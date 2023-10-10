В ГИБДД назвали проблемы с подвеской, чаще всего приводящие к авариям

Новый автомобиль доставляет своему владельцу удовольствие от вождения. Однако после пробега в несколько десятков тысяч километров поведение автомобиля на дороге может ухудшиться. Машина теряет отзывчивость на повороты руля и при перестроении искажает заданное направление движения.

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Эксперты портала Njcar выяснили у представителей Госавтоинспекции, какие проблемы с подвеской чаще всего приводят к авариям. Если машина становится неустойчивой, то необходимо проверить регулировку углов схождения и развала передних колес. Также не лишним будет проверить давление в шинах.

Амортизаторы, которые выработали свой ресурс, могут вызвать проблемы с устойчивостью транспортного средства на дороге и привести к аварии.

Также износ стабилизатора поперечной устойчивости является причиной плохо управляемости автомобиля. Если при вождении возникают скрипы или стуки в подвеске, то это означает, что необходим ремонт ходовой части.