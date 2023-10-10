Эксперт объяснил разницу между «масложором» и естественным угаром масла

Эксперт Вихров объяснил разницу между «масложором» и естественным угаром масла
Повышенный расход масла, который называют в народе «масложором», для многих водителей считается одним из главных страхов. Однако стоит понимать разницу между «масложором» и естественным угаром масла. Об этом порталу «Тарантас Ньюс» рассказал эксперт Георгий Вихров.
По словам Вихрова, на каждый автомобиль есть заводская инструкция, в которой указан допустимый расход масла на определенном пробеге. Он может составлять 100, 200 и даже 400 грамм на каждые 1000 км пробега.
Эксперт считает, что масложор зависит от разных автомобилей и разных двигателей. двигатели Volkswagen имеют очень тонкие маслосъемные кольца и короткий поршень. На старых автомобилях специалист рекомендует бороться с масложором более вязким маслом. Новомодные турбированные двигатели, по словам автоэксперта, не желательно всё время «крутить».