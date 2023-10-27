Кто есть кто на российском рынке шин в 2023, основные марки

Рынок автомобильных шин достаточно сильно пошатнулся после введенных в 2022 году санкций. Многие зарубежные бренды, вроде того же французского Michelin, покинули наш рынок, полностью остановив производство. Но есть компании, которые остались в России, и есть те, кто пришел к нам на фоне этих событий.

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Китайские шины

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Mirage.

Firenza.

Aeolus.

Sunny.

Double Star.

Maxxis.

Goodride.

Sailun.

Triangle. Китай активно заходит в Россию не только со своими автомобилями, но и с различными запчастями и аксессуарами, среди которых есть автомобильные шины. Ниже представлен список китайских брендов, которые пришли, или усилили свое присутствие на российском рынке, уже будучи здесь до событий 2022 года.

Некоторые из перечисленных брендов вы видите первый раз, ну а часть из них, например Triangle, вам должны быть хорошо знакомы: автомобильные шины Triangle выпускаются в КНР с 1967 года и давно прижились в нашей стране.

Triangle

Эти покрышки отличаются высокой износостойкостью и экономичностью . Но есть и обратная сторона медали, которая заключается в некоторой «дубовости» шин, из-за чего они легко срываются в снос оси. Если у вас мощный автомобиль, то это представляет некоторую опасность и об этом необходимо помнить. Если мощность вашего авто менее 200 л.с., то вам всё это не грозит. Также у компании Triangle огромный выбор размеров до R24, чем может похвастаться далеко не каждый бренд.

Также можно отметить покрышки Sailun, которые не уступают в качестве «Транглу» и тоже обладают широким модельным рядом, включая шины для дисков R24. Пользователи выделяют невысокий уровень шума и хорошее сцепление с дорогой. Ложка дёгтя тоже имеется и заключается в слабых боковинах, из-за чего нужно стараться не прижиматься к бордюрам с острыми краями.

Sailun

Еще выделим шины Goodride, которые производятся в Китае еще с 1958 года. Пользователи приписывают им такие качества, как минимальный уровень шума, высокое сцепление с дорожным покрытием и хорошая курсовая устойчивость. Одновременно с этим часть покупателей жалуется на слабые боковины. Но этим грешат многие производители шин, а если вы хотите уберечься от такой проблемы, то приобретите покрышки с технологией RunFlat, которые обладают мощнейшими боковинами и могут продолжать движение даже без давления. У этого производителя есть покрышки размером до R22 включительно.

Goodride

Китайские покрышки бывают абсолютно разными: от плохих до «очень даже ничего». Собственно, это касается любой китайской продукции, а не только шин. Поэтому выбирать нужно внимательно, читая отзывы перед покупкой.

Старые бренды

Continental.

Bridgestone.

Nokian Tyres.

Pirelli.

Yokohama.

Hankook.

Kumho. Некоторые из старых брендов после событий 2022 года не стали покидать наш рынок и вот их список.

Список, как видите, тоже немаленький, а значит никаких проблем с покрышками на текущий момент нет. Даже компания Nokian Tyres до сих пор присутствует на рынке, хотя завод в России был продан компании «Татнефть», и та даже подала данные на регистрацию новых брендов. Но после этого дело заглохло, а покрышки продолжают продаваться. Дело в том, что этот завод обеспечивал 60% всех продаж ближнего зарубежья, и просто так заменить такой объем очень сложно.

А вот Continental вообще возобновил производство после небольшого "молчания" и продолжает присутствовать на нашем рынке официально.

Continental

Также не забывайте, что есть отечественные покрышки, вроде Cordiant, "Кама" или "Белшина". Последние, правда, производятся в соседней Беларуси, но сути это не меняет. Но у наших покрышек есть одна проблема, которая заключается в отсутствии больших размеров. Большинство компаний не выпускают шины размером более R18.

А как там с шинами в комплексе

Если отвлечься от официальных заявлений и посмотреть в магазины, то окажется, что найти можно любой бренд в любом размере, который был раньше. Шины всегда возились в огромном количестве частниками, поэтому ничего особо не поменялось. Если открыть Avito или "Яндекс.Маркет", то вы найдете любой заграничный бренд, который вроде как ушел.

Заключение