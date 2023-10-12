Как выбрать зимние шины

Выбор зимней резины - очень ответственная задача. От него будет зависеть, доедет ли ваш автомобиль до весны целым. Правильный выбор типа покрышек обеспечит хорошее сцепление и уверенность на дороге даже снежной зимой. Неправильный же обязательно добавит седых волос из-за нервов, а может и к потере автомобиля привести.

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Когда нужно менять летнюю резину на зимнюю

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Определение времени для замены летней резины на зимнюю зависит от ряда факторов.

Температура

Основной фактор — температура. Если утренние и вечерние температуры стабильно держатся ниже +7°C, значит пора менять шины на зимние. Летние шины разработаны таким образом, чтобы сохранять свою цепкость при высоких температурах, что обеспечивает лучшее сцепление с дорогой, но при показаниях ниже +5-7°C они начинают дубеть и терять «держак».

ТАСС

Прогноз погоды

Если резина далеко в гараже или на передержке, то не забывайте следить за прогнозом погоды на ближайшие несколько недель. Если прогнозируются заморозки, снег или ледяной дождь, то лучше не рисковать и переобуть машину чуть раньше.

Состояние дорог

Ну и третий сенсор – личные ощущения. Даже если температура вроде нормальная, но на дорогах начинает появляться наледь, и вы чувствуете, что управляемость автомобиля ухудшается или сцепление с дорогой становится хуже, значит пора.

Когда менять старые шины на новые

Зимняя резина, как и любая другая, периодически изнашивается и требует замены. Самый важный показатель – это износ проектора, который не должен составлять менее 3 мм. Дело в том, что даже летняя резина с небольшим остатком держит хуже, а про зимнюю и говорить нечего. С зимней работает простое правило: «чем ниже протектор – тем выше пробуксовки». Также нужно следить за сход-развалом, чтобы резина изнашивалась равномерно. Зимние покрышки мягче летних и на повышенное трение реагируют соответственно. Про физические повреждения вроде порезов или вздутий напоминать не будем, так как это касается вообще любых покрышек, а не только зимних.

РИА Новости

Если у вас моноприводный автомобиль, и шины на одной оси износились больше, то при условии одинакового размера передних и задних шин, на заднюю ось лучше поставить те, что свежее. Это нужно не только для равномерного износа резины, но и чтобы избежать заноса.

Какие бывают типы зимней резины

Есть всего два типа зимней резины: шипованная и нешипованная (липучка). Шипованная резина применяется в районах с высоким уровнем гололедицыы. На липучке передвигаться по обледенелой дороге практически невозможно.

Нешипованная резина, которая в народе зовется липучкой, хороша для снежной или мокрой зимы. Благодаря множественным ламелям и канавкам, липучка хорошо цепляется за асфальт и обеспечивает оптимальное управление. Есть два типа липучек: европейская и скандинавская. Европейская больше подходит для теплой зимы, когда снега мало, а воды очень много. Скандинавская же хороша для снежных зим, когда требуется более грубый протектор. Но любая липучка полностью теряет контакт на льду и становится слабо отличима от летней резины.

Чтобы решить, какой же тип покрышек нужен именно вам, попробуйте проанализировать свои прошлогодние поездки в такой же сезон и подумайте, куда можете отправиться в предстоящем. Исходя из планов уже делайте выбор и постарайтесь не ошибиться.

Характеристики зимних шин

После того, как вы определитесь с типом покрышек, вам нужно будет подобрать необходимые характеристики. Начните с размера резины, потому что это, как ни крути, основной параметр. В подборе размера главное помнить, что для зимы, в отличие от лета, узкая резина лучше широкой. Узкая резина быстро проваливается в снег и прорывается до асфальта, а широкая создает эффект «лыжни» благодаря большой площади контакта. Именно по этой причине многие не ездят зимой на больших и красивых летних дисках.

РИА Новости

После того, как определитесь с типом резины и размером, останется лишь отправиться в магазин и выбрать наиболее свежие образцы. Дело в том, что резина обладает всеми указанными производителем свойствами лишь два года, а более четырех лет использовать вообще не рекомендуется. Дату изготовления можно найти на боковине любой покрышки в виде месяца и года в формате «10/23». При покупке б/у резины действуют точно такие же правила в плане размерности и срока изготовления. Но подержанные покрышки нужно проверять на предмет хорошего остатка (более 5 мм) протектора и отсутствия повреждений.

Заключение