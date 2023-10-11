Автоэксперт назвал лучшее время для «переобувания» в зимнюю резину

Вопрос о сроках смены летней резины на зимнюю индивидуален для каждого и зависит от региона проживания и стиля езды водителя, однако есть универсальный совет. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев.

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«Я советую "переобуваться", когда дневная температура держится в пределах 7-8 градусов, а, значит, ночами может быть мороз», — поделился автоэксперт.

Правил по смене резины, по его словам, нет, но есть правила по ее хранению. Так, колесо на диске нужно хранить лежа. Если же покрышка разута — ее стоит хранить стоя.

Выбор резины напрямую зависит от имеющихся средств у автовладельца, отметил Матвеев. «Привычные нам японские, итальянские и другие производители резины сегодня не всем доступны из-за своей дороговизны. В то же время все больше доступны новые производители из Китая и Беларуси. На личном опыте скажу, что Китай на данный момент не уступает той же Yokohama российского производства. Но для правильного выбора нужно мониторить отзывы на сайтах и не гнаться за самой низкой ценой», — высказался собеседник «Ленты.ру».

Также есть вариант каждый сезон приобретать б/у резину из Европы, сообщил он. Дороги там, по словам автоэксперта, намного лучше, и зачастую резина с износом 10-15 процентов — фактически новая.