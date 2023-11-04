Пятерка самых дорогих машин из мира кино

Есть просто дорогие машины, а есть дорогие машины, которые снимались в фильмах, и стоят такие экземпляры целое состояние. Расскажем о самых ярких из них.

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1954 Ferrari 375 MM

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Автомобиль Ferrari 375 MM – это гоночный автомобиль, который разработали специально для соревнования Mille Miglia в 1953 году. Всего произвели 26 экземпляров, из которых четыре были преобразованы из более простой модели 340 MM. Переоборудованные автомобили являлись прототипами, которые в гонках не участвовали.

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Под капотом располагался огромный V12 объемом 4,5 литра мощностью 340 л.с., что для 1953 года считалось очень приличным показателем. Коробка передач была только механическая четырехступенчатая, а привод – задним. Вес составлял всего 900 кг, поэтому можно предположить, что динамика была захватывающей, хотя официальных цифр разгона нет.

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Эта машина известна тем, что в 1954 году режиссер Роберто Росселлини заказал её для своей жены – шведской популярной актрисы Ингрид Бергман, которую называли одной из самых влиятельных артисток той эпохи. Автомобиль носил серийный номер 0456АМ. Позже Росселлини купил еще один автомобиль с номером 0402АМ, но этому экземпляру не повезло - разбили. Позже именно эту машину купил руководитель Microsoft Джон Ширли и восстановил её. Но самое известное появление Ferrari 375 MM состоялось в итальянской комедии 1956 года «Счастье быть женщиной» с Софи Лорен в главной роли. Этот экземпляр в 2010 году продали с аукциона за 4,62 млн долларов.

1959 Ferrari 250 GT SWB Berlinetta

Модель Ferrari 250 появилась в 1953 году и просуществовала до 1964. За это время она успела выиграть много гонок благодаря модели GTO, которых было выпущено всего 36 штук. Даже Ферруччо Ламборгини обладал сразу тремя автомобилями Ferrari 250: 250 GT, 240 SWB Berlinetta и четырехместных вариантом от Pininfarina. Собственно, именно с этой машины началось противостояние Ferrari и Lamborghini. Ферруччо жаловался, что в его машинах плохие узлы сцепления, но в Ferrari его не захотели даже слушать, и тогда он создал свои автомобили, которые смогли завоевать рынок.

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Модель 250 GT SWB весила всего 960 кг в гоночной версии, и 1100 кг в гражданском исполнении. Мотор V12 объемом 3 литра развивал мощность 280 л.с. Всего машина приняла участие в 160 гонках.

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В 1968 году студия Уолта Диснея выпустила фильм «Фольксваген-Жук», в котором и засветилась эта Ferrari 250 GT SWB. Машина периодически меняет владельцев, а в 2012 году была продана за 6,71 млн долларов.

1965 Shelby Cobra Daytona Coupe

А вот и американское спортивное купе, которое собиралось с 1964 по 1965 года в Калифорнии. Этот автомобиль сразу проектировался специально для гонок, в частности для соревнования «24 часа Ле-Мана», чтобы соревноваться с командой Ferrari. Кузов спроектировали так, чтобы получить минимальное аэродинамическое сопротивление.

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По расчетам Кэррола Шелби, он давал до 10 секунд преимущества на круг в Ле-Мане. Выиграть гонку не удалось – автомобиль пришел четвертым. И в целом спортивные успехи не были выдающимися: всего одна победа в гонке «12 часов Себринга».

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Автомобилю досталась главная роль в картине «Красная линия 7000» 1965 года. Автомобиль принадлежал знаменитому американскому автогонщику Бобу Бондуранту, а в 2009 году был продан на аукционе за 7,25 млн долларов.

1967 Ford GT40

Американский автомобиль Ford GT40 в представлении не нуждается – это очень знаменитая машина, которая сегодня стоит миллионы долларов. В 1966 году именно Ford GT40 обставил три автомобиля Ferrari в гонке «24 часа Ле-Мана» и финишировал первым. Эта история хороша рассказана в кинофильме «Форд против Феррари» 2019 года. Эта модель в целом отлично себя показывала в «24 часа Ле-Мана», а потому смогла победить еще в 1968 и 1969 годах.

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Под капотом этого монстра скрывался двигатель V8 объемом 7 литров мощностью 483 л.с. в топовой версии. Были и более слабые версии, но они в серьезных гонках без ограничения мощности не участвовали. Топовая версия разгонялась до ста километров в час всего за 5 секунд.

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В 1971 году в прокат вышел американский фильм «Ле-Ман», в котором, конечно же, засветился Ford GT40. Именно эту машину в 2012 году продали за 11 млн долларов. И это был самый дорогой Ford за всю историю компании.

1970 Porsche 917K

Еще один автомобиль из той эпохи, когда все очень сильно хотели выиграть гонку «24 часа Ле-Мана». Этот автомобиль в Porsche начали разрабатывать в 1968 году, внимательно посмотрев на Ford GT40. Более того, к разработке привлекли того же специалиста, что помогал настраивать GT40. Результат не заставил себя ждать, и в 1970 году Porsche 917K выиграл «24 часа Ле-Мана». Спустя год, в 1971, этот же автомобиль одержал еще одну победу в этой гонке.

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В автомобиль установили оппозитный двигатель объемом 5 литров, с которого сняли 630 л.с. Собственно, именно такие показатели в купе с аэродинамическим кузовом и принесли две победы подряд.

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В том же фильме «Ле-Ман» 1971 года, помимо GT40 был еще и Porsche 917K. Эта машина часто ходила по разным аукционам, а финальная продажа состоялась в 2001 году за сумму более 11 млн долларов. Но в 2021 году автомобиль снова попал на аукцион, на котором максимальная ставка достигла 15 млн . По каким-то причинам машину так и не продали, а вернули владельцу.

Заключение