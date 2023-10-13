Сигналы регулировщика с картинками и пояснениями

Регулировщик дорожного движения — это сотрудник ГИБДД, который контролирует и регулирует движение транспортных средств и пешеходов на перекрёстках и других участках дороги.

© ТАСС

Зачем нужен регулировщик на дороге

Видео дня

Основная задача регулировщика — обеспечить безопасное движение как для водителей, так и для пешеходов. На перекрёстках, где часто возникают сложные дорожные ситуации из-за высокой интенсивности движения, регулировщик помогает предотвратить аварии. Также регулировщик обеспечивает грамотное взаимодействие пересекающихся дорог в часы пик, регулируя поток транспортных средств таким образом, чтобы не возникало заторов. Несмотря на обилие светофоров и камер, водители продолжают выезжать за стоп-линии и создают препятствие своим транспортным средством потоку, который движется перпендикулярно. Помимо этого, регулировщик необходим при авариях, проведении публичных мероприятий или других особых обстоятельствах, в которых сотрудник может быстро изменять схему движения. В исключительных случаях регулировщик может направить водителей даже под запрещающий сигнал или знак, если этого требуют условия на дороге. Самостоятельно принять такое решение водители права не имеют.

Global Look Press

Но здесь есть одна особенность, которая заключается в необходимости водителей понимать сигналы регулировщика, из инструментов управления у которого только рука, жезл и свисток. К сожалению, большинство водителей не помнят сигналы из-за того, что редко с ними сталкивается. Давайте вспомним базовые сигналы, которые нужно знать водителям.

Сигналы регулировщика

При регулировке движения сотрудник может использовать разные сигналы, которые помогут водителям быстро сориентироваться, но есть базовые, которые работают всегда.

Жезл поднят вверх

Поднятый вверх жезл обозначает, что обращать внимание на светофор не нужно. Всем водителям необходимо остановиться и ожидать дальнейших указаний. При этом стоит к вам регулировщик лицом или спиной, значения не имеет. До тех пор, пока регулировщик не опустит жезл, двигаться запрещено.

Autonews

Рука и жезл опущены

Если регулировщик стоит к вам спиной или лицом и у него опущены рука и жезл, значит движение в его сторону запрещено. Прямо и направо едут только те водители, по отношению к которым он стоит боком.

Autonews

Правая рука вытянута вперёд

Это положение регулировщика на дороге трактуется в зависимости от того, как он располагается по отношению к автомобилю. Если смотрит в вашу сторону, ехать можно только направо. Если регулировщик стоит к вам правым боком или спиной, ехать запрещено. Если он стоит к вам левым боком, можно двигаться в любую сторону.

Autonews

Вращение жезла

Если регулировщик вращает жезл перед собой, то водителям можно проезжать и как можно быстрее.

Вращение жезла перед грудью — водители справа и слева должны ускориться.

Все жесты для регулировщиков описаны в пункте 6 правил дорожного движения. Вы можете более подробно ознакомиться с ними в интернете.

Заключение

Даже в современном цифровом мире, регулировщик дорожного движения иногда необходим. Светофоры не умеют интеллектуально определять загруженность потоков для перераспределения дорожного времени на проезд перекрестков. Да и водители в большинстве своем не боятся выезжать на проезжую часть зная, что не успеют завершить манёвр, а именно так пробки и начинаются.