Кто есть кто на российском рынке шин в 2023, основные марки

Какие марки автомобильных шин присутствуют на российском рынке в 2023 году
Рынок автомобильных шин достаточно сильно пошатнулся после введенных в 2022 году санкций. Многие зарубежные бренды, вроде того же французского Michelin, покинули наш рынок, полностью остановив производство. Но есть компании, которые остались в России, и есть те, кто пришел к нам на фоне этих событий.
Китайские шины
- Mirage.
- Firenza.
- Aeolus.
- Sunny.
- Double Star.
- Maxxis.
- Goodride.
- Sailun.
- Triangle.
Некоторые из перечисленных брендов вы видите первый раз, ну а часть из них, например Triangle, вам должны быть хорошо знакомы: автомобильные шины Triangle выпускаются в КНР с 1967 года и давно прижились в нашей стране.
Эти покрышки отличаются высокой износостойкостью и экономичностью . Но есть и обратная сторона медали, которая заключается в некоторой «дубовости» шин, из-за чего они легко срываются в снос оси. Если у вас мощный автомобиль, то это представляет некоторую опасность и об этом необходимо помнить. Если мощность вашего авто менее 200 л.с., то вам всё это не грозит. Также у компании Triangle огромный выбор размеров до R24, чем может похвастаться далеко не каждый бренд.
Также можно отметить покрышки Sailun, которые не уступают в качестве «Транглу» и тоже обладают широким модельным рядом, включая шины для дисков R24. Пользователи выделяют невысокий уровень шума и хорошее сцепление с дорогой. Ложка дёгтя тоже имеется и заключается в слабых боковинах, из-за чего нужно стараться не прижиматься к бордюрам с острыми краями.
Еще выделим шины Goodride, которые производятся в Китае еще с 1958 года. Пользователи приписывают им такие качества, как минимальный уровень шума, высокое сцепление с дорожным покрытием и хорошая курсовая устойчивость. Одновременно с этим часть покупателей жалуется на слабые боковины. Но этим грешат многие производители шин, а если вы хотите уберечься от такой проблемы, то приобретите покрышки с технологией RunFlat, которые обладают мощнейшими боковинами и могут продолжать движение даже без давления. У этого производителя есть покрышки размером до R22 включительно.
Китайские покрышки бывают абсолютно разными: от плохих до «очень даже ничего». Собственно, это касается любой китайской продукции, а не только шин. Поэтому выбирать нужно внимательно, читая отзывы перед покупкой.
Старые бренды
- Continental.
- Bridgestone.
- Nokian Tyres.
- Pirelli.
- Yokohama.
- Hankook.
- Kumho.
Список, как видите, тоже немаленький, а значит никаких проблем с покрышками на текущий момент нет. Даже компания Nokian Tyres до сих пор присутствует на рынке, хотя завод в России был продан компании «Татнефть», и та даже подала данные на регистрацию новых брендов. Но после этого дело заглохло, а покрышки продолжают продаваться. Дело в том, что этот завод обеспечивал 60% всех продаж ближнего зарубежья, и просто так заменить такой объем очень сложно.
А вот Continental вообще возобновил производство после небольшого "молчания" и продолжает присутствовать на нашем рынке официально.
Также не забывайте, что есть отечественные покрышки, вроде Cordiant, "Кама" или "Белшина". Последние, правда, производятся в соседней Беларуси, но сути это не меняет. Но у наших покрышек есть одна проблема, которая заключается в отсутствии больших размеров. Большинство компаний не выпускают шины размером более R18.
А как там с шинами в комплексе
Если отвлечься от официальных заявлений и посмотреть в магазины, то окажется, что найти можно любой бренд в любом размере, который был раньше. Шины всегда возились в огромном количестве частниками, поэтому ничего особо не поменялось. Если открыть Avito или "Яндекс.Маркет", то вы найдете любой заграничный бренд, который вроде как ушел.
Заключение
Глобально за предыдущий год ситуация с шинами не изменилась. Может быть, будет сложнее найти какой-нибудь экзотический размер, но в целом все осталось на прежнем уровне. Хочется отметить, что даже цены увеличились не больше, чем на 10%, что вообще удивительно, учитывая курс доллара.