один плохоуправляемый болид, который нельзя было продавать неподготовленным гражданам. Большинство этих машин не дожило до нашего времени просто потому, что были разбиты. Именно в Carrera GT 30 ноября 2013 года погиб актер Пол Уокер, когда водитель не справился с управлением и машина собрала столбы.

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На шоу TopGear опытный пилот Стиг несколько раз уходил в занос в попытке проехать круг по хорошо известной ему трассе. А один экземпляр разбили и вовсе на презентации самой машины. Неопытный журналист решил поддать газу и улетел в первом же повороте. В 2004 году производитель разослал всем дилерам памятку в которой говорилось, что машина крайне чувствительна к покрытию дороги и не сможет переехать даже пивную банку, не потеряв управление. Как вы понимаете, многочисленные аварии и такие предупреждения от самого концерна - не совпадение и не шутка. Такие машины действительно опасны для жизни и не прощают ошибок пилотирования.

TVR Cerbera Speed 12

TVR Cerbera Speed 12 – еще один автомобиль-убийца, который мог бы загубить много жизней. Проект разрабатывался как высокопроизводительное спортивное купе, в который поместили огромный двигатель V12 объемом 7,7 литра примерной мощностью 960 л.с. Изначально компания планировала создать конкурента для McLaren F1 для участия в гонках класса FIA GT1, в которых были строгие требования и ограничения по мощности в 660 л.с. на тот момент. Но при разработке все так увлеклись, что шестицилиндровый двигатель превратился в двенадцатицилиндровый, коробка передач из стандартной - в специально разработанную под этот двигатель механику, ну и далее по списку. На выходе получился слабоуправляемый монстр с динамическими показателями одна лошадиная сила на килограмм веса.

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Машина приняла участие в нескольких гонках, но быстро оказалась устаревшей из-за изменившихся правил чемпионатов. В этот момент Питер Уилер (владелец компании) решил создавать дорожную версию, чтобы отбить затраты. Машина быстро преображалась, скинула еще 100 кг веса, но в итоге Уилер закрыл проект. После испытания он пришел к выводу, что такой автомобиль просто не должен появляться на дорогах общего пользования, потому что смертельно опасен. Даже опытные пилоты не могли справиться с управлением болида без специальной подготовки. Компания вернула все деньги за предзаказы и закрыла проект. Уже готовые машины были разобраны на запчасти для оставшихся гоночных версий, которые иногда еще принимали участие в заездах. Еще парочка машин были отправлены в музеи, где и хранятся по сей день.

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История компании сложилась очень неоднозначно, так как создав один из самых быстрых автомобилей на планете, владелец отказался продавать все машины, кроме одной, которая была передана опытному пилоту, доказавшему Уилеру, что способен справиться с TVR Cerbera Speed 12. В 2004 году Питер Уилер продал компанию российскому предпринимателю Николаю Смоленскому, который владел ею до 2013 года, и за эпоху правления которого была создана гражданская машина Speed 6, которая буквально была половинкой от монструозного Speed 12.

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Aston Martin One-77

Совершенно внезапно в списке опасных машин оказался лимитированный британский Aston Martin One-77. Цифра «77» в названии указывает на общее количество выпущенных экземпляров модели. Как это принято у тяжеловесов, все машины были выкуплены за год до премьеры состоятельными клиентами компании.

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Автомобиль комплектуется мотором V12 мощностью 760 л.с., которые приходятся на задний привод. Поэтому, несмотря на наличие некоторой электроники, автомобиль опасен, что было подтверждено одним из первых владельцев. Обычно такие машины стоят в гаражах и являются предметом гордости и поклонения. На них не катаются, не ездят в магазин или поиграть в гольф. Но владелец одного из полученных экземпляров решил прокатиться на свежеполученном One-77 и мгновенно улетел на тротуар в повороте, не справившись с управлением. Автомобиль получил заметные повреждения и на текущий момент One-77 можно уже переименовывать в One-76.

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Так как это лимитированная версия, то никаких проверок покупателей не происходило – нужно было просто принести деньги и быть клиентом марки. Остальные 76 автомобилей ну публике особо не появлялись, кроме различных шоу на ТВ в качестве эксклюзива.

Porsche 930

Старая, но весьма опасная машина для своего времени, с которой тоже было много ДТП. Выпустили автомобиль в 1975 году и тогда под капотом (в задней части кузова) стоял трехлитровый агрегат мощностью 260 л.с.

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Если вы решили, что 260 лошадей – не так уж и много, то вы правы, но только не в этом случае. Деле в том, что в Porsche 930 был впервые применен турбонаддув на оппозитник и компания еще не умела его как следует настраивать. В то время автолюбители познакомились с таким явлением, как «турбояма» или «турболаг». Суть в том, что при нажатии на педаль газа, машина на секунду замирала, а потом резко ускорялась.

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Сегодня эту проблему решили установкой второй турбины и турбины с двойной крыльчаткой (твин-скролл). Но для новичков того времени это было большой проблемой, потому что они сразу продавливали педаль в пол, так как машина «не ехала», но через секунду двигатель раскручивался, автомобиль выстреливал и оказывался в столбе или вылетевшим с поворота. В итоге огромная куча Porsche 930 просто разбилась, так и не дожив до наших дней.

Заключение