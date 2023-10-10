Эксперт объяснил разницу между «масложором» и естественным угаром масла

Повышенный расход масла, который называют в народе «масложором», для многих водителей считается одним из главных страхов. Однако стоит понимать разницу между «масложором» и естественным угаром масла. Об этом порталу «Тарантас Ньюс» рассказал эксперт Георгий Вихров.

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По словам Вихрова, на каждый автомобиль есть заводская инструкция, в которой указан допустимый расход масла на определенном пробеге. Он может составлять 100, 200 и даже 400 грамм на каждые 1000 км пробега.