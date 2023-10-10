Автоэксперты рассказали о нюансах при замене летних шин на зимние

Сроки замены резины зависят от многих факторов, начиная с региона проживания автовладельца и характера местности. Об этом автоэксперты рассказали изданию «Царьград».

Немаловажно и то, где водитель передвигается на автомобиле — в черте мегаполиса или часто выезжает за город, подчеркивает автоэксперт Дмитрий Афонин. Российским законодательством предусмотрен срок замены резины с 1 декабря. Но эксперт советует ориентироваться на температурные показатели, лучше перестраховаться и «переобуться» заранее, убежден Афонин.

Генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев уточняет, что на выбор резины влияют и финансы автовладельцев. Сейчас японские и итальянские шины в РФ стали менее доступны, и выбор идет между китайскими и белорусскими изделиями.

«На личном опыте скажу, что Китай на данный момент не уступает, к примеру, той же Yokohama российского производства», — подчеркивает гендиректор.

Автоэксперт Дмитрий Матвеев указывает на фактор характера местности — если она гористая, при снижении температуры резина меняет свои свойства и не дает должного эффекта в управляемости, торможении и зацепе. Это чревато негативными последствиями, предупреждает эксперт. В городе температура выше, а при выезде на трассу она будет ниже, это тоже необходимо учитывать, подчеркивает Матвеев.

Эксперт по шинам и ведущий специалист по связям с общественностью компании «Колеса Даром» Андрей Молодовский напоминает, что менять летнюю резину на зимнюю нужно тогда, когда на протяжении 3-5 суток подряд дневная температура не поднимается выше плюс 7 градусов по Цельсию, а ночью уже есть заморозки.